В Подмосковье сбежавшая из частного зоопарка обезьяна изуродовала двухлетнюю девочку

В подмосковной деревне с говорящим названием Терпигорьево организовали частный зоопарк. Есть там и обезьяна. Её поместили в клетку с ненадёжным замком, откуда она с лёгкостью сбежала.

И напала на детей, которые собрались возле бассейна. Кто постарше - убежали. А двухлетняя малышка не смогла, на неё обезьяна и напала. На истошные крики девочки, прибежали её родители и мать первой бросилась на помощь. Подоспел и отец, он слегка растерялся и стал исполнять какие-то странные финты ногами. Как-будто собрался сплясать гопака.

Всё же ребёнка отбили и отправили в больницу, её сразу поместили в реанимацию с многочисленными рваными ранами.