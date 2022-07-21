В Подмосковье сбежавшая из частного зоопарка обезьяна изуродовала двухлетнюю девочку

Ребёнок в реанимации, родители - в шоке.
В подмосковной деревне с говорящим названием Терпигорьево организовали частный зоопарк. Есть там и обезьяна. Её поместили в клетку с ненадёжным замком, откуда она с лёгкостью сбежала.
И напала на детей, которые собрались возле бассейна. Кто постарше - убежали. А двухлетняя малышка не смогла, на неё обезьяна и напала. На истошные крики девочки, прибежали её родители и мать первой бросилась на помощь. Подоспел и отец, он слегка растерялся и стал исполнять какие-то странные финты ногами. Как-будто собрался сплясать гопака.
Всё же ребёнка отбили и отправили в больницу, её сразу поместили в реанимацию с многочисленными рваными ранами.
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Буйную обезьяну поймали и увели сотрудники частного зоопарка. Родители девочки сейчас общаются с полицейскими.
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АНТИФИШКИ
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Так то схватил бы эту тварь и в бассейн!
Ножкой он дрыгает, супермен, плять...
живой курице хотябы пробовали голову оторвать?
а у обезьяны и шкура потолще, и зубы/челюсти мощнее, и шустрее она раз в 5...
ох эти диванные рэмбы...
да и 24-ку с собой таскать задолбесси есть вероятность забить на это дело в самый неподходящий день...
Когда на моего сына шавка окрысилась у меня башня слетела, ниочём не думаешь, лишь бы её порвать за своего то
основной натиск он отвлек, но конечно надо пресекать пожестче...
вцепилась - эт дело такое, но вот достаточно крупная обезьянка может повреждать сухожилия, мясцо в мышцах...
т.е. цепкость может местами отключаться чисто механически, при повреждениях нервов - электрически ...
чел действовал тактически правильно, но технически он увалень и сразу проиграл время, пока подобрался, ну и дальше как космонавт в скафандре шевелился...
ну не поставили ему в NASA лоу-кик...
но держа ребенка на руках, еще и повыше, я бы посмотрел на прирост вашей ловкости ног... не обезьяна покусала бы, так уронить можно еще жестче...
не стоит с заведомо более шустрой тварью сближать лицо...
просто не надо тащить их на свою территорию, как и лезть на их.
а вообще людишки есть и понаглее, и помразотнее... вполне возможно что хапуги - "хозяева" того зоопарка такие...
Кто-то ещё сомневается, что либо мы природу, либо она нас?
в бассейн лучше самим было, раз отбиться эффективно не судьба...
если бы не догадалась в бассейн запрыгнуть... и желательно палкой вооружиться хорошей, или веревкой/кабелем..
и мама не справилась бы без мужа, хоть и такого неуклюжего, как из NASAвского скафандра не вылезшего...