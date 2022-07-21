FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6292 поста • 861 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В Подмосковье сбежавшая из частного зоопарка обезьяна изуродовала двухлетнюю девочку

В Подмосковье сбежавшая из частного зоопарка обезьяна изуродовала двухлетнюю девочку

Автор:
21 июля 2022 18:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Подмосковье   девочка   деревня   зоопарк   нападение   обезьяна   
1245
3
1

Ребёнок в реанимации, родители - в шоке.

В подмосковной деревне с говорящим названием Терпигорьево организовали частный зоопарк. Есть там и обезьяна. Её поместили в клетку с ненадёжным замком, откуда она с лёгкостью сбежала.

И напала на детей, которые собрались возле бассейна. Кто постарше - убежали. А двухлетняя малышка не смогла, на неё обезьяна и напала. На истошные крики девочки, прибежали её родители и мать первой бросилась на помощь. Подоспел и отец, он слегка растерялся и стал исполнять какие-то странные финты ногами. Как-будто собрался сплясать гопака.

Всё же ребёнка отбили и отправили в больницу, её сразу поместили в реанимацию с многочисленными рваными ранами.

Буйную обезьяну поймали и увели сотрудники частного зоопарка. Родители девочки сейчас общаются с полицейскими.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Подмосковье   девочка   деревня   зоопарк   нападение   обезьяна   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
49  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Babangdida 7 часов назад
Примата на мединские опыты, смотрителей на лесоповал, а имущество владельцев зоопарка пустить под молоток и пусть оплачивает лечение девочки. Папаше стоило быть более агрессивным! Помню как соседская собака напала на моего племянника. Его папа поймал её за заднюю ногу и с размаху насадил на шипы ограды. Пёс выжил, но теперь шугается от детей как от черт от ладана.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
5k
Allmaster Час назад
Папа забавно ножкой дрыгал, как будто вчера ему тест днк прислали....
Так то схватил бы эту тварь и в бассейн!
Ножкой он дрыгает, супермен, плять...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Андрей Иванов 4 часа назад
Обезьяны, особенно мелкие, очень опасны. Если крупные нападают только если их раздразнить или покуситься на что-то, что они считают своим, то мелкие - ипанутые по жизни. Причём нападать будут как гопьё - на самых беззащитных.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−14
Анатолий 4 часа назад
Я бы обезьяну на куски разорвал за своих детей/внуков ! Или заикой пожизненной сделал. Родители, как-то удивляют своим поведением...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−6
Andrey 5 часов назад
мда уж ,папаша ссыкун оказался !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
smakido 5 часов назад
Во -первых :много вопросов к "частному зоопарку"-все от разрешения на деятельность до условий содержания животного, его психологического состояния. Во-вторых:почему двухлетний ребенок оказался один на один с животным, а это ненадлежащий присмотр родителей за малолетним ребенком.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Юрий 7 часов назад
Жуть....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
849
Просто прохожий 7 часов назад
Скоро на улицу выходить будем только с арматурой, что оружием по дурацким законом не является, но убить можно с одного удара.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
46k
dima423 7 часов назад
ну че за мужик то ссыкло((( схватил эту макаку за любую конечность и об землю несколько раз шмякнул и все
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
11k
Kostick 7 часов назад
ссыкливый папашка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Tim_G 7 часов назад
е@аные частники барыги...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Борис Карабанов 8 часов назад
Два года? Без присмотра взрлслых?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
358
Mrak OBOY 8 часов назад
опять нигеры на белых нападают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Бровеносец в потёмках 8 часов назад
Бедный ребёнок.... Мало того, что раны, ещё и психологическая травма на всю жизнь. А папаша.... Ну не можешь ты ударить, так хоть забери у матери ребёнка и на руках повыше подними, а ногами отмахивайся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Опиум для народа 8 часов назад
Обезьяны - наглые агрессивные твари. Не перевариваю этих мразотных животных.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
ss 8 часов назад

Кто-то ещё сомневается, что либо мы природу, либо она нас?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
pinbalist 8 часов назад
Стремянкой по башке и в бассейн суку хвостатую.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48
Ines Gedusch 8 часов назад
Бедная малышка, еще мала что бы отбиться от обезумевший обезьяны
даже мама еле справилась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

154862



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кидалы обманули таксиста и убежали, не заплатив за поездку - но за это он их жёстко наказал
Кидалы обманули таксиста и убежали, не заплатив за поездку - но за это он их жёстко...
Белого медведя из Красноярского края спасли - теперь ему ничего не угрожает
Белого медведя из Красноярского края спасли - теперь ему ничего не угрожает
События на Украине 20- 21 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 20- 21 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Распил бюджета по американски или мусорные урны за 20 000$ в Сан-Франциско
Распил бюджета по американски или мусорные урны за 20 000$ в Сан-Франциско
Фото из прошлого. "Балерины солистки Большого театра"
Фото из прошлого. "Балерины солистки Большого театра"
5 рекомендаций , как не проворонить остаток лета
5 рекомендаций , как не проворонить остаток лета
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень плохая галактика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#история#подборка#забавно#Россия#сатира#США#удивительное рядом
#Юмор#интересное#Разное#в мире#аварии#сарказм#кино#автомобили#авто аварии#маразм
#прикол#факты#картинки#новости#дтп#Ynews#люди#наука#автомир#Еда
Простой в использовании пылесос для влажной и сухой уборки Redkey W12 со скидкой 60% Простой в использовании пылесос для влажной и сухой уборки Redkey W12 со скидкой 60% Служитель зоопарка попытался приласкать тигра и погиб Служитель зоопарка попытался приласкать тигра и погиб Женщине запретили посещать шимпанзе в зоопарке из-за "слишком крепкой дружбы" Женщине запретили посещать шимпанзе в зоопарке из-за "слишком крепкой дружбы" В сети возмущены видео с обезьяной, курящей сигарету В сети возмущены видео с обезьяной, курящей сигарету В Подмосковье мусульмане зарезали барана на детской площадке на глазах у детей В Подмосковье мусульмане зарезали барана на детской площадке на глазах у детей В Подмосковье тигрёнок перепугал жителей деревни В Подмосковье тигрёнок перепугал жителей деревни

На что жалуетесь?

Вернуться