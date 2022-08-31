Васюганские болота: секреты крупнейшей в мире топи

Васюганская тундра не особенно изучена, поскольку коротким летом этому мешает гнус и топи, а зима не подходит для проведения исследований. Когда-то очень давно – в XVI-X веках до нашей эры здесь обитали представители Устьтартасской, Одиновской и Кротовской культур. Люди занимались скотоводством и рыбной ловлей. Многое узнать об образе жизни этих племен позволили древние захоронения, в которых обнаружены украшения, оружие, домашняя утварь (бронзовые кинжалы, топоры, булавы из мрамора, украшения из костей в виде змей и медведей, серьги и височные кольца, кувшины и круглые шары).