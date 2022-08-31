Васюганские болота: секреты крупнейшей в мире топи

Эти болота – крупнейшие в мире. Их приблизительная площадь составляет порядка 5 500 000 гектаров.
Для сравнения: это больше Эстонии, Нидерландов или Боснии. То есть целого государства. Не будь тут топи, на этом месте можно было бы спокойно разместить население небольшой европейской страны, то есть более 8 млн человек.
Возраст болота относительно небольшой и составляет около 10 тыс. лет. А основная часть площади образовалась так и вообще за последние 500 лет, соединив между собой 19 крупных болот. И они продолжают разрастаться, захватывая новые участки суши. То есть фактически на глазах у человека идет зарождение залежей торфа, появляются новые ручьи, озера, реки и проходят другие геологические процессы.
Васюганская тундра не особенно изучена, поскольку коротким летом этому мешает гнус и топи, а зима не подходит для проведения исследований. Когда-то очень давно – в XVI-X веках до нашей эры здесь обитали представители Устьтартасской, Одиновской и Кротовской культур. Люди занимались скотоводством и рыбной ловлей. Многое узнать об образе жизни этих племен позволили древние захоронения, в которых обнаружены украшения, оружие, домашняя утварь (бронзовые кинжалы, топоры, булавы из мрамора, украшения из костей в виде змей и медведей, серьги и височные кольца, кувшины и круглые шары).
В 1968 году на берегу реки Варен-Игай были обнаружены «Личины Васюганья». Знаменитые ритуальные маски датированы первым тысячелетием нашей эры и считались вместилищем душ умерших предков.
На окраинах болот обитают самодийцы-самоеды селькупы – представители древнеиранской древней культуры пызырыкцев, интересной тем, что ее представители покрывали тела татуировками и подвергали покойников обязательной мумификации.
Селькупы поклоняются древнему и очень злому божеству. Шелаба имеет вид медведя с семью крыльями и олицетворяет собой дьявола. Божество имеет еще две ипостаси – гигантского змея и железноперого орла. Селькупы поклоняются этому богу, поскольку верят, что после смерти каждый человек превращается в медведя.
Но этот поразительный самобытный край может быть уничтожен современными людьми. Результатом промышленных разработок является накопление опасных веществ в торфе. Болота загрязняют ракетным топливом (сюда часто падают ступени космических кораблей, запускаемых с Байконура). Населенные пункты постепенно вымирают и исчезают с лица земли.
А ведь в этом заповедном уголке обитают редкие удивительные создания: сокол-сапсан, стерх, степной лунь, большой подорлик, орел-белохвост, скопа, лебедь-кликун, черный аист, выхухоль, соболь, колонок, выдры и практически уничтоженный в 1990-е северный олень.
Планировалось, что ЮНЕСКО возьмет под контроль защиту этого края. Но пока этого не случилось, остается лишь надеться на благоразумие людей (сейчас за Васюганской тундрой следит филиал заповедника «Кузнецкий Алатау»), которые в погоне за выгодой окончательно не уничтожат это удивительное место и его обитателей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну а какой пиндец творился в москве в 2010 на осушенных торфяниках, которые даже затопить не могли, ибо нечем, думаю, вся страна помнит