Свет Победы: Петербург 27 января озарится салютом и кинохроникой блокадных лет

Современные технологии сегодня открывают новые возможности для экранирования исторических кинохроник блокадных лет. Архитектурный антураж Эрмитажа традиционно расцветится вечером в краски трагической кинолетописи блокадного Ленинграда.

С помощью 3D-мэппинга на стенах Главного штаба и Штаба гвардейского корпуса покажут, как ленинградцы выживали и выстояли во время 900-дневной блокады. Архивные кадры будут сопровождаться документами. Зрители увидят уникальный видеоряд из фотохроник военных корреспондентов, архивных документов и блокадных дневников. И все это под великую музыку Баха, Свиридова, Рахманинова, Шуберта, Чайковского, Шопена, Альбинони как торжество жизни над смертью.

Стоит прийти на Дворцовую площадь на 80-летие освобождения от фашистской блокады, постоять, посмотреть и подумать, отдать дань памяти тому героическому поколению, которое впервые в истории показало всему миру, что значит не сдаться врагу. Видео-спектакль будут показывать лишь два дня, 27 и 28 января, сеансами каждые 15 минут с 19:00 до 21:00.

А сразу после окончания представления на Дворцовой небо над Петербургом озарит салют праздничный салют у стен Петропавловской крепости. Салют в день блокады отменять не стали, потому что он не подвластен времени: несмотря ни на что он идет сквозь века и всегда должен нести радость Победы!