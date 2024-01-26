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Свет Победы: Петербург 27 января озарится салютом и кинохроникой блокадных лет

Свет Победы: Петербург 27 января озарится салютом и кинохроникой блокадных лет

Автор:
26 января 2024 17:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Петербург   блокада   ленинград   салют   
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Вечером 27 января, в честь юбилея снятия блокады Ленинграда, город озарится исторической иллюминацией блокадных лет. Стены отдельных зданий превратятся в экран для фотографий из 1944 года, а Дворцовая площадь озарится целым спектаклем спектакль «Ленинград. Во имя жизни».

Современные технологии сегодня открывают новые возможности для экранирования исторических кинохроник блокадных лет. Архитектурный антураж Эрмитажа традиционно расцветится вечером в краски трагической кинолетописи блокадного Ленинграда.


С помощью 3D-мэппинга на стенах Главного штаба и Штаба гвардейского корпуса покажут, как ленинградцы выживали и выстояли во время 900-дневной блокады. Архивные кадры будут сопровождаться документами. Зрители увидят уникальный видеоряд из фотохроник военных корреспондентов, архивных документов и блокадных дневников. И все это под великую музыку Баха, Свиридова, Рахманинова, Шуберта, Чайковского, Шопена, Альбинони как торжество жизни над смертью.


Стоит прийти на Дворцовую площадь на 80-летие освобождения от фашистской блокады, постоять, посмотреть и подумать, отдать дань памяти тому героическому поколению, которое впервые в истории показало всему миру, что значит не сдаться врагу. Видео-спектакль будут показывать лишь два дня, 27 и 28 января, сеансами каждые 15 минут с 19:00 до 21:00.


А сразу после окончания представления на Дворцовой небо над Петербургом озарит салют праздничный салют у стен Петропавловской крепости. Салют в день блокады отменять не стали, потому что он не подвластен времени: несмотря ни на что он идет сквозь века и всегда должен нести радость Победы!

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Метки: Петербург   блокада   ленинград   салют   
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4  комментария
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376
Ашот Углумбеков 3 часа назад
Ленинград вообще красивый город, а уж история у него поистине героическая.
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sapér Vodička 2 часа назад
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sapér Vodička 2 часа назад
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Sever_ellena
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