Профессия «охотник за головами»: где сегодня занимаются древним ремеслом, дошедшим до наших дней?

В зарубежных фильмах, посвящённых Дикому Западу, довольно часто можно встретить таких персонажей, как охотники за головами. Однако заняться поиском преступников за награду, не состоя в рядах полиции и других госструктур, можно и сегодня. Но как вообще появилась эта древняя профессия, и в каких странах она сохранилась?
Поиском преступников и украденных вещей занимались издавна. Где-то людей, занимающихся этим ремеслом, называли наёмниками, доносчиками, «охотниками за головами» или частными сыщиками (более привычно сегодня).
Наиболее известной и популярной эта профессия стала в США, откуда в кино и появился образ некого ковбоя-кочевника, колесящего из штата в штат в поисках беглых бандитов.
Причём в отличие от Европы, где основанием для поиска преступников было официальное разрешение суда или ответственного должностного лица, в Штатах достаточно было взять вывешенный гончий лист. Именно он становился документом, позволявшим арестовать или убить разыскиваемого.
Заняться этим мог любой желающий, вплоть до рядовых фермеров или простых бродяг. Однако чаще всего охотниками за головами становились ещё более матёрые преступники, имеющие связи в криминальных кругах. Правда, в отличие от кино, преступников старались брать живыми, чтобы в случае ошибки избежать последствий. А ошибки, как нетрудно догадаться, встречались сплошь и рядом.
Были такие сыщики в России.
Самым легендарным из всех стал Ванька Каин. Несмотря на то, что сам он являлся разбойником и бандитом, он поступил на службу в Сыскной приказ, где занимался ловлей дезертиров, преступников, старообрядцев и беглых крестьян.
Для этого его наделили командой из 3 солдат, а также предоставили действиям Каина защиту особым Сенатским указом. Правда, вседозволенность вернула его на бандитскую тропу. Пользуясь государственной поддержкой, зазнавшийся сыщик начал промышлять вымогательством, крышуя откупившихся бандитов.
Последней каплей стало то, что он завёл отношения с 15-летней солдатской дочерью. Известия о делах Ваньки дошли до руководства Сыскного приказа, после чего его высекли кнутом, заклеймили и сослали на каторгу в Сибирь.
Сегодня же эта профессия всё ещё существует только в США и Филиппинах. Хотя в последней она особо не пользуется популярность из-за высоких рисков допущения ошибки и слишком маленькой награды за поимку. Американцам же требуется получить для этого соответствующую лицензию.
Несмотря на всю опасность, ремесло весьма доходно, ведь в среднем сыщик зарабатывает около 90 тыс. долларов в год. Но как она работает, ведь гончие листы уже не вывешиваются? Как известно, американская правовая система допускает выход преступников под залог до суда. В качестве поручителей, как правило, выступают страховые компании, заключающие договор с судами.
Если обвиняемый не явился в назначенную дату, «охотники за головами» выходят на охоту. В случае успеха, они получают часть этого самого залога.
Несмотря на то, что полномочия наёмников разнятся в зависимости от штатов, по официальным данным им удаётся отлавливать около 88% беглецов. В чём же разница полномочий? Где-то для этого необходимо пройти спецподготовку, а где-то она не нужна. То же самое касается и разрешения на оружие.
Как столетия назад, когда появилась эта профессия, охотников за головами боятся, ведь им разрешено вламываться в дом и применять физическую силу. Впрочем, за рамки дозволенного всё же выходят редко, ведь, как и раньше, это сулит серьёзным наказанием.
А как вы думаете, как бы прижилось это ремесло сегодня в нашей стране?
Источник:
АНТИФИШКИ
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