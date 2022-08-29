Профессия «охотник за головами»: где сегодня занимаются древним ремеслом, дошедшим до наших дней?

Поиском преступников и украденных вещей занимались издавна. Где-то людей, занимающихся этим ремеслом, называли наёмниками, доносчиками, «охотниками за головами» или частными сыщиками (более привычно сегодня).

Наиболее известной и популярной эта профессия стала в США, откуда в кино и появился образ некого ковбоя-кочевника, колесящего из штата в штат в поисках беглых бандитов.