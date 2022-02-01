Лев с плохой укладкой попал в объектив фотографа

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У всех бывают плохие дни, и даже у царя зверей. Этот лев, например, проснулся с лохматой гривой, и выглядит довольно забавно - несмотря на свой важный статус в дикой природе! Его сфотографировали в заповеднике ГленГаррифф в Харрисмите, Южная Африка.
Этого царя зверей поймали в объектив в заповеднике дикой природы ГленГаррифф в Харрисмите, Южная Африка. Фотограф дикой природы Саймон Нидхэм (Simon Needham) выжидал несколько часов, пока проснется этот самый крупный самец прайда. Правда, когда тот проснулся, фотограф был немного в шоке - как и сам лев.
Лев по кличке Тонга явно встал не с той лапы - у него была лохматая грива, и заметив камеру, он "выглядел смущенным и ошарашенным". Только после этого лев эпично взмахнул гривой, и его шикарная грива стала уже не такой лохматой. Даже цари зверей могут быть забавными спросонья!
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"Я ждал долгое время, прежде чем Тонга проснется. Когда это произошло, я не смог сдержать смеха, потому что царь зверей был не в лучшем виде. Тонга выглядел очень забавным и ошарашенным - пока через секунду не взмахнул своей гривой," - говорит фотограф.
Интересный факт: размеры и цвет львиной гривы могут служить сигналами о положении льва в прайде и его физической форме. Кроме того, ученые обнаружили, что львы с более темной гривой больше привлекательны для самок в брачный сезон.
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