Лев с плохой укладкой попал в объектив фотографа

Лев по кличке Тонга явно встал не с той лапы - у него была лохматая грива, и заметив камеру, он "выглядел смущенным и ошарашенным". Только после этого лев эпично взмахнул гривой, и его шикарная грива стала уже не такой лохматой. Даже цари зверей могут быть забавными спросонья!