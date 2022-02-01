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Лев с плохой укладкой попал в объектив фотографа

Лев с плохой укладкой попал в объектив фотографа (7 фото)

Автор:
01 февраля 2022 17:47
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   лев   львы   природа   фото   хищники   
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У всех бывают плохие дни, и даже у царя зверей. Этот лев, например, проснулся с лохматой гривой, и выглядит довольно забавно - несмотря на свой важный статус в дикой природе! Его сфотографировали в заповеднике ГленГаррифф в Харрисмите, Южная Африка.
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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   лев   львы   природа   фото   хищники   
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