Почему Александр Сергеевич Пушкин никогда не ездил за границу

Николай I к Пушкину относился более благожелательно, даже вернул его в Петербург. И устроил в Министерство иностранных дел. Но без права выезда за границу. Мог ли Пушкин уволиться и махнуть за кордон? Конечно - но тогда бы потерял отличное место и расположение царя, а такими вещами не разбрасываются.

И ещё момент: после патриотических стихов, например, “Клеветникам России”, Пушкину в Европе были уже и не особо рады.