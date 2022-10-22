Почему Александр Сергеевич Пушкин никогда не ездил за границу

Знаменитый поэт вошёл в историю не только за своё выдающееся творчество, но и потому, что ни разу не выезжал за рубеж. И вот почему.
Если не считать путешествия в турецкий Эрзурум, то Пушкин нигде и не бывал. Да и то путешествие было вместе с русской армией, так что по международному праву он не выходил из юрисдикции наших законов. А примерно в те же годы Гоголь ездил по Европе и жил в Риме.
Для аристократов того времени путешествие в Европу было чем-то сакральным, что-то вроде приобщения к “культурному миру”. И они с удовольствием туда ездили. А вот Пушкин не мог.
Детство и юность Александра Сергеевича (1800-1815 гг.) пришлись на наполеоновские войны, тогда русский человек мог побывать в Европе только в составе армии. Следующий период: 1815-1825 гг. Пушкину не разрешал выезжать император Александр I - за вольнодумство и антирелигиозные произведения. Также его подозревали в связях с декабристами. И вместо Парижа или Рима наш герой отправился в Михайловскую ссылку.
Николай I к Пушкину относился более благожелательно, даже вернул его в Петербург. И устроил в Министерство иностранных дел. Но без права выезда за границу. Мог ли Пушкин уволиться и махнуть за кордон? Конечно - но тогда бы потерял отличное место и расположение царя, а такими вещами не разбрасываются.
И ещё момент: после патриотических стихов, например, “Клеветникам России”, Пушкину в Европе были уже и не особо рады.
Поэтому Александр Сергеевич путешествовал по России - и делал это с большим удовольствием. Он побывал в Одессе, Крыму, на Кавказе и в степях Оренбуржья. Посетил Молдавию, Казахстан и Грузию - тогда они были в составе Российской империи.
Получается, что если Пушкин и страдал из-за своего “невыездного” статуса, то виду не подавал. И жил здесь на полную катушку.
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АНТИФИШКИ
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Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
- О, да, Эрзерум ведь находится в Тульской губернии.
Ляпис не понял сарказма. "
Общечеловеческие? Это пи.д.о.р.осня, ущемление прав большинства в угоду меньшинству, свобода извращений, отказ от собственного суверенитета и независимости и подчинение западному гегемону.
- Это уже стало общечеловеческими ценностями, Карл!
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Знаменитый поэт вошёл в историю не только за своё выдающееся творчество, но и потому, что ни разу не выезжал за рубеж. И вот почему.
вот это поворот)))))
Пушкин уехал во Францию и стал Дюмой! Который Александр.
Вот ПРУФ
"А теперь скажите много ли бывает людей африканского происхождения с черными волосами и голубыми глазами? Такое сочетание большая редкость. А чтобы они оба одевались в одном стиле, оба были великолепные писатели, оба революционно настроенные дворяне, оба экстравагантные расточители, оба обожали рыться в "хронологической пыли летописания земли", оба любили писать про монархов и прочих известных исторических фигур, оба обожали такую нервотрёпную процедуры, как дуэль, оба носили имя Александр и были почти ровестники, я Вам скажу, такое совпадение очень и очень большая редкость. Даже скажу Вам больше, y меня почти нет сомнений, что все эти портреты сделаные с одного и того же человека. Хотя на двух из них изображён Александр Дюма и на двух Александр Пушкин.
Пушкин издавал журнал "Современник". Дюма издавал журнал "Мушкетёр", что в переводе на русский язык могло означать ни что иное как "Пушкин", потому как мушкет - это средневековое орудие атриллерии, аналогичное Пушке.
А ещё давайте вспомним, какая была фамилия на букву Д у главного героя романа Дюма "Граф Монте-Кристо". Ага! Дантес! Не правда ли, до боли знакомая фамилия? Не хотел ли автор романа поведать нам, что человек под такой фамилией был совершенно несправедливо заклеймён как убийца великого Русского поэта? Судя по этим портретам, в 1840х годах, после знаменитой дуэли, он всё ещё был жив и даже очень в меру упитан! Нет, скажете Вы, это совсем не тот Дантес. Того Дантеса звали Жорж, а Дантеса в романе Дюма звали Эдмон. Справедливое замечание! Но дело в том, что роману "Граф Монте-Кристо" предшествовал роман Дюма "Жорж", несколько менее популярный, но схожий по сюжету. Так значит получается, что Пушкин пережил свою "последнюю дуэль" и дожил до седых волос! Не правда ли здорово? Но как такое могло произойти?
Обратите внимание на такой интересный факт: Пушкин писал про Карла Занда в стихотворении "Кинжал". И Дюма тоже написал произведение под названием "Карл-Людвиг Занд". Но самое интересное, это то, что произведение Дюма датировано 1819-м годом, даже не смотря на то, что в нём описываются события произошедшие в 1838 году! Так вот оказывается как он умудрялся писать ещё до смерти Пушкина!
Мать Дюма - дочь трактирщика, о которой не известно совсем ничего, кроме того, что она была вдовой генерала Дюма, и жила в провинции в полном забвении и нищете, после того как скончался её муж в 1806 году. До кончины генерал Дюма был два года в плену, из которого вышел сильно покалеченным. Он впал в немилость у Наполеона и жил полным отшельником.
И вот представьте, что лет через двадцать после смерти генерала Дюма, которого никто не видел уже лет эдак 25, объявляется в Париже симпатичный и красноречивый молодой человек по имени Александр. Он по очереди обходит всех старых служивых приятелей этого генерала и выдаёт себя за его сына. Ну они конечно помнят что у него был какой-то сын полунегретёнок, но тогда этому сыну было максимум три года. Кто тут может что-либо опровергнуть или отрицать. Все следы той семьи давно утеряны и неизвестно живы они или нет. Однако почти все бывшие друзья отца относятся к нему осторожно, и только герцога дю Фуа удаётся уломать дать Александру рекомендательное письмо для работы в конторе герцога Орлеанского...Вот так вот делаются родословные. Это действительно могла быть одна из величайших фальсификаций в истории.
В ответ на частые расистские комментарии Дюма любил говорить нечто вроде: "Мой дедушка был негр, но вообще-то у нас с Вами один общий родственник - обезьяна." Но ведь по родословной Дюма, у него был не дедушка негр, а бабушка! Это у Пушкина дедушка был негр!
Думаете не мог сфабриковать смерть? Но тогда как объяснить, что ни его жена, ни его отец, ни какие либо другие из близких родственников не присутствовали на похоронах? Почему его необходимо было хоронить и отпевать посреди ночи, при выключенных факелах? Почему врачи, делавшие вскрытие, так и не смогли ни установить причину смерти, ни изъять пулю Дантеса? Почему они не сделали как положено записи при вскрытии и не указали точного положения раневого канала? Почему он похоронен был не на кладбище, рядом с матерью и другими родственниками, а где-то на холме под кустом возле дедовской усадьбы? Почему в его свидетельстве о смерти указана совсем не та дата? Почему ещё долго после его смерти о ней не разрешалось ни говорить, ни писать? И наконец каким чудодейственным образом ему удалось описать свою случайную смерть в романе "Евгений Онегин". Всё это похоже на то, что дуэль и смерть была его собственная задумка. Спектакль проигранный в жизни для публики."
Ветрянка - смертельная болезнь. Родители ставили тебе зеленые точки, что бы оцифровать тебя, и снять твою компьютерную модель в движении.
Ты умер много лет назад. Сейчас этот коммент, читает твоя оцифрованая копия.
Живи с этим (ээээ нет)
хотя, поржал..