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Сообщество Удивительное рядом 406 постов • 62 подписчика подписаться
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Пассажиры, которые нас раздражают

Пассажиры, которые нас раздражают

Автор:
29 августа 2022 14:16
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: будьте взаимно вежливы   невежи   ну вы даете   странные люди   транспорт   удивительное рядом   удивительный сосед   хамство в транспорте   
1447
36
Пассажиров метро, автобусов, самолетов и поездов неустанно просят соблюдать правила пользования транспортом. Но, похоже, не все пассажиры представляют, о чем вообще идет речь. И вот вам примеры!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: будьте взаимно вежливы   невежи   ну вы даете   странные люди   транспорт   удивительное рядом   удивительный сосед   хамство в транспорте   
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9  комментариев
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47k
dima423 Час назад
Чем больше выходки таких ублюдков терпят тем больше они это делают, терпилы поражают наглость... но я видел не однократно, как таких лежащих на нескольких сиденьях скидывают на пол в грубой форме...
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35k
Опаньки Минуту назад
это не сырой фарш, это гурман французской кухни потребляет тар-тар
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87
Robot Terminatorovich 5 минут назад
Только пиз....ть!!!!!!
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3k
SandMANn 16 минут назад
Вот смотрю и не могу понять – из какой "ж-пы" всё это хамьё вылазит? Отсутствие воспитания, культуры? Пожалуй, да. Безнаказанность и безразличие окружающих – вне сомнений. Озлобленность? Определённые ценности в жизни (как в обществе, так и для себя любимых) и пофигизм? Это, что путь к западной демократии или камбэк в средневековье?
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2k
Роман Полчаса назад
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Ссылка www.youtube.com
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9k
Barachek_Obachek Полчаса назад
Жвачка вроде для волос, а не для USB
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SHAGREEN 41 минуту назад
Пассажиры, которые нас раздражаютПосмотреть
Пассажиры, которые нас раздражают
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59k
pynh 2 часа назад
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а я его знаю
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Белая Муха

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