Пассажиры, которые нас раздражают

Автор:
29 августа 2022 14:16
Пассажиров метро, автобусов, самолетов и поездов неустанно просят соблюдать правила пользования транспортом. Но, похоже, не все пассажиры представляют, о чем вообще идет речь. И вот вам примеры!
Кажется, она хочет, чтобы любди любовались ее волосами
"Я чувствую себя в ловушке"
Похоже, ему снится приятный сон
Почему ей не купить два места - одно за другим?
Спешный утренний туалет в метро
Дорожные горшки бич пассажиров в самолете
Кто-то почистил уши и засунул использованные палочки в окно вагона
Когда сосед от души вытянул ноги
"Мы летели в Германию, и она больше часа выдавливала ему прыщики"
Как в одиночку занять четыре места в электричке
"Она явно не хочет, чтобы я смотрел фильм"
Когда по возвращении из уборной тебя ждет сюрприз
Соседи-свиньи не добавляют радости полету
Такого пассажира явно не стоит просить уступить место
Уборщики после предыдущего рейса явно не напрягались
Иногда пассажиры в самолете складывают использованные подносы с обедом в проход
Тех, кто сует жвачку в зарядные устройства, в аду ждет отдельный котел
Худшие кошмары авиапассажира
Кажется, кому-то из пассажиров автобуса не понравился завтрак
Родители не всегда учат детей тому, как вести себя в метро
Если не успел дома постричь ногти, это можно сделать по пути на работу
Кто-то обедает тем, что дают в самолете, а кто-то берет небольшой завтрак с собой
Маленькая макака в вагоне электрички
Устал - отдохни в поезде!
Если занять сразу три кресла, можно с удобством вздремнуть в дороге
"Этот парень ехал в автобусе и ел сырой фарш прямо из упаковки"
Некоторые считают, что для уборки в поезде есть уборщица
Устраивайтесь поудобнее, не стесняйтесь!
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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