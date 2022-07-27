20 изображений, которые доказывают, что жизнь с кошкой - это сплошная комедия

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Мы часто спрашиваем себя, почему усатые ведут себя так странно, ведь их поведение просто не поддаётся объяснению. То они позволяют себя гладить, а в следующую секунду начинают кусаться. То спокойно спят, а через мгновение несутся во весь опор по квартире. В этом посте вы увидите кадры с котейками, которые делают жизнь своих хозяев весёлой и непредсказуемой.
Доминируй и властвуй
Очень активный помощник
Очень опасен
Они и монаха способны вывести из себя
Слишком много лишнего
Вот, что бывает, когда собрал пазл
Источник:
АНТИФИШКИ
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