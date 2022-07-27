20 изображений, которые доказывают, что жизнь с кошкой - это сплошная комедия

Мы часто спрашиваем себя, почему усатые ведут себя так странно, ведь их поведение просто не поддаётся объяснению. То они позволяют себя гладить, а в следующую секунду начинают кусаться. То спокойно спят, а через мгновение несутся во весь опор по квартире. В этом посте вы увидите кадры с котейками, которые делают жизнь своих хозяев весёлой и непредсказуемой.

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Нашёл тайник своего кота 0 Источник:

Доминируй и властвуй Мы часто спрашиваем себя, почему усатые ведут себя так странно, ведь их поведение просто не поддаётся объяснению. То они позволяют себя гладить, а в следующую секунду начинают кусаться. То спокойно спят, а через мгновение несутся во весь опор по квартире. В этом посте вы увидите кадры с котейками, которые делают жизнь своих хозяев весёлой и непредсказуемой. 2022-07-27T21:40:23+03:00

Не хотелось бы это увидеть ночью 0 Источник:

Невероятно приятный запах 0 Источник:

Очень активный помощник Мы часто спрашиваем себя, почему усатые ведут себя так странно, ведь их поведение просто не поддаётся объяснению. То они позволяют себя гладить, а в следующую секунду начинают кусаться. То спокойно спят, а через мгновение несутся во весь опор по квартире. В этом посте вы увидите кадры с котейками, которые делают жизнь своих хозяев весёлой и непредсказуемой. 2022-07-27T21:40:23+03:00

Где моя мята? 0 Источник:

Очень опасен Мы часто спрашиваем себя, почему усатые ведут себя так странно, ведь их поведение просто не поддаётся объяснению. То они позволяют себя гладить, а в следующую секунду начинают кусаться. То спокойно спят, а через мгновение несутся во весь опор по квартире. В этом посте вы увидите кадры с котейками, которые делают жизнь своих хозяев весёлой и непредсказуемой. 2022-07-27T21:40:23+03:00

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Они и монаха способны вывести из себя Мы часто спрашиваем себя, почему усатые ведут себя так странно, ведь их поведение просто не поддаётся объяснению. То они позволяют себя гладить, а в следующую секунду начинают кусаться. То спокойно спят, а через мгновение несутся во весь опор по квартире. В этом посте вы увидите кадры с котейками, которые делают жизнь своих хозяев весёлой и непредсказуемой. 2022-07-27T21:40:23+03:00

Выглянул в окно, это не мои коты 0 Источник:

Он в недоумении, ведь это его лежанка 0 Источник:

Услышал шум в ванной 0 Источник:

Наша кошка обожает сидеть на работающей стиральной машине 0 Источник:

Мне кажется с нашей кошкой что-то не так 0 Источник:

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Слишком много лишнего

Мой кот забрался за кухонный ящик, я чуть его не придавил 0 Источник:

И она продолжает спать, как ни в чём не бывало 0 Источник: