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Сообщество Без кота и жизнь не та 1359 постов • 442 подписчика подписаться
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20 изображений, которые доказывают, что жизнь с кошкой - это сплошная комедия

20 изображений, которые доказывают, что жизнь с кошкой - это сплошная комедия

Автор:
27 июля 2022 21:40
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Весёлая   Жизнь   доказательства   комедия   кошки   объяснение   сплошная   странно   
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Мы часто спрашиваем себя, почему усатые ведут себя так странно, ведь их поведение просто не поддаётся объяснению. То они позволяют себя гладить, а в следующую секунду начинают кусаться. То спокойно спят, а через мгновение несутся во весь опор по квартире. В этом посте вы увидите кадры с котейками, которые делают жизнь своих хозяев весёлой и непредсказуемой.

Источник:

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Метки: Весёлая   Жизнь   доказательства   комедия   кошки   объяснение   сплошная   странно   
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3  комментария
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3k
perekrestok 46 минут назад
Все равно кошки классные! Если их не злить и с ними не ссориться то все шутки вполне приемлемые.
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2k
Бровеносец в потёмках 23 минуты назад
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