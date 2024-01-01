24 кадра, которые доказывают, что жизнь с кошкой - сплошная комедия

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Наверняка каждый задавал себе вопрос, почему кошки часто ведут себя так странно. Но на этот вопрос не существует ответа, ведь их поведение просто невозможно объяснить! В один момент они позволяют себя погладить, а в следующую секунду уносятся по каким-то одним им понятным делам. Но зато с ними очень забавно! В этом посте вы увидите котеек, которые делают жизнь своих владельцев более веселой и непредсказуемой.
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