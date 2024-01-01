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Сообщество Без кота и жизнь не та 1888 постов • 493 подписчика подписаться
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24 кадра, которые доказывают, что жизнь с кошкой - сплошная комедия

24 кадра, которые доказывают, что жизнь с кошкой - сплошная комедия

Автор:
01 января 2024 20:50
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Кадры   Объяснить   комедия   кошки   невозможно   сплошная   
1238
25

Наверняка каждый задавал себе вопрос, почему кошки часто ведут себя так странно. Но на этот вопрос не существует ответа, ведь их поведение просто невозможно объяснить! В один момент они позволяют себя погладить, а в следующую секунду уносятся по каким-то одним им понятным делам. Но зато с ними очень забавно! В этом посте вы увидите котеек, которые делают жизнь своих владельцев более веселой и непредсказуемой.

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Метки: Кадры   Объяснить   комедия   кошки   невозможно   сплошная   
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4  комментария
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5k
Peter Griffin 39 минут назад
Кошки должны жить вечно!Очень больно,когда они уходят.
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68k
Дворняга 10 минут назад
К фото 2. У моего есть персональное ведро.
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28k
Павел 11 минут назад
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