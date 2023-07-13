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Наглядное сравнение самых известных статуй планеты

Наглядное сравнение самых известных статуй планеты

Автор:
13 июля 2023 08:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: Видео   Размер   в мире   сравнение   статуя   фото   
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В ролике сравнили более 60 скульптур.

Еще в древнюю эпоху люди воздвигали статуи. С помощью скульптур человечество выражало уважение к героям и богам, а иногда огромные монументы внушали ужас неприятелям. Подобные сооружения в разные времена становились символом городов, и в наши дни многие города невозможно отделить от знаковых скульптур. Так, Нью-Йорк нельзя представить без Статуи Свободы, а Волгоград — без монумента «Родина-мать зовет!».

Еще труднее понять, насколько они огромные по сравнению с другими скульптурами. Но благодаря современным технологиям в наше время это можно сделать.

Предлагаем вам посмотреть видео, где смоделированы в 3D более 60 статуй. Все они показаны в сравнении друг с другом, а также с людьми и проезжающими мимо автомобилями.


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Метки: Видео   Размер   в мире   сравнение   статуя   фото   
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7  комментариев
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bigkoss Час назад
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Григорий Полчаса назад
И почти все в честь богов. Что дали боги людям кроме войны?
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5k
Котэ 43 минуты назад
большая часть - памятники религиозным предрассудкам... ни врачам, ни изобретателям, ни учителям, ни инженерам, ни строителям, ни крестьянам. людям которые делают нашу жизнь лучше.
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bigkoss Час назад
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livaneth Час назад
Не то, чтобы слишком большой, зато конный и на двух опорах. Это сложно.
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