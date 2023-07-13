Наглядное сравнение самых известных статуй планеты

Еще в древнюю эпоху люди воздвигали статуи. С помощью скульптур человечество выражало уважение к героям и богам, а иногда огромные монументы внушали ужас неприятелям. Подобные сооружения в разные времена становились символом городов, и в наши дни многие города невозможно отделить от знаковых скульптур. Так, Нью-Йорк нельзя представить без Статуи Свободы, а Волгоград — без монумента «Родина-мать зовет!».