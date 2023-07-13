Наглядное сравнение самых известных статуй планеты

В ролике сравнили более 60 скульптур.
Еще в древнюю эпоху люди воздвигали статуи. С помощью скульптур человечество выражало уважение к героям и богам, а иногда огромные монументы внушали ужас неприятелям. Подобные сооружения в разные времена становились символом городов, и в наши дни многие города невозможно отделить от знаковых скульптур. Так, Нью-Йорк нельзя представить без Статуи Свободы, а Волгоград — без монумента «Родина-мать зовет!».
Еще труднее понять, насколько они огромные по сравнению с другими скульптурами. Но благодаря современным технологиям в наше время это можно сделать.
Предлагаем вам посмотреть видео, где смоделированы в 3D более 60 статуй. Все они показаны в сравнении друг с другом, а также с людьми и проезжающими мимо автомобилями.
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