«Прошел мимо»: почему Виктор Сухоруков обиделся на Сергея Бодрова и теперь корит себя уже 20 лет

Сухоруков никогда не был в США. Во время съемок он много гулял по Чикаго. Поселили Сухорукова и Бодрова в одной квартире, коллеги подолгу разговаривали, делились впечатлениями от съемок на другом континенте, позже в прессе отзывались друг о друге самым положительным образом. И все-таки между актерами в последний год жизни Бодрова-младшего была некоторая напряженность.

После «Брата 2» Сергей Бодров решил снять свой фильм «Сестры». Сценарий был почти написал, но режиссер никак не мог придумать финал картины. Ему его подсказал Виктор Сухоруков, именно его вариант использовал Сергей.

Обида

Во время подготовки к съемкам Виктор Иванович позвонил Бодрову и спросил – может ли он дать ему какую-нибудь роль в своем фильме. Любую. Но Бодров не дал. Мол, какая может быть роль для такого Артиста в дебютном фильме молодого режиссера.