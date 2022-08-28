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«Прошел мимо»: почему Виктор Сухоруков обиделся на Сергея Бодрова и теперь корит себя уже 20 лет

«Прошел мимо»: почему Виктор Сухоруков обиделся на Сергея Бодрова и теперь корит себя уже 20 лет

Автор:
28 августа 2022 08:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Виктор Сухоруков   Сергей Бодров   актеры   кино   обида   факт   фото   
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В 1997 году фильм «Брат» стал отличным стартом для обоих исполнителей главных ролей – Сергея Бодрова и Виктора Сухорукова. У обоих за плечами был опыт съемок в кино, но эта лента Алексея Балабанова стала одной из самых знаковых в 90-е годы. Таковой она остается и сегодня – символ того непростого времени.

- На этом фильме мы подружились, он для меня стал младшим братом. Никаких конфликтов, мы отлично ладили, - сказал позже Виктор Сухоруков.

Через пару лет режиссер задумал снимать вторую часть «Брата». Поначалу Алексей Октябринович думал, что снимет три фильма – второй в Москве, а третий – в Америке. Но во время написания сценария решил не растягивать и ограничиться двумя лентами.

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Сухоруков никогда не был в США. Во время съемок он много гулял по Чикаго. Поселили Сухорукова и Бодрова в одной квартире, коллеги подолгу разговаривали, делились впечатлениями от съемок на другом континенте, позже в прессе отзывались друг о друге самым положительным образом. И все-таки между актерами в последний год жизни Бодрова-младшего была некоторая напряженность.

После «Брата 2» Сергей Бодров решил снять свой фильм «Сестры». Сценарий был почти написал, но режиссер никак не мог придумать финал картины. Ему его подсказал Виктор Сухоруков, именно его вариант использовал Сергей.


Обида

Во время подготовки к съемкам Виктор Иванович позвонил Бодрову и спросил – может ли он дать ему какую-нибудь роль в своем фильме. Любую. Но Бодров не дал. Мол, какая может быть роль для такого Артиста в дебютном фильме молодого режиссера.

Такая же ситуация повторилась, когда Бодров отправился снимать фильм «Связной» - роли для Сухорукова в этом кино не нашлось. И тогда актер обиделся. Были еще причины – Сергей со Светланой перебрались в 2001 году в новую квартиру, но Сухорукову об этом радостном событии он не сказал, потом у Виктора Ивановича был 50-летний юбилей – не поздравил. После этого они год не общались.

- Я обиделся, что он не берет меня в свои фильмы. Говорил ему об этом не со злостью, только лишь с укором. Мы ведь не чужими людьми друг другу были. Спрашивал его: презираешь или боишься? Он все это отрицал, конечно, - говорил позже Виктор Сухоруков. – Это я потом понял, что он боялся – увидит зритель меня в его фильме и скажет: «Ну, конечно, брата снимает».

Последняя встреча

В последний раз Виктор Сухоруков и Сергей Бодров встретились летом 2002 года на премьере фильма Александра Рогожкина «Кукушка».

Сухоруков вышел из зрительного зала и увидел, что недалеко стоят создатели фильма, а также Сергей Бодров с супругой.

- Я поблагодарил продюсера «Кукушки» за фильм, сказал, что это удача. Демонстративно развернулся и, не прощаясь с Бодровым, прошел мимо и улетел в Питер. А ведь я, подлец, видел, что Сергей курит и меня пасет, - рассказывает Виктор Иванович. – Конечно, корю себя за это. Я же не знал, что случится. Теперь знаю, что нельзя так расставаться с людьми.

Сухоруков говорит, что не знает, обидел ли тогда он Сергея Бодрова, но расстроил однозначно. И вот уже много лет он жалеет об этом.

- Очень об этом жалею, - говорит актер.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Виктор Сухоруков   Сергей Бодров   актеры   кино   обида   факт   фото   
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3  комментария
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doker 2 часа назад
Вот вписался бы Сухоруков, например, в роль Сейфуллина, однозначно, но... у зрителя реально сложилось бы мнение, что "ой, Брат-3!" Типа, один брат "поднялся", другой опустился.

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Sergius SPb 5 минут назад
Статейка из желтушных. Ничего особого. Обычное дело среди творческой массы.
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