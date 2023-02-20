FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6132 поста • 2764 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Столичного курьера встретили вебкамщицы в нижнем белье, а он и глазом не моргнул

Столичного курьера встретили вебкамщицы в нижнем белье, а он и глазом не моргнул

Автор:
20 февраля 2023 16:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: prank   вебкамщицы   видео   девушки   доставка   курьер   
5725
3
1

Они хотели сделать «забавный» видосик, но что-то пошло не так.

Две барышни плотно занимаются вебкамом. Сидят на профильных сайтах и за деньги вытворяют перед зрителями всякое. И вот они заказали доставку, а чтобы добавить огоньку - встретили курьера в своей рабочей «униформе».

Но парень сразу просёк, что его снимают и просто отвернулся. Девушки такого явно не ожидали. А смышлёный курьер спокойно взял деньги и ушёл.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: prank   вебкамщицы   видео   девушки   доставка   курьер   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
28  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
alex 2 часа назад
дебилки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
891
Mrak OBOY 10 минут назад
а потом статья в новостях изнасиловали и по мешкам разложили!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
wretry4 12 минут назад
Если бы он поступил по другому, это было бы в других новостях или сайтах...
Либо уголовная хроника либо порнохаб...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Vалѣнтиныч 17 минут назад
Хорошее выражение-
Я свой член не на помойке нашел, что-бы пихать во всякий мусорный бачок !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Leo Sun 22 минуты назад
Вот что значит профессионал)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Axel Полчаса назад
Хохлюшки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
K_II_T Полчаса назад
А может решил что там уже чья-то банька с парой баб

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Kostick Полчаса назад
сама же и ответила - "он отвернулся, б.л.я.дь".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Yow Полчаса назад
Просто у него сегодня был дрявый носок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Kvint 36 минут назад
А что он должен был сделать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Психологическая поддержка 41 минуту назад
Вторая, которая обувалась вообще тупая што[мат]ец .. [мат] все веселье, а потом крутилась как будто еще кому то интересно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Dmitry 42 минуты назад
Не понимаю на что они рассчитывали? Ну две дебильные девицы, ну голые жопы (не самые лучшие, хочу заметить), ну ржут... Оно ему надо? Если он сам не дебил, то точно не надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
580
Николай 49 минут назад
... парень просек, что его снимают...
Видос пошел не по плану, а на вторую пиццу денег у вебкамщиц уже не хватило. Вот и сказочке конец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
975
D12735 52 минуты назад
Человек на работе. Отвлекаться на всякую ху_ню ему некогда. А дома может его ждёт что-то получше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
STRiX 54 минуты назад
Тоже как то подрабатывал курьером. За пол года работы столько сисек насмотрелся =) В 90% курьера всегда встречает девушка (мужик как правило на работе) и встречает она как правило в домашней одежде, которая в свою очередь бывает очень откровенной...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
BenderRodriguez 56 минут назад
Ну видосик то все равно все посмотрели, что, собственно, и требовалось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Старичок 58 минут назад
похоже чувак видел гораздо зрелищнее представления, чем эти две мокрощелки в масках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Marlboro Час назад
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Парень включил мозг и все сразу просек. Я бы сделал так же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Дети откопали осла Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Григорий Час назад
две простибляди
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Андрей Иванов Час назад
Это как Тэд из "Четыре комнаты", только у него такое почти каждый день в течении нескольких лет. Привык, как гинеколог
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 1 комментарий
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

200915



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как переходить железную дорогу и почему нельзя наступать на рельсы и концы шпал
Как переходить железную дорогу и почему нельзя наступать на рельсы и концы шпал
В американских соцсетях сравнивают генералов России и США
В американских соцсетях сравнивают генералов России и США
Набирающие популярность в сообществах
Колокольцев уволил высокопоставленных сотрудников МВД за формализм
Колокольцев уволил высокопоставленных сотрудников МВД за формализм
Нужны ли раздельные спортзалы
Нужны ли раздельные спортзалы
Пользователи пожаловались на выгорающий экран iPhone 14 (2 фото)
Пользователи пожаловались на выгорающий экран iPhone 14 (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как это развидеть?

Лучшие демотиваторы
Людк, а Людк! Глянь, чё делается!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Прикол#автомобили#Фотографии#интересное#кино#Россия#дтп#Москва
#интересно#в мире#США#картинки#автомир#дети#Приколы#красота#путешествия#Украина
#Юмор#люди#история#СССР#познавательно#животные#подборка#аварии#соцсети#Питомец
Пользователи пожаловались на выгорающий экран iPhone 14 (2 фото) Пользователи пожаловались на выгорающий экран iPhone 14 (2 фото) Сотрудница МВД из Новосибирска обиделась на соперницу и расклеила по городу её нюдсы Сотрудница МВД из Новосибирска обиделась на соперницу и расклеила по городу её нюдсы Курьер 6 часов поднимался на Фудзи, чтобы доставить пиццу Курьер 6 часов поднимался на Фудзи, чтобы доставить пиццу "Я буду это решать на другом уровне": сын Пескова отказался прийти в военкомат "Я буду это решать на другом уровне": сын Пескова отказался прийти в военкомат Пёс стащил часть заказа у курьера Пёс стащил часть заказа у курьера Страшный сон курьера: доставка еды на вершину Фудзиямы Страшный сон курьера: доставка еды на вершину Фудзиямы

На что жалуетесь?

Вернуться