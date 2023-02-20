Столичного курьера встретили вебкамщицы в нижнем белье, а он и глазом не моргнул

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Они хотели сделать «забавный» видосик, но что-то пошло не так.
Две барышни плотно занимаются вебкамом. Сидят на профильных сайтах и за деньги вытворяют перед зрителями всякое. И вот они заказали доставку, а чтобы добавить огоньку - встретили курьера в своей рабочей «униформе».
Но парень сразу просёк, что его снимают и просто отвернулся. Девушки такого явно не ожидали. А смышлёный курьер спокойно взял деньги и ушёл.
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Либо уголовная хроника либо порнохаб...
Я свой член не на помойке нашел, что-бы пихать во всякий мусорный бачок !
Видос пошел не по плану, а на вторую пиццу денег у вебкамщиц уже не хватило. Вот и сказочке конец.