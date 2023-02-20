Столичного курьера встретили вебкамщицы в нижнем белье, а он и глазом не моргнул

Две барышни плотно занимаются вебкамом. Сидят на профильных сайтах и за деньги вытворяют перед зрителями всякое. И вот они заказали доставку, а чтобы добавить огоньку - встретили курьера в своей рабочей «униформе».

Но парень сразу просёк, что его снимают и просто отвернулся. Девушки такого явно не ожидали. А смышлёный курьер спокойно взял деньги и ушёл.