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Всемирная выставка 1851 года в фотографиях и красочной литографии

Всемирная выставка 1851 года в фотографиях и красочной литографии

Автор:
26 августа 2022 21:26
Сообщество : ФотоМир
Метки: 19 век   Великобритания   Всемирная выставка   интересно   литография   лондон   старые фото   
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Великая выставка промышленных работ всех народов, или просто Всемирная выставка, проходила в лондонском Гайд-парке с мая по 15 октября 1985 года. Организованная Генри Коулом и принцем Альбертом, мужем королевы Виктории, выставка включала в себя различные достижения науки, промышленности, искусства и торговли со всего света.

Поскольку в 1844 Франция провела собственную — и весьма успешную — промышленную выставку, главной целью Великобритании было заявить миру о себе как лидере промышленности и доказать свое превосходство. Однако возможность продемонстрировать свои достижения на выставке имели и многие другие страны. Участники выставки, перечисленные в официальном каталоге мероприятия, приехали со всей Великобритании, ее «колоний и зависимых территорий» и из 44 «иностранных государств».

На выставке британцы доминировали почти во всех промышленных областях, связанных с прочностью, долговечностью, полезностью и качеством, будь то железо и сталь, машины или текстиль. Будучи хозяйкой выставки, Великобритания заняла половину выставочной площади с экспонатами из самой страны и ее империи. Великобритания надеялась продемонстрировать Европе, что технологии, особенно ее собственные, являются ключом к лучшему будущему после «двух десятилетий политических и социальных потрясений».

К моменту закрытия выставки через турникеты прошло более шести миллионов человек. Выставка принесла прибыль в размере 186 000 фунтов стерлингов, которые пошли на создание музеев Южного Кенсингтона, включая будущий музей Виктории и Альберта.

Выставка проходила в специальном построенном для этого события здании под названием «Великий Шалимар» или «Хрустальный дворец». Джозеф Пакстон спроектировал его вместе с инженером-строителем Чарльзом Фоксом, и строительство дворца длилось девять месяцев. Для создания огромного (примерно 563 метра на 138 метров) стеклянного дворца с железным каркасом Пакстон применил опыт, полученный им при проектировании теплиц для шестого герцога Девонширского. Огромные размеры сооружения подчеркивали деревья и статуи, расположенные внутри здания; этот трюк одновременно обеспечивал зрительную иллюзию и символизировал победу человека над природой. Хрустальный дворец имел большой успех, считался архитектурным чудом и инженерным триумфом, демонстрирующим важность выставки.

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Особой популярность в Хрустальном дворце пользовалась серия «дворов», каждый из которых иллюстрировал искусство и архитектуру великого периода истории. Самым впечатляющим из них был Египетский двор со сфинксами и огромными статуями. После проведения Великой выставки в 1851 году Хрустальный дворец в Гайд-парке разобрали и перестроили в Сиденхэме, на юго-востоке Лондона, где он снова заработал в июне 1854 года.

На стенде De la Rue на Всемирной выставке были представлены машина для конвертов, цветная бумага, коробки и открытки, а также образцы полиграфии и переплетного дела.

Эта книга, опубликованная в 1854 году, содержит литографированные копии оригинальных картин Нэша, Хаге и Робертса, выполненные по заказу принца Альберта.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 19 век   Великобритания   Всемирная выставка   интересно   литография   лондон   старые фото   
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