Всемирная выставка 1851 года в фотографиях и красочной литографии

Поскольку в 1844 Франция провела собственную — и весьма успешную — промышленную выставку, главной целью Великобритании было заявить миру о себе как лидере промышленности и доказать свое превосходство. Однако возможность продемонстрировать свои достижения на выставке имели и многие другие страны. Участники выставки, перечисленные в официальном каталоге мероприятия, приехали со всей Великобритании, ее «колоний и зависимых территорий» и из 44 «иностранных государств».

На выставке британцы доминировали почти во всех промышленных областях, связанных с прочностью, долговечностью, полезностью и качеством, будь то железо и сталь, машины или текстиль. Будучи хозяйкой выставки, Великобритания заняла половину выставочной площади с экспонатами из самой страны и ее империи. Великобритания надеялась продемонстрировать Европе, что технологии, особенно ее собственные, являются ключом к лучшему будущему после «двух десятилетий политических и социальных потрясений».

К моменту закрытия выставки через турникеты прошло более шести миллионов человек. Выставка принесла прибыль в размере 186 000 фунтов стерлингов, которые пошли на создание музеев Южного Кенсингтона, включая будущий музей Виктории и Альберта.

Выставка проходила в специальном построенном для этого события здании под названием «Великий Шалимар» или «Хрустальный дворец». Джозеф Пакстон спроектировал его вместе с инженером-строителем Чарльзом Фоксом, и строительство дворца длилось девять месяцев. Для создания огромного (примерно 563 метра на 138 метров) стеклянного дворца с железным каркасом Пакстон применил опыт, полученный им при проектировании теплиц для шестого герцога Девонширского. Огромные размеры сооружения подчеркивали деревья и статуи, расположенные внутри здания; этот трюк одновременно обеспечивал зрительную иллюзию и символизировал победу человека над природой. Хрустальный дворец имел большой успех, считался архитектурным чудом и инженерным триумфом, демонстрирующим важность выставки.