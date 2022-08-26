Всемирная выставка 1851 года в фотографиях и красочной литографии

Великая выставка промышленных работ всех народов, или просто Всемирная выставка, проходила в лондонском Гайд-парке с мая по 15 октября 1985 года. Организованная Генри Коулом и принцем Альбертом, мужем королевы Виктории, выставка включала в себя различные достижения науки, промышленности, искусства и торговли со всего света.
Поскольку в 1844 Франция провела собственную — и весьма успешную — промышленную выставку, главной целью Великобритании было заявить миру о себе как лидере промышленности и доказать свое превосходство. Однако возможность продемонстрировать свои достижения на выставке имели и многие другие страны. Участники выставки, перечисленные в официальном каталоге мероприятия, приехали со всей Великобритании, ее «колоний и зависимых территорий» и из 44 «иностранных государств».
На выставке британцы доминировали почти во всех промышленных областях, связанных с прочностью, долговечностью, полезностью и качеством, будь то железо и сталь, машины или текстиль. Будучи хозяйкой выставки, Великобритания заняла половину выставочной площади с экспонатами из самой страны и ее империи. Великобритания надеялась продемонстрировать Европе, что технологии, особенно ее собственные, являются ключом к лучшему будущему после «двух десятилетий политических и социальных потрясений».
К моменту закрытия выставки через турникеты прошло более шести миллионов человек. Выставка принесла прибыль в размере 186 000 фунтов стерлингов, которые пошли на создание музеев Южного Кенсингтона, включая будущий музей Виктории и Альберта.
Выставка проходила в специальном построенном для этого события здании под названием «Великий Шалимар» или «Хрустальный дворец». Джозеф Пакстон спроектировал его вместе с инженером-строителем Чарльзом Фоксом, и строительство дворца длилось девять месяцев. Для создания огромного (примерно 563 метра на 138 метров) стеклянного дворца с железным каркасом Пакстон применил опыт, полученный им при проектировании теплиц для шестого герцога Девонширского. Огромные размеры сооружения подчеркивали деревья и статуи, расположенные внутри здания; этот трюк одновременно обеспечивал зрительную иллюзию и символизировал победу человека над природой. Хрустальный дворец имел большой успех, считался архитектурным чудом и инженерным триумфом, демонстрирующим важность выставки.
Особой популярность в Хрустальном дворце пользовалась серия «дворов», каждый из которых иллюстрировал искусство и архитектуру великого периода истории. Самым впечатляющим из них был Египетский двор со сфинксами и огромными статуями. После проведения Великой выставки в 1851 году Хрустальный дворец в Гайд-парке разобрали и перестроили в Сиденхэме, на юго-востоке Лондона, где он снова заработал в июне 1854 года.
На стенде De la Rue на Всемирной выставке были представлены машина для конвертов, цветная бумага, коробки и открытки, а также образцы полиграфии и переплетного дела.
Демонстрация портативной молотилки и сеялки для кукурузы с паровым двигателем на Всемирной выставке
Трансепт Хрустального дворца из «Всеобъемлющих изображений Всемирной выставки 1851 года Дикинсонов»
Эта книга, опубликованная в 1854 году, содержит литографированные копии оригинальных картин Нэша, Хаге и Робертса, выполненные по заказу принца Альберта.
В сопровождении супруга принца Альберта и их детей королева Виктория открывает Всемирную выставку в Лондоне 1 мая 1851 года
Хромолитография интерьера Хрустального дворца с изображением российской экспозиции на Всемирной выставке
Посетители любуются Хрустальным дворцом по другую сторону бассейна. Лодки и экипажи на переднем плане
Трон и скамеечка для ног из слоновой кости, подаренные королеве Виктории раджей Траванкора
Королева Виктория со своим супругом принцем Альбертом и герцогом Веллингтоном на открытии Всемирной выставки в Хрустальном дворце
Экспресс-поезд «Folkstone» компании South Eastern Railway Company, спроектированный Т. Р. Крэмптоном
Групповое фото людей, ответственных за строительство Хрустального дворца для Всемирной выставки 1851 года
Стенд, посвященный горнодобывающей промышленности: минералы, образцы серебра, ггаленит с острова Мэн и имитация мрамора
Турецкий стенд №1, среди экспонатов: оленьи рога, ковры и половики, а также мангал для обогрева квартир
Греческий стенд на Всемирной выставке, среди экспонатов: мраморный барельеф Парфенона и резной крест в старинном византийском стиле
Источник: — переведено специально для fishki.net
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