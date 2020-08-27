Мемы уходящего 2020-го года. Вероятно, худшего лета этого столетия

Чего только не было этим летом... эпидемия, массовые волнения, взрывы, закрытые границы и... Впрочем, продолжать список можно бесконечно.
В предчувствии того, что в сентябре лучше не будет...
Вместо Турции и Таиланда
В каждой шутке есть доля шутки
Духи на лето
Слегка баянистые шутки про пляж
Загарчик...
И ведь действительно
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