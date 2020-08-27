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Мемы уходящего 2020-го года. Вероятно, худшего лета этого столетия

Мемы уходящего 2020-го года. Вероятно, худшего лета этого столетия (14 фото)

Автор:
27 августа 2020 08:27
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: август   лето   лето 2020   подборка   прикол   шутки за 300   юмор   
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Чего только не было этим летом... эпидемия, массовые волнения, взрывы, закрытые границы и... Впрочем, продолжать список можно бесконечно.

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Метки: август   лето   лето 2020   подборка   прикол   шутки за 300   юмор   
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