Художник, который не умеет рисовать

Британец с детективным именем Эркюль Ван Вулфвинкль не профессиональный художник, однако его работы пользуются серьёзной популярностью.
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Насколько хорошо должен рисовать художник, чтобы стать популярным? Иногда никаких навыков и вовсе не надо, главное, чтобы было чувство юмора и благородная идея.
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Это доказывает британец Эркюль Ван Вулфвинкль, который создаёт забавные неловкие портреты животных за пожертвования для благотворительной организации для помощи бездомным людям «Turning Tides». И от заказов нет отбоя!
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Кроме того, что сами рисунки вызывают смех, Эркюль ещё и снабжает их забавными подписями. Например, даёт своим моделям имена. «Я не знаю, как его зовут, но я назвал его…» — пишет Эркюль под своими работами.
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Да, чувство юмора у британца на высоте. А ещё он очень самоиронечен и называет свои портреты ультрареалистичными. Что же, не можем не согласиться.
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Обратите внимание на глаза всех персонажей, в них нарисованы зрачки смотрящие в разные стороны (что выдает намеренный стиль).
Думаю что художник не настолько не профессионален.