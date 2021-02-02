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Художник, который не умеет рисовать

Художник, который не умеет рисовать (20 фото)

Автор:
02 февраля 2021 09:08
Сообщество : Искусство
Метки: Эркюль Ван Вулфвинкль   Юмор   благотворительность   забавно   портреты   рисуноки   фото   художник   
737
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Британец с детективным именем Эркюль Ван Вулфвинкль не профессиональный художник, однако его работы пользуются серьёзной популярностью.
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Метки: Эркюль Ван Вулфвинкль   Юмор   благотворительность   забавно   портреты   рисуноки   фото   художник   
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2k
barracuda 41 минуту назад
я даже так не умею рисовать...
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8k
Алексей 21 минуту назад
Художник, который не умеет рисовать
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184
dimly Полчаса назад
Похоже на шаржи со спецом.
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2k
OLDer dimly 7 минут назад
Согласен, что художник специально применяет такой стиль.
Обратите внимание на глаза всех персонажей, в них нарисованы зрачки смотрящие в разные стороны (что выдает намеренный стиль).
Думаю что художник не настолько не профессионален.
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3k
Leonid 39 минут назад
В сравнении с оригиналом забавно, а без фото было бы не интересно
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31k
Nefrion 43 минуты назад
Этой собачке даже такой художник безбожно польстил.

Этой собачке даже такой художник безбожно польстил.
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