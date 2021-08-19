На омском торговом центре появилось граффити в стиле Win98 с отсылкой к истории города

"Не пытайтесь покинуть Омск" - эту фразу, наверное, знают все. Но, со временем, омичам не захочется покидать город. Художники из команд SPEKTR и Hot Singles in Your Area украсили омскую МЕГУ в стиле Win98. Арт занял площадь 2250 квадратных метров.
Художники на стене торгового центра изобразили всплывающие окна Windows с торсом Давида, омскограмом, фрагментами Красной книги и старым плеером с песней Егора Летова (родился в Омске). В арте зашифрованы мемы и достопримечательности города.
Я омичка, и сейчас всё поясню
На этом арте изображён знаменитый омский шар, который находится у "Маяка". Когда-то этот шар снесло ветром и появился мем "Не пытайтесь покинуть омск". Справа изображена статуя Давида в окне "Омскограма".
На этих рисунках раскрыты две экологические проблемы города - вымирание птиц из Красной книги и мусор, который все никак не могут утилизировать. Художники в своём Instagram рассказали о творении:
"Окна Windows так же реальны, как и окна в вашей комнате. Скроллинг ленты новостей уже равнозначен вашим шагам по городу, а границы информационного кокона настолько же осязаемы, как и стены вашей квартиры. До конца даже не понятно, что из этого обладает большим качеством реальности."
Листайте вправо ➡️
Нам хотелось увидеть, что чувствует человек, который стоит перед такой работой. Что он ощущает и что подумает? Как на него сработает масштаб и анаморфозы? Выпадет ли он из рутинной повседневности, когда перед ним всплывёт окно об ошибке размером со здание?
Работа была выполнена по заказу омской МЕГИ. В компании решили, что это лучший подарок ко дню рождения Омска. Арт занял площадь 2250 квадратных метров.
В комментариях омичи поблагодарили художников за работу и за уникальную идею.
Источник:
- Художник вписывает граффити в реальность
- Уличные художники против коронавируса
- "Скажите это Бэнкси?": новое граффити неуловимого художника
- Немецкие мастера граффити приобщили супермаркет к футуризму
- Новый шедевр: Бэнкси нарисовал социальное граффити
Понравилось52