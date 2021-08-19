На омском торговом центре появилось граффити в стиле Win98 с отсылкой к истории города

Художники на стене торгового центра изобразили всплывающие окна Windows с торсом Давида, омскограмом, фрагментами Красной книги и старым плеером с песней Егора Летова (родился в Омске). В арте зашифрованы мемы и достопримечательности города.

Я омичка, и сейчас всё поясню