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На омском торговом центре появилось граффити в стиле Win98 с отсылкой к истории города

На омском торговом центре появилось граффити в стиле Win98 с отсылкой к истории города (6 фото)

Автор:
19 августа 2021 11:53
Сообщество : Искусство
Метки: МЕГА   граффити   искусство   ностальгия   омск   стрит-арт   торговый центр   фото   
1795
6

"Не пытайтесь покинуть Омск" - эту фразу, наверное, знают все. Но, со временем, омичам не захочется покидать город. Художники из команд SPEKTR и Hot Singles in Your Area украсили омскую МЕГУ в стиле Win98. Арт занял площадь 2250 квадратных метров.

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Метки: МЕГА   граффити   искусство   ностальгия   омск   стрит-арт   торговый центр   фото   
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6  комментариев
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3k
DKF 3 часа назад
Круто!
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18k
Сергей Костюнин 20 минут назад
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587
робт Час назад
Win98 не увидел, чистая "семерка" без темы
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11k
Михалыч 2 часа назад
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Комментарий удален
−4
9k
Antilles 3 часа назад
Кросивое
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