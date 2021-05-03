ТОП-8: люди, которые сделали наше детство красочным и ярким

Наверняка вам мамы и бабушки читали разные книжки, а вы рассматривали картинки и радовались или переживали за героев; негодовали, если творилось что-то гадкое; улыбались, когда было смешно и открывали рот на особо захватывающем моменте. Написать книгу - важно. Но не менее важно сделать там такие рисунки, которые затем останутся в памяти миллионов детишек и раскрасят их жизнь особым, удивительным образом...