ТОП-8: люди, которые сделали наше детство красочным и ярким

Наверняка вам мамы и бабушки читали разные книжки, а вы рассматривали картинки и радовались или переживали за героев; негодовали, если творилось что-то гадкое; улыбались, когда было смешно и открывали рот на особо захватывающем моменте. Написать книгу - важно. Но не менее важно сделать там такие рисунки, которые затем останутся в памяти миллионов детишек и раскрасят их жизнь особым, удивительным образом...
Конечно же это лишь малая часть тех невероятно талантливых художников, которые делали для нас иллюстрации в книгах, журналах, рисовали мультфильмы и прочее. Если понравится, мы продолжим тему.
Советский художник-анималист, график, иллюстратор. Народный художник РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской
Русский советский писатель, художник-иллюстратор и режиссёр-мультипликатор, сценарист. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Один из зачинателей советской мультипликации
Советский художник-иллюстратор, автор иллюстраций к фантастическим произведениям в издательстве «Молодая гвардия» и в журнале «Техника — молодёжи» в 1950—1990-х годах
Советский художник-график, иллюстратор
Советский художник, график, иллюстратор и оформитель периодических детских изданий, книг. Член Союза художников СССР. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1946).
Советский художник-график, карикатурист. Народный художник СССР (1974).
Российский художник мультипликационного кино, иллюстратор, график, член-корреспондент Академии художеств СССР, профессор ВГИКа, действительный член Российской академии художеств, народный художник России
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