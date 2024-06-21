Смерть среди облаков: загадочное крушение рейса 990 авиакомпании EgyptAir

Сложные технические устройства ломаются. В том числе транспортные средства. Но если в большинстве случаев причину получается выяснить, то история с этим самолётом до сих пор кажется не лишённой мистической составляющей.
Рейс 990 авиакомпании EgyptAir летел из Международного аэропорта имени Кеннеди в Нью-Йорке в Международный аэропорт Каира в Египте 31 октября 1999 года. Вылет прошёл по расписанию и без заминок, пока борт не оказался над океаном в районе Массачусетса.
В это время что-то пошло не так. Самолёт начал стремительно снижаться, направляясь носом в Атлантический океан. Ситуацию исправили, но тут же всё повторилось. В итоге самолёт упал в Атлантический океан в 95 километрах от побережья острова Нантакет, штат Массачусетс, в 1:50 утра. Все находившиеся на борту погибли.
Самолёту Boeing 767 модели 366 ER было чуть больше 10 лет. По словам следователей, никаких значительных неисправностей не было зафиксировано ни до полёта, ни после крушения. Однако египетское правительство продолжает добиваться признания выводов американского расследования недостоверными. Поскольку инцидент произошёл на территории США, расследование проводили американские агентства.
Расследованием катастрофы рейса занимался Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB). Помощь оказывали ФБР, Береговая охрана США и другие структуры. Их отчёт о крушении был детальным, хотя и местами противоречивым. В самолёте находились пассажиры из Северной Америки, Ближнего Востока, Европы и Африки, поэтому их выводы вызвали международный интерес.
Они основаны на записях разговоров в кабине пилотов и информации, собранной с разрушенного самолёта.
Самолёт вылетел из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в 1:20 утра. Во время взлёта в кабине находились три пилота. Капитаном-командиром был Ахмед Эль Хабаши. Первым помощником командира был Адель Анвар, вторым – Гамиль Эль Батути. Хабаши должен был контролировать первую часть полета, пока Батути спал. Затем они должны были поменяться.
Примерно через 20 минут после взлёта Гамиль Эль Батути сказал Ахмеду Эль Хабаши, что он не будет спать, поэтому он хотел бы контролировать первую часть полёта, пока Хабаши выспится. Хабаши сначала возражал, говоря, что Батути должен был сказать ему об этом раньше, так как он уже спал, готовясь к первому отрезку полёта. В итоге они согласились поменяться.
Перед тем как Хабаши уступил своё место за штурвалом, Батути на мгновение покинул кабину, и в это время Хабаши выразил недовольство, заявив, что Батути делает «всё, что ему заблагорассудится».
Гамиль эль Батути берёт на себя управление
Когда Батути вернулся в 1:42 утра, он взял на себя управление рейсом 990 авиакомпании EgyptAir. В 1:48 капитан-командир вышел в туалет, сказав Батути, что он вернётся. В этот момент Батути находился в кабине один.
Через 21 секунду после ухода капитана Батути тихо и спокойно сказал: «Тавакилт ала Аллах» (Я полагаюсь на Бога). Менее чем через минуту он отключил автопилот и повторил ту же фразу. Затем он перевёл дроссельную заслонку с крейсерского режима на малый газ и направил самолёт в крутое носовое пикирование.
Сразу после того, как рейс направился в сторону Атлантического океана, Батути произнёс «Я полагаюсь на Бога» семь раз за восемь секунд. Специалисты по речевому анализу пришли к выводу, что его речевые обороты не указывали на стресс. Более того, он выглядел расслабленным. Капитан-командир вернулся в кабину после седьмой фразы. Он дважды спросил, что происходит. В его голосе слышались явные признаки паники. Командиру удалось выполнить крутой подъём. Но самолёт перешёл во второе носовое пикирование, после чего на большой скорости рухнул в океан.
Расследование Национального совета по безопасности на транспорте показало, что катастрофа произошла в результате действий Гамиля Эль Батути. Причина, по которой Батути заставил самолёт пикировать, неизвестна. Нет никаких доказательств того, что он был террористом или психически больным. Это действительно загадка. Тем не менее, следователи убедительно доказали, что никакая техническая неисправность не могла привести к такому сценарию, при котором самолёт упал в океан.
Египетские официальные лица категорически опровергли выводы NTSB. Они утверждали, что американские следователи не были доскональны и достаточно скрупулёзны, и что их выводы необоснованны. Их собственное расследование показало, что катастрофа произошла в результате технической неисправности.
Собственно, это уже не так важно. Самолёт разбился, и все находившиеся на борту погибли. Батути мог быть хладнокровным убийцей или просто растерявшимся пилотом. У него мог случиться инсульт. Можно строить множество разных догадок и предположений. Но причина крушения рейса 990 авиакомпании EgyptAir навсегда останется загадкой. Авиакомпания EgyptAir в знак уважения к пассажирам и экипажу рейса 990 сменила номер рейса Нью-Йорк – Каир с MS990 на MS986.
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