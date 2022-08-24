В Химках женщина пыталась припарковать авто и протаранила три автомобиля. Одному из них досталось дважды

На улице 9 мая в Химках, автоледи парковала машину из каршеринга и устроила локальный армагеддон. Пару раз шарахнула одну из машин, потом поехала вперёд и «воткнулась» в два следующих авто.

Неизвестно, сколько машин она бы ещё побила, но на её счастье, мимо ехал парень на велосипеде. Он бросился на помощь и поставил этот беспощадный паркинг на ручник.