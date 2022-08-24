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В Химках женщина пыталась припарковать авто и протаранила три автомобиля. Одному из них досталось дважды

В Химках женщина пыталась припарковать авто и протаранила три автомобиля. Одному из них досталось дважды

Автор:
24 августа 2022 14:09
Сообщество : Автомир
Метки: parking   автоледи   гражданин   женщина   каршеринг   ручник   химки   
1321
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Этот адский паркинг смог остановить только проезжающий мимо неравнодушный гражданин.

На улице 9 мая в Химках, автоледи парковала машину из каршеринга и устроила локальный армагеддон. Пару раз шарахнула одну из машин, потом поехала вперёд и «воткнулась» в два следующих авто.

Неизвестно, сколько машин она бы ещё побила, но на её счастье, мимо ехал парень на велосипеде. Он бросился на помощь и поставил этот беспощадный паркинг на ручник.

Источник:

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Метки: parking   автоледи   гражданин   женщина   каршеринг   ручник   химки   
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20  комментариев
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
Глупые люди подумают, что женщина водить не умеет, но на деле она просто утрамбовывала автомобили, что бы больше машин поместилось на парковке.
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947
Шурман Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Hunson Abadeer 53 минуты назад
какая настырная дама
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2k
cfhfwby Час назад
Что - то мне напомнило из древних высказываний о обезьяне и гранате. Баба, даже научившись ездить, как она считает, остается бабой-водителем, раздражающим окружающих. Практически со сто процентной уверенностью можно угадать бабу за рулем, даже, если ты катишься за ней и не видишь водителя.
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1k
SHAGREEN Час назад
У мальски нормального человека в голове после первого, ну пусть второго удара большими красными буквами загорелось бы "ОСТАНОВКА", но дама уверенно продолжает идти своим путем. Слабоумие и отвага дополняются решительностью и уверенностью в своих силах.
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5k
Бу Час назад
ТП
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47k
dima423 2 часа назад
жесть куда ты сука лезешь то еще на каршеринг если ездить не умеешь вообще?
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12k
Кыся 2 часа назад
А где музыка? У меня в голове мелодия сразу заиграла. Догадались, какая?
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3k
SandMANn 2 часа назад
Свят, свят, свят. Упаси Господи.
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19k
ЦСКА 2 часа назад
И слиняла походу.....
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22k
albedo 2 часа назад
Бухая что ли?
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August

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