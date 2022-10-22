Коты минской художницы Ирины Зенюк. 2022 г

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Ирина родилась и живет в Минске. По образованию — архитектор, по профессии — художник-иллюстратор. Любит детей, зверей и свою работу. Работы художницы получаются все, как на подбор, очень яркими, забавными, милыми и тёплыми.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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