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Коты минской художницы Ирины Зенюк. 2022 г

Коты минской художницы Ирины Зенюк. 2022 г

Автор:
22 октября 2022 22:12
Метки: живопись   иллюстратор   картины   прикольно   рисунки   художник   
266
43
Ирина родилась и живет в Минске. По образованию — архитектор, по профессии — художник-иллюстратор. Любит детей, зверей и свою работу. Работы художницы получаются все, как на подбор, очень яркими, забавными, милыми и тёплыми.
Приятного просмотра!
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Источник:

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3  комментария
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9k
Mowgley Z ⚔ Час назад
Давно не ставил плюс с таким удовольствием
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31k
Nataly 3 минуты назад
И впрямь ОЧЕНЬ здорово!
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1k
Aleksei 21 минуту назад
класс !! с удовольствием посмотрел
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