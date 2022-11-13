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Якутский художник Андрей Чикачев. 2

Якутский художник Андрей Чикачев. 2

Автор:
13 ноября 2022 22:14
Сообщество : Искусство
Метки: живопись   искусство   картины   художник   
372
35
Чикачев Андрей Васильевич родился 24 апреля 1967 года в селе Марха Нюрбинского района Якутии. В 1987 г. окончил Якутское художественное училище. В 1994 г. – окончил факультет живописи Дальневосточного института искусств (мастерская профессора С.А.Литвинова). С 1994 года живет и работает в Якутске. Некоторые картины выполнены с большим чувством юмора!
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: живопись   искусство   картины   художник   
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6  комментариев
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101
Obrval 9 часов назад
Отличные картины и очень познавательные.. Я за 10 минут узнал о Якутии больше, чем за всю свою предыдущую жизнь. Спасибо.
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12k
котегRUS 5 часов назад
захотелось своих фоток добавить к общей картине...
захотелось своих фоток добавить к общей картине...
захотелось своих фоток добавить к общей картине...
захотелось своих фоток добавить к общей картине...
захотелось своих фоток добавить к общей картине...
захотелось своих фоток добавить к общей картине...
захотелось своих фоток добавить к общей картине...
захотелось своих фоток добавить к общей картине...
захотелось своих фоток добавить к общей картине...
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6k
Roninsamuray 8 часов назад
А это картина китайского художника Wang Kewei
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20k
Седой Бегемот 10 часов назад
Могли бы и выкинуть из подборки заказные портреты с рыбой. Всем деньги нужны, но это о другом.
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