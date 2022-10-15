Якутский художник Андрей Чикачев

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Чикачев Андрей Васильевич родился 24 апреля 1967 года в селе Марха Нюрбинского района Якутии.
В 1987 г. окончил Якутское художественное училище. В 1994 г. – окончил факультет живописи Дальневосточного института искусств (мастерская профессора С.А.Литвинова). С 1994 года живет и работает в Якутске.
Картины выполнены с большим чувством юмора!
Приятного просмотра!
В 1987 г. окончил Якутское художественное училище. В 1994 г. – окончил факультет живописи Дальневосточного института искусств (мастерская профессора С.А.Литвинова). С 1994 года живет и работает в Якутске.
Картины выполнены с большим чувством юмора!
Приятного просмотра!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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