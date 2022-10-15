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Якутский художник Андрей Чикачев

Якутский художник Андрей Чикачев

Автор:
15 октября 2022 22:22
Сообщество : Искусство
Метки: живопись   искусство   картины   художник   
74
26
Чикачев Андрей Васильевич родился 24 апреля 1967 года в селе Марха Нюрбинского района Якутии.
В 1987 г. окончил Якутское художественное училище. В 1994 г. – окончил факультет живописи Дальневосточного института искусств (мастерская профессора С.А.Литвинова). С 1994 года живет и работает в Якутске.
Картины выполнены с большим чувством юмора!
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: живопись   искусство   картины   художник   
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3  комментария
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31k
MatveiVainrub 49 минут назад
Своеобразно , необычно и очень интересно .
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20k
babuby 8 минут назад
Просто отлично!!
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19k
Corvus Corax Полчаса назад
А ведь очень здорово!
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