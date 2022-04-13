Странные предметы с неожиданно простым назначением

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Откопав в бабушкином сундуке или дедовском сарае какую-нибудь странную и непонятную вещицу, первым делом необходимо продемонстрировать ее в интернете. И тогда всезнающие пользователи мигом объяснят вам, что это, откуда взялось и зачем нужно.
«Для чего используется этот странный зажим?» Ответ: «Это зажим-замок для выключателей. Вы фиксируете им выключатель во время работы с оборудованием, чтобы люди знали, что ведутся работы, и не включали оборудование».
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"Что это за штука?" Ответ: «У меня есть такая. Она используется для перемешивания мясного фарша на сковороде, чтобы он оставался рассыпчатым и не слипался во время обжаривания».
«Острая палочка внутри моей новой расчески — кто-нибудь знает, что это такое?» Ответ: «Вы можете повернуть острие, чтобы оно торчало из ручки, и использовать его для разделения волос на пробор, я видел, как это делают профессионалы».
«Человек, который подарил это, сам не знает, что это такое. У этой штуки есть присоска и 2 регулируемых рычага, которые могут что-то удерживать». Ответ: «Это прибор для сушки и наполнения многоразовых пакетов с застежкой».
«Мне нужна помощь в идентификации этого объекта». Ответ: «Это прибор для деления любого протяженного объекта на равные части. Поставьте одну ножку на одном конце делимого предмета, а затем выберите, на сколько частей какой длины его разделить».
"Что бы это могло быть?" Ответ: «Это отверстие для вакуумного шланга. В этом доме когда-то был централизованный пылесос».
«Может, кто-нибудь знает, что это за инструмент?» Ответ: «Это соковыжималка для лимона или лайма».
«Красная и прозрачная резиновая штука, похоже, какая-то игрушка, найдена на детской площадке, — что это за штука?» Ответ: «Это деталь LEGO из детского набора Duplo».
«Нашел эту штуку дома у бабушки. Внутри у нее вращающиеся диски с напечатанными цифрами. Что это?" Ответ: «Кажется, это менструальный календарь».
«Металлическая штука со свободно вращающимся колесиком на одной стороне — что это?» Ответ: «Приспособление для запечатывания краев пирога, у моей бабушки такое было».
«ЧЭта штука твёрдая и прозрачная, сделана из пластика. Что это?» Ответ: «Это БЫЛА пластиковая чашка, которая расплавилась в посудомоечной машине».
«Нашла в кухонном ящике в съемной квартире, что это за штука?» Ответ: «Это для питья мате, южноамериканского напитка, похожего на чай».
«Нашел в комиссионном магазине фарфоровую тарелку с металлическим дном. Сбоку есть трубка. Что бы это могло быть?" Ответ: «Это подогреватель тарелок для малышей. Через трубку вы заливаете горячую воду, закрываете ее, и она сохраняет еду теплой, пока ребенок ест».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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