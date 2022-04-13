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Странные предметы с неожиданно простым назначением

Странные предметы с неожиданно простым назначением (17 фото)

Автор:
13 апреля 2022 11:05
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: винегрет   и такое бывает   интересно   неожиданно   познавательно   странные вещи   удивительные предметы   что и зачем   
1956
17
Откопав в бабушкином сундуке или дедовском сарае какую-нибудь странную и непонятную вещицу, первым делом необходимо продемонстрировать ее в интернете. И тогда всезнающие пользователи мигом объяснят вам, что это, откуда взялось и зачем нужно.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: винегрет   и такое бывает   интересно   неожиданно   познавательно   странные вещи   удивительные предметы   что и зачем   
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9  комментариев
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Dee78 DeeM Час назад
Что это за штучка?» Ответ: «Это варган в футляре».
Ааа. Ну сразу понятно стало
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9k
Hunson Abadeer 5 минут назад
ну ясно понятно)))
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6k
au3 Полчаса назад
Может и в качестве подушки используется ...
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8k
Василенко Татьяна Полчаса назад
Порадовал менструальный календарь, прости господи. И вот эта хрень для перемешивания фарша на сковороде - я почему-то лопаткой обхожусь...
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