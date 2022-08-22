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Американец годами катается по миру, чтобы сфотографироваться со знаменитостями

Американец годами катается по миру, чтобы сфотографироваться со знаменитостями

Автор:
22 августа 2022 21:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   звезды   знаменитости   музыканты   политики   фото со знаменитостью   
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Знакомьтесь, Боб Пиворофф — простой американский парень, который активно путешествует, чтобы сфотографироваться с самыми разными знаменитостями, включая певцов, политиков, актеров, спортсменов и многих других. За долгие годы коллекция фото вышла весьма солидная — тут тебе и Джонни Депп, и Курт Кобейн, да и вообще кого только нет…

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   звезды   знаменитости   музыканты   политики   фото со знаменитостью   
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6  комментариев
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4k
GROMOZEKA 4 часа назад
Солидная коллекция
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124k
DeOrio Час назад
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10k
Владимир 3 часа назад
практически одно и то же выражение лица..
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38k
Александр 5 часов назад
С Путиным нет фото - значит лох)))
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947
Leland Gaunt 5 часов назад
Когда человек ничего из себя не представляет, он начинает делать глупые вещи, только для того чтобы прославиться. Ну этот хоть безобидный.
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32
ShivaN 5 часов назад
Очень интересно (нет)
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