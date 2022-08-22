Американец годами катается по миру, чтобы сфотографироваться со знаменитостями

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Знакомьтесь, Боб Пиворофф — простой американский парень, который активно путешествует, чтобы сфотографироваться с самыми разными знаменитостями, включая певцов, политиков, актеров, спортсменов и многих других. За долгие годы коллекция фото вышла весьма солидная — тут тебе и Джонни Депп, и Курт Кобейн, да и вообще кого только нет…
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Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
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