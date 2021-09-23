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Французский художник рисует портреты знаменитостей в классическом стиле

Французский художник рисует портреты знаменитостей в классическом стиле (36 фото)

Автор:
23 сентября 2021 14:01
Сообщество : Искусство
Метки: актеры   звезды   знаменитости   классическая живопись   музыканты   портреты актеров   цифровое искусство   цифровые портреты   
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Цифровой художник Kyès публикует в Инстаграме портреты в классическом исполнении и на классические сюжеты. И вы как будто переноситесь на несколько веков назад, только вот изображены на этих шедеврах не короли или высокородная знать, а известные сегодня музыканты и актеры. Меняются времена - меняются и "звезды".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   звезды   знаменитости   классическая живопись   музыканты   портреты актеров   цифровое искусство   цифровые портреты   
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portmen77 Полчаса назад
Всё-таки негры в сюртуках и мундирах смотрятся.... искуственно, чтоли...
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Дмитрий 2 минуты назад
Талантище . Умеет , могёт просто.
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