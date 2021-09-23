Французский художник рисует портреты знаменитостей в классическом стиле

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Цифровой художник Kyès публикует в Инстаграме портреты в классическом исполнении и на классические сюжеты. И вы как будто переноситесь на несколько веков назад, только вот изображены на этих шедеврах не короли или высокородная знать, а известные сегодня музыканты и актеры. Меняются времена - меняются и "звезды".
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: актеры звезды знаменитости классическая живопись музыканты портреты актеров цифровое искусство цифровые портреты
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