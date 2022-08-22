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Как посредственный продавец превратился в создателя скидок и стал миллионером

Как посредственный продавец превратился в создателя скидок и стал миллионером

Автор:
22 августа 2022 15:31
Сообщество : RealFishki
Метки: Фрэнк Вулворт   интересно   история   распродажа   скидка   ценник   
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Трусость – не слишком хорошая черта. Но порой она служит отличным трамплином на пути к успеху.

Так было с Фрэнком Вулвортом – самым боязливым продавцом в мире, который дико боялся общаться с покупателями: парень впадал в ступор, сопел, краснел, потел, не мог внятно ответить ни на один вопрос.


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Дело происходило в далеком 1880 году. И ценников в ту пору как таковых не существовало. На нужную позицию нужно было уточнить цену у продавца. И поторговаться, чтобы ее снизить, совсем даже не возбранялось.

Именно этот момент во взаимодействии с покупателем раздражал и пугал его больше всего. И Фрэнк написал на кусочках бумаги ценники и прикрепил их под соответствующими позициями.

Так собственно  и  появился столь привычный для нас ценник. А магазин мистера Мура, где трудился креативный, но пугливый продавец, в тот день побил все рекорды по уровню продаж. С той поры в нем стали рисовать красивые таблички с ценами. А для привлечения внимания покупателей закупили море безделушек, чтобы выставить их по 5 центов.

Мур ссудил своему работнику 300 долларов, чтобы тот попытал счастья и открыл свой собственный магазин. Собственно, так, нечаянно Вулворт открыл первый принцип торговли: цена должна быть на виду и доступна взгляду, как и сам товар.


Второй принцип он тоже обнаружил чисто случайно. Дело в том, что первое детище Фрэнка разорилось, несмотря на распродажи, ценники и прочие ухищрения. Но он не опустил руки, а продолжил анализировать поведение покупателей. И пришел к выводу, что важную роль играет локация. И открыл новый магазинчик, расположенный в месте, где народ любил гулять больше всего. Заведение принесло владельцу порядка 1 млн долларов дохода.

Спустя 10 лет количество магазинов, принадлежащих Вулворту, перевалило за полсотни. А самого Фрэнка прозвали пятицентовым королем. Еще одним его изобретением стало оформление витрин. Тоже с ценниками. Так буквально на подходе отсеивались те покупатели, что все равно бы ничего не купили, и привлекались нацеленные на покупку.

Не чурался миллионер и своеобразных уловок: пару раз в месяц устраивал распродажи, выставляя популярные позиции по ценам вдвое ниже, чем у конкурентов. Ажиотаж царил в такие дни знатный.

Кассу Фрэнк распорядился перенести вглубь магазина. И запретил продавцам приставать с предложением помощи. Только если попросят. Главное – это товар и цена. А задача продавца – упаковать приобретение и искренне улыбнуться клиенту.


Еще через 10 лет состояние бывшего незадачливого продавца выросло до 60 млн долларов, а его торговая империя разрослась до 1000 магазинов в США, Великобритании, Канаде.


А еще он как-то взял на пробу партию елочных игрушек. Рождество в то время еще не было так популярно, дома, витрины и улицы не украшали. Несмотря на отсутствие уверенности, игрушки разобрали. И Фрэнк распорядился украшать магазины еще в первых числах декабря, привлекая внимание посетителей и провоцируя их на покупку. Так появились праздничные распродажи. А их изобретатель, который считается отцом скидок, Фрэнк Вулворт вошел в историю благодаря своей нерешительности.

Источник:

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Метки: Фрэнк Вулворт   интересно   история   распродажа   скидка   ценник   
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2  комментария
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Михаил 17 минут назад
А ещё он построил в 1913 г. первый "классический" готический небоскрёб Вулворт билдинг высотой 240 м, самое высокое здание мира в 1913–1930 гг.

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