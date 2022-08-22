Как посредственный продавец превратился в создателя скидок и стал миллионером

Дело происходило в далеком 1880 году. И ценников в ту пору как таковых не существовало. На нужную позицию нужно было уточнить цену у продавца. И поторговаться, чтобы ее снизить, совсем даже не возбранялось.

Именно этот момент во взаимодействии с покупателем раздражал и пугал его больше всего. И Фрэнк написал на кусочках бумаги ценники и прикрепил их под соответствующими позициями.

Так собственно и появился столь привычный для нас ценник. А магазин мистера Мура, где трудился креативный, но пугливый продавец, в тот день побил все рекорды по уровню продаж. С той поры в нем стали рисовать красивые таблички с ценами. А для привлечения внимания покупателей закупили море безделушек, чтобы выставить их по 5 центов.

Мур ссудил своему работнику 300 долларов, чтобы тот попытал счастья и открыл свой собственный магазин. Собственно, так, нечаянно Вулворт открыл первый принцип торговли: цена должна быть на виду и доступна взгляду, как и сам товар.