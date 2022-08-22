В горячем источнике Йеллоустоуна нашли плавающую ногу

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В горячем источнике "Бездна" Йеллоустоунского национального парка, нашли человеческую ногу в ботинке. Власти говорят, чторечь не идет о насильственном преступлении, и связывают находку с несчастным случаем, произошедшим здесь в конце июля.
Человеческая нога, найденная плавающей в горячем источнике в Йеллоустонском национальном парке, скорее всего, связана с гибелью туриста 31 июля в результате несчастного случая, заявляют местные власти.
Страшную находку обнаружил на днях сотрудник Йеллоустоунского парка. Нога, одатея в ботинок, плавала в "Бездне", одном из самых глубоких горячих источников в Йеллоустоне. Руководство парка заявила, что ступня связана с несчастным случаем, прозошедшим утром 31 июля, и что они не подозревают криминала в этой находке. Причины, по которым были сделаны такие выводы, не уточняются. Известно, что расследование будет продолжено.
Йеллоустон усеян геотермальными источниками, многие из которых достаточно горячие, чтобы вызвать ожоги у человека. Минеральные корки вокруг источников могут казаться твердыми, но трескаются под тяжестью наступающих на них людей. В 2016 году 23-летний мужчина из Орегона умер после того, как поскользнулся в кипящей воде гейзера Норрис при попытке искупаться. По данным USA Today, температура в ванне источника превышала 100 градусов по Цельсию, при этом уровень кислотности воды был чрезвычайно высоким. Сотрудники парка увидели тело мужчины, плавающее в горячем источнике, в день его смерти, но не смогли сразу его достать. Вернувшись на следующий день, они не смогли найти останки.
Страшную находку обнаружил на днях сотрудник Йеллоустоунского парка. Нога, одатея в ботинок, плавала в "Бездне", одном из самых глубоких горячих источников в Йеллоустоне. Руководство парка заявила, что ступня связана с несчастным случаем, прозошедшим утром 31 июля, и что они не подозревают криминала в этой находке. Причины, по которым были сделаны такие выводы, не уточняются. Известно, что расследование будет продолжено.
Йеллоустон усеян геотермальными источниками, многие из которых достаточно горячие, чтобы вызвать ожоги у человека. Минеральные корки вокруг источников могут казаться твердыми, но трескаются под тяжестью наступающих на них людей. В 2016 году 23-летний мужчина из Орегона умер после того, как поскользнулся в кипящей воде гейзера Норрис при попытке искупаться. По данным USA Today, температура в ванне источника превышала 100 градусов по Цельсию, при этом уровень кислотности воды был чрезвычайно высоким. Сотрудники парка увидели тело мужчины, плавающее в горячем источнике, в день его смерти, но не смогли сразу его достать. Вернувшись на следующий день, они не смогли найти останки.
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«Имеющиеся данные и практика свидетельствуют о том, что высокая температура и высокая кислотность воды быстро растворили его тело в горячем источнике», — говорится в отчете парка, опубликованном в Биллингсе, штат Монтана.
Гейзер Норрис, в котором умер мужчина из Орегона, представляет собой горячий источник с сульфатной кислотой. По данным Геологической службы США, эти горячие источники, которые чаще всего встречаются в северо-восточной части парка, нагреваются кислым паром настолько сильно, что он может разъедать камни и минералы вокруг них. Грязевой вулкан и Палитра художника, два популярных туристических объекта в парке, являются кисло-сульфатными объектами.
В то же время, многие источники Йеллоустона являются щелочными или нейтральными. Уровень рН в них варьируется от нуля до 14, где ноль — самая кислая среда, 7 — нейтральная, а 14 — сильно щелочная. "Бездна" - один из щелочных источников парка с pH 8,65. Уровень pH 8,6 является более щелочным, чем у большей части морской воды, но менее щелочным, чем пищевая сода. ТИсточники, подобные "Бездне", получают свою щелочность от жидкостей, которые несут хлориды из глубин планеты.
В то же время, многие источники Йеллоустона являются щелочными или нейтральными. Уровень рН в них варьируется от нуля до 14, где ноль — самая кислая среда, 7 — нейтральная, а 14 — сильно щелочная. "Бездна" - один из щелочных источников парка с pH 8,65. Уровень pH 8,6 является более щелочным, чем у большей части морской воды, но менее щелочным, чем пищевая сода. ТИсточники, подобные "Бездне", получают свою щелочность от жидкостей, которые несут хлориды из глубин планеты.
Источник "Бездна" расположен в бассейне гейзера West Thumb недалеко от Йеллоустонского озера. По данным Службы национальных парков, его глубина достигает 16 метров, а температура составляет около 60 C. По данным парка, похожее на случай 2016 года утопление случилось здесь в конце июля. Неясно, потерял ли турист сознание в слишком горячей воде или умер каким-то другим образом. Неудивительно, однако, что именно ступня внутри ботинка сохранилась, чтобы засвидетельствовать факт смерти. Тела, оставленные в воде, со временем естественным образом разлагаются, и стопы легко отсоединяются от тела по мере разложения мягких тканей. Большинство современных туфель обладают плавучестью, поэтому после освобождения они будут плавать. Таким образом, найденная в источнике нога указывает на несчастный случай, утверждает администрация парка.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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100 градусов - это на поверхности, где сразу же происходит испарение. Ниже поверхности температура может достигать 200 градусов.
Тут даже кислой среды не обязательно, чтобы случайно оступившийся погиб. При температурном воздействии нервы оказываются "отключены". Человек и хочет выбраться, но конечности в кипятке его не слушаются оставаясь как бы парализованными. А дальше он заживо варится.
Поэтому если оступился, попал в кипяток хотя бы по пояс, и никого рядом нет, то это в большинстве случаев гарантированная гибель, так как толкнуться для прыжка не может, а руками зацепиться за скользкое тоже не получается. К тому же у большинства источников глубина побольше, чем по пояс оказывается.
Подлость еще в том, что если стоять у края, то край этот обвалиться может. Поэтому даже у узких гейзеров диаметром в 10 см вокруг на три-четыре метра обычно отгорожено условной линией из камней, чтобы никто в круг не вставал.
Но с трех метров от края селфи не настолько красивое получается... вот не подумавшие люди за лайки и отдают жизни
МЛЯ.
Ну напишите нормально - серная кислота, сернистая....