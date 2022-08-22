В горячем источнике Йеллоустоуна нашли плавающую ногу

Человеческая нога, найденная плавающей в горячем источнике в Йеллоустонском национальном парке, скорее всего, связана с гибелью туриста 31 июля в результате несчастного случая, заявляют местные власти.

Страшную находку обнаружил на днях сотрудник Йеллоустоунского парка. Нога, одатея в ботинок, плавала в "Бездне", одном из самых глубоких горячих источников в Йеллоустоне. Руководство парка заявила, что ступня связана с несчастным случаем, прозошедшим утром 31 июля, и что они не подозревают криминала в этой находке. Причины, по которым были сделаны такие выводы, не уточняются. Известно, что расследование будет продолжено.

Йеллоустон усеян геотермальными источниками, многие из которых достаточно горячие, чтобы вызвать ожоги у человека. Минеральные корки вокруг источников могут казаться твердыми, но трескаются под тяжестью наступающих на них людей. В 2016 году 23-летний мужчина из Орегона умер после того, как поскользнулся в кипящей воде гейзера Норрис при попытке искупаться. По данным USA Today, температура в ванне источника превышала 100 градусов по Цельсию, при этом уровень кислотности воды был чрезвычайно высоким. Сотрудники парка увидели тело мужчины, плавающее в горячем источнике, в день его смерти, но не смогли сразу его достать. Вернувшись на следующий день, они не смогли найти останки.