FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9363 поста • 1337 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
В горячем источнике Йеллоустоуна нашли плавающую ногу

В горячем источнике Йеллоустоуна нашли плавающую ногу

Автор:
22 августа 2022 12:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   бездна   горячие источники   криминал   находка   новости. Йеллоустоун   нога   следствие   
1959
5
В горячем источнике "Бездна" Йеллоустоунского национального парка, нашли человеческую ногу в ботинке. Власти говорят, чторечь не идет о насильственном преступлении, и связывают находку с несчастным случаем, произошедшим здесь в конце июля.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   бездна   горячие источники   криминал   находка   новости. Йеллоустоун   нога   следствие   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Vacony Час назад
суп получился ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
8k
Сергей 18 минут назад
По научному "Coctum homo"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
126k
Аааа 21 минуту назад
В этих источниках свариться как два пальца об асфальт.
100 градусов - это на поверхности, где сразу же происходит испарение. Ниже поверхности температура может достигать 200 градусов.

Тут даже кислой среды не обязательно, чтобы случайно оступившийся погиб. При температурном воздействии нервы оказываются "отключены". Человек и хочет выбраться, но конечности в кипятке его не слушаются оставаясь как бы парализованными. А дальше он заживо варится.

Поэтому если оступился, попал в кипяток хотя бы по пояс, и никого рядом нет, то это в большинстве случаев гарантированная гибель, так как толкнуться для прыжка не может, а руками зацепиться за скользкое тоже не получается. К тому же у большинства источников глубина побольше, чем по пояс оказывается.

Подлость еще в том, что если стоять у края, то край этот обвалиться может. Поэтому даже у узких гейзеров диаметром в 10 см вокруг на три-четыре метра обычно отгорожено условной линией из камней, чтобы никто в круг не вставал.

Но с трех метров от края селфи не настолько красивое получается... вот не подумавшие люди за лайки и отдают жизни
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34
Drago 44 минуты назад
Ага, смотрел я одноименный сериал, там куча таких «ненасильственных смертей»…
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Александр 52 минуты назад
Вот уж действительно: одна нога здесь, другая там.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
ГГалка 55 минут назад
не уточняется, какой фирмы был ботинок? всё за месяц растворилось, а он остался, да ещё и ступня в нём. хм. а шапочка где? (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
201
АП 57 минут назад
Одни меньше, одним больше!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70k
Доктор Джонс Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Shtoppi Час назад
Турист погиб от случайного расчленения что ли, а коронер ногу по невнимательности забыл?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Киры4 Час назад
Нету тела, нету дела.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
584
Джонни Час назад
Андрюха, отбой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

74578



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Стоп! Снято!»: Редкие снимки со съемочных площадок советских фильмов
«Стоп! Снято!»: Редкие снимки со съемочных площадок советских фильмов
Под Сызранью агрессивный псих жестко поплатился за свой гонор
Под Сызранью агрессивный псих жестко поплатился за свой гонор
Набирающие популярность в сообществах
Боевые комары как спецназ мировой вирусной войны
Боевые комары как спецназ мировой вирусной войны
В солнцезащитных очках
В солнцезащитных очках
Двенадцать с половиной причин завести робопылесос
Двенадцать с половиной причин завести робопылесос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сначала не понял, а потом как понял

Лучшие демотиваторы
Это уже 4-й киргизский спутник, но ты продолжай

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#кино#позитив#подборка#актеры#комментарии#Мемы#познавательно
#Юмор#природа#фотографии#история#сарказм#Россия#Еда#красиво#Приколы#прикол
#интересно#в мире#картинки#удивительно#шоу бизнес#интересное#забавно#люди#Ynews#фильм
Двенадцать с половиной причин завести робопылесос Двенадцать с половиной причин завести робопылесос В Оренбурге задержали мужчину, жестоко расправившегося в подъезде с участковым врачом В Оренбурге задержали мужчину, жестоко расправившегося в подъезде с участковым врачом Британка унаследовала от бабушки драгоценное платье от Dior и узнала печальную историю, стоящую за семейной реликвией Британка унаследовала от бабушки драгоценное платье от Dior и узнала печальную историю, стоящую... В Египте нашли могилу древнего полководца В Египте нашли могилу древнего полководца Против "скопинского маньяка" Мохова возбудили новое уголовное дело Против "скопинского маньяка" Мохова возбудили новое уголовное дело На пляж в Алуште выбросило часть ракеты На пляж в Алуште выбросило часть ракеты

На что жалуетесь?

Вернуться