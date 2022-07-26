Британка унаследовала от бабушки драгоценное платье от Dior и узнала печальную историю, стоящую за семейной реликвией

Новая находка побудила Аделину связаться со своей старшей тетей Мари-Элен, живущей во Франции. Сейчас Мари-Элен за 80, но ей было всего 15 лет, когда умерла ее мама, и она помнит и ее платье, и трагические обстоятельства ее смерти.

«Моя тетя заблокировала множество воспоминаний, и ей жаль, что она не может вспомнить больше, — говорит Аделина. — Но она помнит платье, купленное в 1949 году для поездки в Сирию. Это была важная, особенная покупка даже для моей бабушки».

Жизнь в сирийской столице была одновременно безумной и гламурной для семьи Барбюс. К 1949 году у Аделины было четверо детей в возрасте до десяти лет. После восьмилетнего перерыва она родила Лоуренс — мать Аделины — в Дамаске в 1954 году. К 1956 году она снова забеременела, уже шестым ребенком. Аделина любила шить и как раз готовила платье для выпускного вечера старшей дочери, когда уколола палец иголкой.

«Моя тетя сказала, что она шила ночью, чтобы попытаться закончить платье вовремя, и освещение было неважным, — говорит Аделина. — В палец попала инфекция, и она обратилась к врачу в Сирии, но палец продолжил ее беспокоить».

«К моему дедушке часто приезжали важные люди, и среди них был человек, который, по словам моей тети, был то ли министром здравоохранения, либо главным врачом больницы. Он взглянул на палец моей бабушки и сказал: “Это гангрена. Нам нужно немедленно вернуть вас в Париж”».

Пьер и Аделина прилетели домой, где врачи ампутировали ей палец, но обнаружили, что у нее развился сепсис, который распространился на ее мозг. «Они сделали экстренное кесарево сечение, чтобы спасти ребенка, но было уже слишком поздно, чтобы спасти мою бабушку», — говорит Аделина.

После этой катастрофической потери семья Барбюс была безутешна. Мари-Элен взяла на себя управление хозяйством и уход за старшими детьми. Мать Аделины воспитывали дядя и тетя — в подростковом возрасте она переехала в Лондон, где вышла замуж, — а новорожденную девочку воспитывали бабушка и дедушка по материнской линии.

Пьер был убит горем из-за потери красивой, жизнерадостной жены, с которой он познакомился на свадьбе родственников, когда ей было всего 11 лет, и больше так и не женился. Спустя годы Пьер, кавалер ордена Почетного легиона, стал послом Франции в Эквадоре. В 1973 году в нескольких британских газетах появилась фотография, на которой он целует руку принцессе Анне, которая посетила страну во время медового месяца с капитаном Марком Филлипсом. Пьер прожил без возлюбленной Аделины почти 40 лет и скончался в их доме в Эмарге. Сегодня, по словам младшей Аделины, этот дом — капсула времени, наполненная мебелью и картинами 18-го века. Кто знает, какие еще секреты он хранит?