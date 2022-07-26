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Британка унаследовала от бабушки драгоценное платье от Dior и узнала печальную историю, стоящую за семейной реликвией

Британка унаследовала от бабушки драгоценное платье от Dior и узнала печальную историю, стоящую за семейной реликвией

Автор:
26 июля 2022 23:26
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Ynews   christian dior   интересное   находка   платье   семейная реликвия   сокровище   
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Аделин Вайнинг выоложила в TikTok видео, в котором примеряет винтажное платье своей покойной бабушки, и неожиданно для себя в одночасье стала интернет-сенсацией — ролик заметил историк моды, который признал в наряде раннюю работу модного дома Dior. 73-летнее платье оценили в 30-35 тысяч фунтов стерлингов (около 2,5 миллиона рублей!), но для Аделин оно бесценно — ведь благодаря ему она узнала семейную историю и пробудила забытые воспоминания о бабушке.

Под высокими потолками большого салона на авеню Монтень в Париже сливки французского общества едва могли усидеть на своих местах от нетерпения, пока Кристиан Диор представлял свою коллекцию осень/зима 1949 года. Прошло всего два года с тех пор, как дизайнер от кутюр произвел революцию в послевоенном мире моды своим экстравагантным, ультра-романтичным стилем «New Look».

Среди тех, кто тут же приобрел наряды из новой, долгожданной коллекции дизайнера «Milieu du Siecle», была и жена французского дипломата Аделина Барбюс. Она выбрала роскошное черное вечернее платье без бретелек, чтобы взять его с собой в Дамаск для последней командировки своего мужа. Она и не подозревала, что однажды, более семидесяти лет спустя, потрясающее платье ручной работы из бархата, шелка и тафты займет центральное место в невероятной и трогательной семейной истории.

После того, как Аделина скончалась в 1956 году в возрасте 38 лет от сепсиса, вызванного уколом пальца швейной иглой, платье спрятали в чемодан и убрали на чердак семейного дома на юге Франции. В конце концов, спустя несколько десятков лет, оно досталось внучке Аделины в Великобритании.

Названная в честь бабушки, которую она никогда не видела, Аделина Вининг из Эдлсборо, графство Бакингемшир в Англии, еще по этикетке и серийному номеру догадалась, что платье особенное. Но только два месяца назад 36-летняя мать двоих детей узнала удивительную историю о семейной реликвии.

Поскольку это одно из самых ранних творений модного дома Dior и, насколько известно, в мире существует всего два экземпляра, платье «Гортензия» оценили в 30 000–35 000 фунтов стерлингов (около 2,5 миллиона рублей). Но для Аделины истинная ценность 73-летнего наряда в том, что оно воскресило забытые воспоминания о ее бабушке.

«Я не думаю, что смогла бы с ним расстаться, хотя и получила бы за него неплохие деньги, — говорит Аделина, владелица кафе. — Я слишком люблю это платье, чтобы отказаться от него. Оно очень красивое, и даже просто примерка поднимает мне настроение. Оно имеет огромную сентиментальную ценность».

Изначально платье обнаружила мать Аделины, Лоуренс, через несколько месяцев после смерти своего отца, французского дипломата Пьера Барбюса, в 1995 году. Лоуренс — пятая из детей Барбюса; ей было всего два года, когда умерла ее мать. Женщина нашла платье, когда убиралась на чердаке огромного дома 19-го века в деревне Эмарг, который до сих пор принадлежит семье. Она отложила платье для своей дочери, которой тогда было десять, думая, что когда-нибудь она наденет его. Аделина точно не помнит, когда мама подарила его ей, но говорит, что оно у нее уже больше десяти лет.

«Я всегда знала, что оно старое, — говорит Аделина. — Но я не знала, когда и где моя бабушка купила его. Я просто надеялась, что однажды смогу надеть его. Невероятно, что оно осталось в таком хорошем состоянии и его не погрызли мыши или насекомые за все эти годы, что оно пролежало забытым на чердаке».

Недавно Аделина примерила платье и к своему восторгу обнаружила, что оно сидит на ней идеально. Тогда женщина обратилась к социальным сетям и разместила видео в TikTok в надежде узнать о платье больше.

В результате она связалась с историком моды и дизайнером костюмов Генри Уилкинсоном, который обнаружил еще один образец платья «Гортензия» — Диор называл все свои модели — в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, что подтвердило его догадку о том, что оно принадлежало к осенне-зимней коллекции Dior 1949 года.

«Поскольку это была высокая мода, каждое платье шилось на заказ, — говорит Генри. — Клиент имел определенное право голоса по поводу небольших изменений — другого цвета или отделки — до тех пор, пока не ставил под сомнение целостность дизайна». Ключом к этой информации является уникальный серийный номер платья Аделины — 07675, — который должен был быть записан в журнале ателье Dior вместе с информацией о его владельце.

Аделина связалась с Dior за помощью в получении информации о платье, но пока не получила ответа от архивиста бренда. Однако, по словам Ориол Каллен, старшего куратора отдела моды и текстиля Музея Виктории и Альберта в Лондоне, платье является «замечательной находкой» и было бы «невероятно дорогим» даже в 1949 году. Хотя пока неизвестно, сколько именно заплатили бабушка и дедушка Аделины, в 1950-х годах самые изысканные вечерние платья Dior могли стоить до 2000 фунтов стерлингов, что сегодня эквивалентно 24 000 фунтов стерлингов (около 1,7 миллиона рублей).

«Оно из очень интересной коллекции, — говорит Ориол. — Конструкция выглядит почти как большая квадратная скатерть с дыркой посередине над нижней юбкой из тафты, которая наверняка издавала чудесный звук при движении. Это был 1949 год, канун середины века. Для Dior коллекция «Milieu du Siecle» была взглядом в будущее. Те, кто пережил войну, были рады оставить 1940-е годы позади».

По словам Ориол, эта же коллекция стала частью первого показа Dior в Лондоне в отеле Savoy в апреле 1950 года. На следующий день платья продемонстрировали королеве-матери и принцессам Елизавете и Маргарет на частном показе в резиденции французского посла.

В прошлом месяце Аделина отнесла платье в аукционный дом Kerry Taylor в Восточном Лондоне, который специализируется на винтажной моде. По ее словам, она даже расплакалась — не из-за того, что узнала, сколько оно стоит, а из-за того, что ей подтвердили, что платье надевали в прошлом.

«До этого я даже не знала, была ли у моей бабушки возможность надеть это платье, — говорит Аделина. — Она умерла такой молодой, и моя мама, которой было всего два года, когда она потеряла ее, ничего не помнила о ней. Меня переполняли эмоции».

Аделина связалась с родственниками, умоляя их найти фотографии ее бабушки в платье Dior. После нескольких недель поисков им, наконец, удалось найти снимок, на котором бабушка Аделина, облаченная в то самое платье, танцует с неизвестным мужчиной на вечеринке в Дамаске, на которую в 1949 году ее мужа Пьера отправили в качестве культурного атташе французского правительства.

Это было время политической и социальной нестабильности в Сирии, которая после окончания Первой мировой войны находилась под французским мандатом и недавно обрела независимость. Роль «мягкой дипломатии» Пьера заключалась в отстаивании постоянных интересов его страны в Сирии. Поэтому вполне логично, что Аделина, будучи его женой, появилась в творении самого известного кутюрье родной страны, самом воплощении французской культуры.

Запечатленное фотографом в момент вращения, платье предстает на снимке во всей красе. «Это фото просто не могло быть лучше, — говорит Аделина. — Чудесно видеть, что она танцует и выглядит такой счастливой в платье. Оказывается, мой дедушка рассказывал, что она любила выходы в свет и была настоящей тусовщицей в свое время, но она также была всецело предана своему мужу и детям».

Новая находка побудила Аделину связаться со своей старшей тетей Мари-Элен, живущей во Франции. Сейчас Мари-Элен за 80, но ей было всего 15 лет, когда умерла ее мама, и она помнит и ее платье, и трагические обстоятельства ее смерти.

«Моя тетя заблокировала множество воспоминаний, и ей жаль, что она не может вспомнить больше, — говорит Аделина. — Но она помнит платье, купленное в 1949 году для поездки в Сирию. Это была важная, особенная покупка даже для моей бабушки».

Жизнь в сирийской столице была одновременно безумной и гламурной для семьи Барбюс. К 1949 году у Аделины было четверо детей в возрасте до десяти лет. После восьмилетнего перерыва она родила Лоуренс — мать Аделины — в Дамаске в 1954 году. К 1956 году она снова забеременела, уже шестым ребенком. Аделина любила шить и как раз готовила платье для выпускного вечера старшей дочери, когда уколола палец иголкой.

«Моя тетя сказала, что она шила ночью, чтобы попытаться закончить платье вовремя, и освещение было неважным, — говорит Аделина. — В палец попала инфекция, и она обратилась к врачу в Сирии, но палец продолжил ее беспокоить».

«К моему дедушке часто приезжали важные люди, и среди них был человек, который, по словам моей тети, был то ли министром здравоохранения, либо главным врачом больницы. Он взглянул на палец моей бабушки и сказал: “Это гангрена. Нам нужно немедленно вернуть вас в Париж”».

Пьер и Аделина прилетели домой, где врачи ампутировали ей палец, но обнаружили, что у нее развился сепсис, который распространился на ее мозг. «Они сделали экстренное кесарево сечение, чтобы спасти ребенка, но было уже слишком поздно, чтобы спасти мою бабушку», — говорит Аделина.

После этой катастрофической потери семья Барбюс была безутешна. Мари-Элен взяла на себя управление хозяйством и уход за старшими детьми. Мать Аделины воспитывали дядя и тетя — в подростковом возрасте она переехала в Лондон, где вышла замуж, — а новорожденную девочку воспитывали бабушка и дедушка по материнской линии.

Пьер был убит горем из-за потери красивой, жизнерадостной жены, с которой он познакомился на свадьбе родственников, когда ей было всего 11 лет, и больше так и не женился. Спустя годы Пьер, кавалер ордена Почетного легиона, стал послом Франции в Эквадоре. В 1973 году в нескольких британских газетах появилась фотография, на которой он целует руку принцессе Анне, которая посетила страну во время медового месяца с капитаном Марком Филлипсом. Пьер прожил без возлюбленной Аделины почти 40 лет и скончался в их доме в Эмарге. Сегодня, по словам младшей Аделины, этот дом — капсула времени, наполненная мебелью и картинами 18-го века. Кто знает, какие еще секреты он хранит?

Что касается платья, то оценивший его эксперт сказал Аделине, что его нельзя носить. Но хотя она полна решимости сохранить его в целости, она признает, что тянется к платью и живет надеждой, что однажды ее пригласят на мероприятие, на которое она могла бы прийти в нем.

«Мне нравится его вес; шорох юбки, когда я двигаюсь, — говорит она. — Это связь с моей бабушкой и с прошлым. Я хотела бы знать ее лично, но мне доставляет радость то, что у меня есть ее платье».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   christian dior   интересное   находка   платье   семейная реликвия   сокровище   
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6  комментариев
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Nehutu 7 часов назад
Интересная история, красивая девушка и изящное платье. Отличный набор.
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10k
Rus77 20 минут назад
А бабушка была огонь!
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6k
newegg 5 часов назад
Шикарная история, спасибо за публикацию.
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1k
Тордион 8 часов назад
Женщина радуется шмотке своей бабушки. Не вижу повода разделить с ней эту радость. В ней нет ни чего назидательного и героического. Нашла и нашла. Такие события могут быть у каждого. Что до идеи высокой моды, то я ее не разделяю. Я нахожу пошлым наделять какой то дополнительной стоимостью то что шил Петров, тогда как оно мало чем отличается от того, что шил Иванов. Если богатым хочется выеживаться поделками того Петрова, меня это не касается и не впечетляет...
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35k
Mamin Sibiriak 9 часов назад
По сюжету внучка тоже должна сунуть куда-нибудь палец и хлопнуть ластами.
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764
Ольга 10 часов назад
интересная история, душевная и содержательная
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