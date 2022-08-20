Большой куш длиной в 20 лет: интересные факты о культовом фильме Гая Ричи

Киноработу Ричи разобрали на цитаты, некоторые до сих пор пытаются освоить комичную манеру речи Микки О’Нила — цыгана в исполнении восхитительного Брэда Питта, а мы вспоминаем интересные факты о фильме.

Про массовку

Из-за якобы небольшого бюджета (10 млн — вы серьезно?) для съемки боксерского поединка не удалось собрать масштабную массовку, поэтому небольшой группе тех, кто был в кадре, приходилось перемещаться по мере того, как камера меняла угол. Словно Микки-цыган гонял их по площадке так же бодро, как и своего противника на боксерском ринге.