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Большой куш длиной в 20 лет: интересные факты о культовом фильме Гая Ричи

Большой куш длиной в 20 лет: интересные факты о культовом фильме Гая Ричи

Автор:
20 августа 2022 10:00
Сообщество : Кино
Метки: Гай Ричи   актеры   большой куш   кино   съемка   факты   фильм   фото   
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Культовый фильм Гая Ричи, многим из нас известный в нелитературном переводе Гоблина, с не менее нецензурным названием, в сентябре отмечает 20-летний юбилей. Криминальный шедевр с бюджетом в 10 млн долларов и кассовыми сборами, превысившими его в целых восемь раз, до сих пор остается любимейшим фильмом в мире, о чем свидетельствует рейтинг IMDb 8.3.

Киноработу Ричи разобрали на цитаты, некоторые до сих пор пытаются освоить комичную манеру речи Микки О’Нила — цыгана в исполнении восхитительного Брэда Питта, а мы вспоминаем интересные факты о фильме.


Про массовку

Из-за якобы небольшого бюджета (10 млн — вы серьезно?) для съемки боксерского поединка не удалось собрать масштабную массовку, поэтому небольшой группе тех, кто был в кадре, приходилось перемещаться по мере того, как камера меняла угол. Словно Микки-цыган гонял их по площадке так же бодро, как и своего противника на боксерском ринге.

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Про режиссера в кадре

Подобно Хичкоку, появляющемуся в собственных фильмах, в кадре можно увидеть и Гая Ричи. Да, он тот самый человек, который читает газету в уголке бара, пока ювелир Даг «Голова» Деновиц (Майк Рейд) отказывается от покупки драгоценных камней.

Про акцент Питта

Кстати, Брэд Питт сам просил у Ричи роль в фильме и получил ее, когда режиссер убедился, что красавчик говорит с никому не понятным акцентом, за который так ругали героев фильма «Карты, деньги и два ствола» (1998). Так Питт стал «цыганом» из табора ирландцев-кочевников. Незадолго до этого он успел сняться в «Бойцовском клубе» Финчера, но кулаки у него, видимо, все еще чесались. В результате сыграть уверенного в своих силах пофигиста на ринге, не желающего следовать правилам отморозка-Кирпича, у него получилось идеально.

Про табуированную лексику

Вы только вдумайтесь — слово «f**k» произносится в фильме 153 раза. Получается, Гоблин со своим нецензурным переводом не так уж нелитературно и непечатно обошелся с первоисточником.

Про злоключения грабителей

Почти все дурацкие ситуации, в которые попадают Сол (Ленни Джеймс), Винни (Робби Ги) и Тайрон (Эйд), основаны на реально случившихся событиях, которые Гай Ричи подсмотрел в документальных телепередачах о самых смешных и нелепых преступлениях. Кстати, изначально Эйд пришел наниматься секьюрити для охраны площадки, но когда попал в поле зрения режиссера, карьерные планы пришлось изменить.

Про условия съемок

Джейсон Флеминг, сыгравший друга Микки Даррена, вспоминает, что во время съемок на площадке были тяжелейшие условия. Ричи придумал систему штрафов и материально наказывал буквально за все: за звон мобильника и опоздание, за болтовню и нелояльное отношение к нему лично и команде. Плюс у трейлера Питта активисты-правозащитники из Amnesty International как-то выставили пикет, так как считали, что трейлер актера совершенно не пригоден для жизни.

Про гонорар Шона Коннери

Если Брэд Питт ради работы над интересным фильмом пошел на существенное уменьшение своего гонорара, то Шон Коннери, которому предложили роль Кирпича, отказался. Он даже заметил, что «сценарий нравится, но он ему не по карману». В итоге роль конченого отморозка сыграл английский актер Алан Форд, прославившийся именно в лентах Ричи. Сначала были «Карты, деньги, два стола», а спустя пару лет — «Большой куш».

Про скуку

Гай Ричи остался недоволен своим творением и даже заснул через полчаса после начала первого просмотра. Это потом, спустя многие годы, он полюбил «Большой куш» и теперь не перестает повторять, что каждый раз, когда пересматривает фильм, не знает, что будет дальше. Как это вообще возможно?

Про собаку

Диалог на тему «собаку надо открыть» нашел горячий отклик в сердцах актеров, которые были вынуждены с ней сниматься. Милое (только на первый взгляд) животное отличалось отвратительным характером и даже укусило Ленни Джеймса. Если бы Ричи мог ее оштрафовать, то, наверное, так бы и поступил, а так собаку просто заменили на другую — более сговорчивую.

Про Винни Джонса

Футболист по прозвищу «Секира», обладатель Кубка Англии по футболу 1988 года, пьяница и дебошир, который пробовался на роль Микки, в итоге получил роль громилы Тони — и это без актерского образования, а только за счет фактуры и правильного акцента, который никак не подходил цыгану. Джонс понравился Ричи в фильме «Карты, деньги, два ствола», его судьба была предрешена. После завершения футбольной карьеры он прочил себе роль безработного пьяницы, в лучшем случае — вышибалы в баре, но вышло иначе.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Гай Ричи   актеры   большой куш   кино   съемка   факты   фильм   фото   
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8  комментариев
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Core Час назад
Почему считается что все фильмы в переводе должны быть на литературно-эльфийском? Режиссёру виднее каким должен быть фильм, а задача переводчика - перевести фильм)))
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Григорий Бабкин 49 секунд назад
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Volga_34 58 минут назад
Шикардос.
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Саня Час назад
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