Художник дорисовывает классические картины, добавляя им забавного сюрреализма

Итак, на арену выходит Капитан-очевидность, готовы? Художники — люди исключительно творческие, с нетривиальным взглядом на мир. Это банальное высказывание с лёгкостью подтвердит художник Дэвид Ирвин.
Мужчина покупает в секонд-хендах и на дворовых распродажах репродукции классических картин, а затем, слегка реставрируя их, добавляет занимательные объекты на полотно. Получается абсолютно новый, слегка сюрреалистичный, но довольно интересный мир.
На крябордаж!
Переходи на тёмную сторону, у нас есть лебеди
Победит пернейший!
Что посеешь, то и пож(рё)нёшь
Женщины, что тут вообще происходит?
Игра с морскими монстрами
Здравствуйте
Маленькая красная лодочка
Взгляд с небес
Туки-тук, господа
Копы и уточки
Готовы поспорить, что в этот момент уточки кричали что-то вроде: «Валим, пацаны, валим!» 🙂
Пираты утинского моря
Не царское это дело
Грёзы о пластической хирургии
Источник:
АНТИФИШКИ
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