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Художник дорисовывает классические картины, добавляя им забавного сюрреализма

Художник дорисовывает классические картины, добавляя им забавного сюрреализма

Автор:
22 августа 2022 09:46
Сообщество : Искусство
Метки: Юмор   забавно   искусство   риунок   сюрреализм   фото   художник   
864
15

Итак, на арену выходит Капитан-очевидность, готовы? Художники — люди исключительно творческие, с нетривиальным взглядом на мир. Это банальное высказывание с лёгкостью подтвердит художник Дэвид Ирвин.

Мужчина покупает в секонд-хендах и на дворовых распродажах репродукции классических картин, а затем, слегка реставрируя их, добавляет занимательные объекты на полотно. Получается абсолютно новый, слегка сюрреалистичный, но довольно интересный мир.


На крябордаж!

×
×

Переходи на тёмную сторону, у нас есть лебеди

Победит пернейший!

Что посеешь, то и пож(рё)нёшь

Женщины, что тут вообще происходит?

Игра с морскими монстрами

Здравствуйте

Маленькая красная лодочка

Взгляд с небес

Туки-тук, господа

Копы и уточки

Готовы поспорить, что в этот момент уточки кричали что-то вроде: «Валим, пацаны, валим!» 🙂


Пираты утинского моря

Не царское это дело

Грёзы о пластической хирургии

Источник:

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Метки: Юмор   забавно   искусство   риунок   сюрреализм   фото   художник   
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5  комментариев
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18k
Corvus Corax 2 часа назад
Когда сам не способен написать картину, приходится портить чужие...
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ГГалка Час назад
хирня
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5k
sedoisever Час назад
"Пожрёнёшь"?
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869
Nick Час назад
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