Основателя Pink Floyd добавили в базу сайта «Миротворец»

Британский рок-музыкант и сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс оказался в списке сайта «Миротворец». В сообщении сказано, что Уотерс теперь угрожает национальной безопасности Украины. Виной всему его высказывание против Байдена.
Роджер Уотерс не так давно высказался против политики Байдена.
Он призвал к немедленному прекращению огня, и обвинил Джо Байдена в том, что это он начал и поддерживает этот конфликт. Когда журналист сказал Уотерсу, что он «обвиняет не ту сторону», тот ответил, что действия России были реакцией на продвижение НАТО к её границам и предложил подумать:
«Что сделали бы Соединенные Штаты, если бы китайцы разместили ядерные ракеты в Мексике или Канаде?»
Из-за этого высказывания Уторес оказался в списке сайта «Миротворец». В сообщении говорится, что музыкант совершал покушения на «территориальную целостность Украины» и принимал «участие в попытках легализации аннексии Крыма Россией».
«Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного порядка, а также иных правонарушений», — подчеркивается в заявлении сайта.
Сам Уотерс пока никак не прокомментировал это заявление. Вряд ли он в курсе, что такое «Миротворец».
Источник:
АНТИФИШКИ
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