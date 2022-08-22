Основателя Pink Floyd добавили в базу сайта «Миротворец»

Из-за этого высказывания Уторес оказался в списке сайта «Миротворец». В сообщении говорится, что музыкант совершал покушения на «территориальную целостность Украины» и принимал «участие в попытках легализации аннексии Крыма Россией».

«Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного порядка, а также иных правонарушений», — подчеркивается в заявлении сайта.

Сам Уотерс пока никак не прокомментировал это заявление. Вряд ли он в курсе, что такое «Миротворец».