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Основателя Pink Floyd добавили в базу сайта «Миротворец»

Основателя Pink Floyd добавили в базу сайта «Миротворец»

Автор:
22 августа 2022 09:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Украина   Уотрес   байден   интересное   миротворец   певец   фото   шоу бизнес   
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Британский рок-музыкант и сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс оказался в списке сайта «Миротворец». В сообщении сказано, что Уотерс теперь угрожает национальной безопасности Украины. Виной всему его высказывание против Байдена.

Роджер Уотерс не так давно высказался против политики Байдена.

Он призвал к немедленному прекращению огня, и обвинил Джо Байдена в том, что это он начал и поддерживает этот конфликт. Когда журналист сказал Уотерсу, что он «обвиняет не ту сторону»,  тот ответил, что действия России были реакцией на продвижение НАТО к её границам и предложил подумать:

«Что сделали бы Соединенные Штаты, если бы китайцы разместили ядерные ракеты в Мексике или Канаде?»

Из-за этого высказывания Уторес оказался в списке сайта «Миротворец». В сообщении говорится, что музыкант совершал покушения на «территориальную целостность Украины» и принимал «участие в попытках легализации аннексии Крыма Россией».

«Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного порядка, а также иных правонарушений», — подчеркивается в заявлении сайта.

Сам Уотерс пока никак не прокомментировал это заявление. Вряд ли он в курсе, что такое «Миротворец».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Украина   Уотрес   байден   интересное   миротворец   певец   фото   шоу бизнес   
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5k
Том Сойер Час назад
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 56 секунд назад
Основателя Pink Floyd добавили в базу сайта «Миротворец»Посмотреть
Основателя Pink Floyd добавили в базу сайта «Миротворец»
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−1
toree 8 минут назад
Вчера Хаймерсы были, но маленькие, на 80 км. Но вчера.
А сегодня Хаймерсы большие. На 300 км. Но сегодня!
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70k
Доктор Джонс 43 минуты назад
Если кого-то вносят на миротворец, значит этот человек делает всё правильно...
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13k
Majul 44 минуты назад
Мда... Очень опасная фигура, ага. Какой же бред, честное слово
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4k
GROMOZEKA 57 минут назад
«В сообщении сказано, что Уотерс теперь угрожает национальной безопасности Украины. Виной всему его высказывание против Байдена»

Холоп, очень переживает за барина
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