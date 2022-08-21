Миронов, Янковский и Евстигнеев : Интересные снимки советских артистов

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Подборка малоизвестных фотографий советских актеров и актрис.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
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4.
Алиса Фрейндлих среди работниц бригады коммунистического труда Ленинградского производственного объединения «Красный треугольник», 1976 год
5.
Николай Рыбников и Сергей Бондарчук со своими жёнами Аллой Ларионовой и Ириной Скобцевой, 1960 год
9.
Евгений Евстигнеев, Наталья Назарова и Людмила Гурченко на съемках фильма «Любимая женщина механика Гаврилова», 1981 год
12.
Исполнительницы ролей в фильме «А зори здесь тихие» Елена Драпеко и Людмила Зайцева с режиссером фильма Станиславом Ростоцким на VI Всесоюзном кинофестивале в Алма-Ате, 1973 год
15.
Александр Ширвиндт на Одесском привозе, 1988 год.
Этот снимок с Ширвиндтом был сделан во время Всесоюзного кинофестиваля «Золотой Дюк», проходившего в период с 10 по 17 сентября 1988 года.
Этот снимок с Ширвиндтом был сделан во время Всесоюзного кинофестиваля «Золотой Дюк», проходившего в период с 10 по 17 сентября 1988 года.
18.
Эдита Пьеха и ее муж, композитор Александр Броневицкий, возле вагона поезда на одном из московских вокзалов, 1966 год
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР интересно кино фотографии
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