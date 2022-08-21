Тогда и сейчас: Интересные фотографии знаменитых достопримечательностей

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Рукотворные сооружения, которым не одна сотня лет, часто имеют интересную судьбу в плане прохождения через множество этапов преображений и каких-либо изменений. По крайней мере подобное пережили следующие 7 знаменитых на весь мир достопримечательностей из разных стран.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
1.
Ласточкино гнездо, Крым: 1904 год и сейчас
До того как землю у утеса не купил миллионер Сергей Рахманов в 1911 году, «Ласточкино гнездо» представляло собой каменный дом, выкрашенный в красный цвет. При Рахманове же здание получило знакомый всем замкоподобный вид.
2.
Статуя свободы, Нью-Йорк: после установки и сейчас
Известная история: созданная из меди статуя заметно изменилась в цвете за первые 30 лет своего существования, потеряв свой изначальный коричнево -красный оттенок. Всему виной процесс окисления меди. Теперь же, мало кто представляет Статую свободы не зеленой.
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3.
Мемориал Линкольну, Вашингтон: в начале 20 века и сейчас
Возведенный на болотистой местности, первоначально мемориал стоял в неловком одиночестве, но уже в 1923 году перед ним был построен знаменитый бассейн.
5.
Стеклянная пирамида Лувра во дворе Наполеона была построена относительно недавно — в 1989 году. Но она уже успела стать одним из символов столицы Франции.
7.
В середине 19 века Капитолий был признан недостаточно вместительным, и его стали расширять, заодно поменяв купол на более внушительный.
8.
Московский Кремль, 1842 год и сейчас
Многие слышали о том, что кремлевская стена раньше была белой. Это правда, белить стены перестали в начале 1880-х годов, и теперь их постоянно окрашивают в красный цвет.
9.
Эйфелева башня, Париж: 1925 год и сейчас
С 1925 по 1934 год башня оказалась самым большим в мире рекламным щитом. Рекламу на ней купил Андре Ситроен, назвав кампанию «Эйфелева башня в огне», и на главном символе Франции появилась подсветка в виде огромным букв фамилии создателя одноименного концерна.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: архитектура интересно история мир фотографии
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