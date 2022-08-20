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Красота и многогранность природы России

Красота и многогранность природы России

Автор:
20 августа 2022 22:05
Метки: Россия   красиво   природа   фотографии   
324
20
Природа России невероятно богата и многогранна. Здесь есть всё: и высокие горы, и засушливые пустыни, и бурные реки, и холодные моря. И всё это настолько прекрасно, что любоваться можно вечно. В этой подборке лишь малая часть тех красот, которыми может удивить Россия.
Интересного просмотра!
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Источник:

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