Красота и многогранность природы России

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Природа России невероятно богата и многогранна. Здесь есть всё: и высокие горы, и засушливые пустыни, и бурные реки, и холодные моря. И всё это настолько прекрасно, что любоваться можно вечно. В этой подборке лишь малая часть тех красот, которыми может удивить Россия.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия красиво природа фотографии
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