Красота и многогранность природы России

Природа России невероятно богата и многогранна. Здесь есть всё: и высокие горы, и засушливые пустыни, и бурные реки, и холодные моря. И всё это настолько прекрасно, что любоваться можно вечно. В этой подборке лишь малая часть тех красот, которыми может удивить Россия.

Интересного просмотра!

1. Остров Кижи, Карелия 0

2. Озеро Байкал 0

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3. Долина гейзеров, Камчатка 0

4. Алтай 0

5. Озеро Светлояр 0

6. Столбы выветривания, Коми 0

7. Гора Белуха 0

8. Плато Путорана 0

9. Ленские столбы, Якутия 0

10. Ключевская сопка, Камчатка 0

11. Национальный парк «Таганай», Челябинская область 0

12. Гора Эльбрус 0

13. Аккемские озёра, Алтай 0

14. Кронотский заповедник, Камчатка 0

15. Кинзелюкский водопад, Красноярский край 0

16. Озеро Селигер, Тверская область 0

17. Мраморный каньон Рускеала, Республика Карелия 0

18. Плато «Дивногорье», Воронежская область 0

19. Ординская пещера, Пермь 0