13 исторических фото, которые задокументировали первые и важные события из прошлого

Исторических подборок разных много. Эта отличается тем, что в ней не только интересные кадры из прошлого, но и что события, встречи людей - всё происходит впервые. Давайте увидим, как выглядела БМВ, впервые собранная в России, кто был первым гостем на передаче "В мире животных", а также другие значимые моменты, снятые на плёнку.