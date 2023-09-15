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13 исторических фото, которые задокументировали первые и важные события из прошлого

13 исторических фото, которые задокументировали первые и важные события из прошлого

Автор:
15 сентября 2023 17:14
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   интересно   исторические фото   история   первые фото   фото из прошлого   
1499
14

Исторических подборок разных много. Эта отличается тем, что в ней не только интересные кадры из прошлого, но и что события, встречи людей - всё происходит впервые. Давайте увидим, как выглядела БМВ, впервые собранная в России, кто был первым гостем на передаче "В мире животных", а также другие значимые моменты, снятые на плёнку.

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Метки: Прошлое   интересно   исторические фото   история   первые фото   фото из прошлого   
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4  комментария
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13k
geminisf Час назад
Комментарий к фото
Вот еще одна достопримечательность для них.
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8k
sedoisever 41 минуту назад
Огромное спасибо за подборку. Более важных событий и представить нельзя.
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6k
magic32 Час назад
Комментарий к фото
а тот, кто их фотографировал, не человек?
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