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Убитый комар помог вычислить квартирного вора

Убитый комар помог вычислить квартирного вора

Автор:
15 июля 2022 18:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: интересное   насекомые   новости   полиция   преступления   природа   
248
3
В городе Фучжоу смогли поймать грабителя по ДНК-тесту мёртвого насекомого.

Источник:

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Метки: интересное   насекомые   новости   полиция   преступления   природа   
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6  комментариев
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3k
ых Час назад
Каким вышеприведенным? Ночуя в квартирах и убивая комаров?
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248
Lexx 6 минут назад
Определить ДНК из мизера крови, взятого из раздавленного комара, настолько дорогое удовольствие, что не хватит всей этой квартиры со всем её добром, что бы оплатить такую экспертизу.
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 39 минут назад
Вот бы на месте комара была Галочка...
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14k
Patmaz 55 минут назад
Грабитель? Юридически это не грабёж - явное хищение, а кража - тайное хищение. Хотя, если ещё инкриминировать убийство комара, то это уже разбой.
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80k
parallax Час назад
В протоколе, в графе "свидетели", был вписан комар.
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Галочка, которая умерла

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