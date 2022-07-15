Убитый комар помог вычислить квартирного вора

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В городе Фучжоу смогли поймать грабителя по ДНК-тесту мёртвого насекомого.
В провинции Фузцзянь, городе Фучжоу, полиция осматривала обворованные апартаменты одного из жилых комплексов. Следователи поняли, что преступник не просто ограбил квартиру, но и оставался в ней на ночлег.
В квартире были найдены остатки лапши, скорлупа от яиц и использованное средство от комаров. А на стене нашли раздавленного комара, который погиб не напрасно, принеся пользу следствию.
Полиция собрала остатки крови, которые остались после убитого насекомого и провела ДНК-тест, который вывел на ранее судимого мужчину с уютной фамилией Чай. Через 19 дней вор был найден и взят под стражу. Следствие выяснило, что он вышеприведённым образом ограбил не одну квартиру, а целых четыре.
Источник:
АНТИФИШКИ
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