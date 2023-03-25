В Омске мужчина с перебинтованной головой ограбил ювелирный магазин

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Мужчина зашёл под видом покупателя, попросил приметить золотую цепь стоимостью 192 тысячи рублей, а когда продавец отвлекся, злоумышленник резко выбежал из магазина.
Похищенную цепь мужчина сдал в ломбард за 47 тысяч рублей.
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а дайте ему ещё две цепочки примерить - как они будут выглядеть в три яруса?