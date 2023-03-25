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В Омске мужчина с перебинтованной головой ограбил ювелирный магазин

В Омске мужчина с перебинтованной головой ограбил ювелирный магазин

Автор:
25 марта 2023 10:58
Сообщество : Криминал
Метки: видео   воровство   кража   криминал   люди   омск   ювелирный   
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Мужчина зашёл под видом покупателя, попросил приметить золотую цепь стоимостью 192 тысячи рублей, а когда продавец отвлекся, злоумышленник резко выбежал из магазина.

Похищенную цепь мужчина сдал в ломбард за 47 тысяч рублей.

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Метки: видео   воровство   кража   криминал   люди   омск   ювелирный   
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8  комментариев
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7k
schmubu Час назад
весь забинтованный и в перчатках в ювелирном магазине - и ни разу не подозрительный такой чувак. ага.
а дайте ему ещё две цепочки примерить - как они будут выглядеть в три яруса?
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324
Дима Новосельский 5 минут назад
Дуракам закон не писан,а поставь дирекция блокиратор на дверь,с пультом у продавца и разбинтовывали бы его уже в полиции...
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43k
Валерий 40 минут назад
да там сразу видно что какой то левый чувак припёрся, охранник лошара --должен был около него не отходя стоять, у нас есть ювелирный где до недавнего времени работали тётки этакие закоренелые советские продавцы и охранник который как тень за тобой ходит пока колечко выбираешь, там не то что украсть а как бы с тебя продавцы с охранником ещё чего ценного не сняли))
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2k
Роман Час назад
Человек-невидимка?
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