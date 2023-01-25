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Тайна фигуры на древнем соборе

Тайна фигуры на древнем соборе

Автор:
25 января 2023 09:51
Сообщество : Исторические факты
Метки: история   наука   собор   тайна   факты   фигура   фото   
461
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В мире существует множество тайн и загадок, которые ещё предстоит разгадать, но есть и те, что уже раскрылись человечеству. Многие могут разочароваться, но например, некоторые из загадочных древних предметов, которые прежде казались чем-то немыслимым и относились людьми к проискам пришельцев или к осколкам древних развитых цивилизаций, на самом деле имеют вполне земное и объяснимое происхождение.

Например, в сети очень давно ходит фотография фасада испанского собора 16 века в Саламанке. Удивительное в этой фотографии то, что на стене древнего собора есть искусная резьба и в этой резьбе увековечена фигурка самого настоящего современного космонавта в защитном костюме, то есть в скафандре, со всеми соответствующими атрибутами.

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Естественно, эта фотография вызвала настоящий ажиотаж в сети, да и до сих пор вызывает. Нечасто увидишь что-то подобное на здании 16-го века, ведь в то время не то что о космических кораблях, но и о космосе практически ничего не знали, а если кто и знал, то за свои суждения легко мог отправиться и на костёр. Астронавт на древнем соборе, естественно, наталкивает на мысли, что чего-то мы в своей истории не знаем. Может люди в древности строили космические корабли и путешествовали в межзвёздном пространстве? А может это кто-то из инопланетных гостей оставил такую визитную карточку на древнем соборе?

Тему о загадках прошлого можно развивать бесконечно, но разгадка "древнего астронавта" оказалась не такой уж и удивительной. На самом деле, собор древний, всё-таки 16 век это очень давно, поэтому периодически он нуждается в реставрации. На момент строительства, естественно, никакой фигурки космонавта на соборе не было, а появилась она лишь в 1992 году. Добавил её в архитектурный стиль один из художников по имени Джеронимо Гарсия, он же был и ответственным за работу над проектом. По словам художника, он решил добавить в работу индивидуальности, поэтому поместил в замысловатую резьбу пару современных скульптур. Космонавт характеризует собой 20-й век и его великие достижения. К слову, на этом же соборе можно найти фигурку дракона, кушающего мороженное, а так же изображения рыси, быка, рака, кролика и аиста.

Так что не все загадочные вещи, таковыми могут являться на самом деле, ведь человеческая фантазия не знает границ.

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Метки: история   наука   собор   тайна   факты   фигура   фото   
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5  комментариев
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3k
Едондер пуп 43 минуты назад
Это не мороженое у дракона, это очередная шутка европейского скульптора))
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59k
Morder 8 минут назад
Звездный мальчик...понятное дело мы не знаем нашего прошлого - сидим тут на фишках ставим плюсики. Просираем жизнь на разную фигню как будто бессмертные... Сами ничего не знаем и пытаемся детей чему то учить..
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18k
сеньор Леонсио 19 минут назад
Особенности культуры
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7k
vitenok 41 минуту назад
Вот же сука какая... А ведь, когда попадалась эта фотка, я всё время смотрел так задумчиво вдаль, думая о всяком таком невозможно-возможном....
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