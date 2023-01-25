Тайна фигуры на древнем соборе

Тему о загадках прошлого можно развивать бесконечно, но разгадка "древнего астронавта" оказалась не такой уж и удивительной. На самом деле, собор древний, всё-таки 16 век это очень давно, поэтому периодически он нуждается в реставрации. На момент строительства, естественно, никакой фигурки космонавта на соборе не было, а появилась она лишь в 1992 году. Добавил её в архитектурный стиль один из художников по имени Джеронимо Гарсия, он же был и ответственным за работу над проектом. По словам художника, он решил добавить в работу индивидуальности, поэтому поместил в замысловатую резьбу пару современных скульптур. Космонавт характеризует собой 20-й век и его великие достижения. К слову, на этом же соборе можно найти фигурку дракона, кушающего мороженное, а так же изображения рыси, быка, рака, кролика и аиста.