Рукописи горят и теряются: несколько грустных историй из жизни писателей и композиторов

Гоголь сжёг второй том "Мёртвых душ" - это мы все знаем. А знаете ли вы, что 20-летний Николай Васильевич спалил тираж своего дебютного произведения - поэмы "Ганц Кюхельгартен"? После того как критики буквально уничтожили произведение начинающего писателя, Гоголь скупил все экземпляры, которые смог найти, и вместе со своим слугой все их сжёг.

Кстати, поэма была написана под псевдонимом В. Алов, так что долгое время никто не знал, что её написал Гоголь. "Ганц Кюхельгартен" сохранился до наших дней, но не целиком.