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История книг бывает интересной: малоизвестные факты о мастерах пера и их творчестве

История книг бывает интересной: малоизвестные факты о мастерах пера и их творчестве

Автор:
16 августа 2022 22:51
Сообщество : Факты
Метки: известные произведения   классики   книги   литература   писатели   старые книги   
1816
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Даже ценители классической литературы знают не всё о самых известных писателях. Конечно, что Маяковский жил с Лилей Брик и с ее мужем известно всем. Но вот вам еще несколько интересных фактов об известных писателях и их творчестве.

Жена Льва Николаевича Толстого любила делать фотографии, благодаря чему до нас дошло множество реальных изображений писателя. Однако, однажды толстой додумался сделать, как сейчас говорят, селфи, подписав фотографию «Сам себя снял».

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Известная во всем мире «Божественная комедия» Данте Алигьери на самом деле имела название более прозаичное – «Комедия». И только поэт Джованни Боккаччо добавил к названию всем известное прилагательное.

Удивительно, но последний роман Александра Дюма вышел в этом веке, а именно в 2005 году. «Шевалье де Сент-Эрмин» считался утерянным, но исследователь творчества писателя в 1990 году нашел микропленки из газеты, в которой выпускалось произведение, отредактировал и собрал воедино роман, и опубликовал его.

Эдгар Алан По в середине 19 века написал поэму «Эврика», в которой рассуждал о рождении мира. В ней он говорит о частице, из-за которой появился весь мир. Это так называемая "Теория большого взрыва", которую в научных кругах выдвинули через 100 лет после публикации поэмы.

Написавшей «Дракулу» Брэм Стокер обожал писать любовные романы, да и по натуре был персоной романтичной. Поэтому удивительно, что он смог стать иконой ужасов, породив интерес к теме вампиров.

Дэн Браун изначально горел музыкой и в 1994 году выпустил альбом «Ангелы и Демоны». Но в 2000-м же году он выпустил книгу с тем же названием и с такой же обложкой.

Не знаем, что правило Вашингтоном Ирвингом, когда он писал книгу о путешествиях Христофера Колумба и его поисках доказательств, что Земля круглая. Ведь все современники Колумба, да и сам путешественник, уже знали об этом.  Поэтому вышло, что автор «Сонной лощины» просто оклеветал мореплавателя.

Самая известная книга Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» изначально была выпущена ограниченным тиражом 200 экземпляров в огнеупорной обложке.

Джоан Роулинг придумала названия факультетов Хогвартса (Гриффиндор, Слизерин, Когтевран и Пуффендуй) в самолете на гигиеническом пакете.

Получивший Пулитцеровскую премию роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» был ей написан после завершения карьеры журналистки. Примечательно, что Митчелл сначала написала последнюю главу, а затем только оставшийся роман.

А вот Федор Достоевский свой первый литературный гонорар получил не за свою работу, а за перевод романа Бальзака «Евгения Гранде».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: известные произведения   классики   книги   литература   писатели   старые книги   
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Bill 56 минут назад
Я читал роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» и там в предисловии была написана история его создания. Митчел действительно была журналисткой, но очень недолго, поэтому говорить о какой-то её "карьере журналистки" - сильное преувеличение.
Роман она писала для себя лично, на публикацию согласилась неохотно.
Кстати, всем советую прочитать. А потом сравнить житие негров в рабстве с «Хижиной дяди Тома» (пропагандистская фальшивка для оправдания войны Севера против Юга).
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35k
Mamin Sibiriak 58 минут назад
<<< Джоан Роулинг придумала названия факультетов Хогвартса (Гриффиндор, Слизерин, Когтевран и Пуффендуй) в самолете на гигиеническом пакете >>>

Выдавила из себя.
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Антибиотик
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