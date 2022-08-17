В армию Великобритании больше не хотят брать белых мужчин

Он заявил, что к 2030 году в авиации должно служить 40% женщин и 20% этнических меньшинств. Как в таком случае оставшиеся 40% кадровых военных должны справляться со всем потоком поставленных задач - он не уточнил.

В ответ на это люди стали увольняться: ушла глава команды по набору персонала и младший офицер - он мотивировал это тем, что «такие ограничения повлияют на боеспособность ВВС».

Тем не менее, представитель ВВС прокомментировал это так:

«Мы всё так же набираем талантливые кадры из всех слоёв населения».