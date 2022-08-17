В армию Великобритании больше не хотят брать белых мужчин

Начали с авиации - теперь английские ВВС должны «представлять все расы, гендеры и ориентации».
Глава ВВС Великобритании, Майкл Уигстон:
Он заявил, что к 2030 году в авиации должно служить 40% женщин и 20% этнических меньшинств. Как в таком случае оставшиеся 40% кадровых военных должны справляться со всем потоком поставленных задач - он не уточнил.
В ответ на это люди стали увольняться: ушла глава команды по набору персонала и младший офицер - он мотивировал это тем, что «такие ограничения повлияют на боеспособность ВВС».
Тем не менее, представитель ВВС прокомментировал это так:
«Мы всё так же набираем талантливые кадры из всех слоёв населения».
В вооружённых силах США тоже намечается уклон в сторону «мультикультурности и свободного выбора гендера и ориентации». На эту тему не так давно даже сняли агитационный ролик: о том, как в ВС служит девушка, воспитанная двумя мамами. А потом американцы сравнили его с видео о службе в армии России.
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АНТИФИШКИ
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Главное, чтобы у нас такого не было.
Новый слоган для армии бриташек: "Главное не профессионализм - главное гендер и раса". Таким макаром можно до уровня ниже плинтуса опуститься.
Правильной дорогой идут товарищи.