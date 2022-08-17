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В армию Великобритании больше не хотят брать белых мужчин

В армию Великобритании больше не хотят брать белых мужчин

Автор:
17 августа 2022 18:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   Великобритания   авиация   ввс   военные   мужчины   
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Начали с авиации - теперь английские ВВС должны «представлять все расы, гендеры и ориентации».

Глава ВВС Великобритании, Майкл Уигстон:

Он заявил, что к 2030 году в авиации должно служить 40% женщин и 20% этнических меньшинств. Как в таком случае оставшиеся 40% кадровых военных должны справляться со всем потоком поставленных задач - он не уточнил.

В ответ на это люди стали увольняться: ушла глава команды по набору персонала и младший офицер - он мотивировал это тем, что «такие ограничения повлияют на боеспособность ВВС».

Тем не менее, представитель ВВС прокомментировал это так:

«Мы всё так же набираем талантливые кадры из всех слоёв населения».

В вооружённых силах США тоже намечается уклон в сторону «мультикультурности и свободного выбора гендера и ориентации». На эту тему не так давно даже сняли агитационный ролик: о том, как в ВС служит девушка, воспитанная двумя мамами. А потом американцы сравнили его с видео о службе в армии России.

Источник:

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Метки: Англия   Великобритания   авиация   ввс   военные   мужчины   
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28  комментариев
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15k
Bill 4 часа назад
А как же инвалиды-колясочники? Опять, что ли, дискриминация?
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17k
Дмитрий 3 минуты назад
Гегемоны тоже не отстают.
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28k
Ashabad Полчаса назад
Полностью одобряю!
Главное, чтобы у нас такого не было.
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4k
Нуи Хусим Полчаса назад
Ну и что в этом плохого? Для нас я имею ввиду? Чем хуже их армия (а я считаю такие ходы несут вред), тем лучше нам.
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810
Ибрагим Прутков Полчаса назад
Слышал статистику, что каждый 12й мужчина британский гей. Есть у кого данные о мужской популяции по планете? Хочу понять сколько [мат] они могут набрать
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261
Дима Новосельский 36 минут назад
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2k
Vad 45 минут назад
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4k
Странник Час назад
Помниться в какой-то антиутопии было такое, что в американской армии ввели лимиты на гомиков и т.п. А тут оказывается будущее ближе чем мы ожидали...
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7k
Фомич Час назад
А куда им деваться? Там нормальных белых мужиков скоро и не останется )))
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10k
Sasa Час назад
Да пускай! Легче воевать с такими. Косметику с памперсами не подвезут таким, и при отражении атак или наступлении убегут в тыл или в плен в слезах потому, что не красивые...
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6k
Shtoppi Час назад
<<Начали с авиации - теперь английские ВВС должны «представлять все расы, гендеры и ориентации>>
Новый слоган для армии бриташек: "Главное не профессионализм - главное гендер и раса". Таким макаром можно до уровня ниже плинтуса опуститься.
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Белые мужчины должны поставить свечку за (или скорее В) геев и чёрных.
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3k
Dmitry_61rus 2 часа назад
А почему с ВВС начали? Кто у них летать будет? Хотя F-35 по моему сам может потихоньку не спеша. Ему балласт нужен в виде негра или лесбиянки. Вот если в ВМФ, вот цирк будет. Они корабли друг об друга будут мочить.

Правильной дорогой идут товарищи.
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1k
sava 2 часа назад
Интересно, а почему у американской патриотки, в комнате иностранные буковки, еще и русские ? И что такое "ПВФ", кто-нибудь знает ?
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