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Боже, храни королеву: манчестерские панки в 80-х

Боже, храни королеву: манчестерские панки в 80-х (29 фото)

Автор:
07 апреля 2022 17:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: 80-е   Англия   Великобритания   панк рок   панки   старые фото   
694
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Яркая и безумная, панк-мода в значительной степени повлияла на стили других субкультур, от глэм-рокеров до скинхедов, а также на массовую культуру в целом. Эта увлекательная подборка фотографий в полной мере демонстрирует эту моду и хаотичную жизнь манчестерских панков в 1980-х годах.

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Снимками поделился пользователь Flickr по имени Джон: «Это сканы моих оригинальных фотографий, сделанные до того, как те распались, пролежав в холодном сыром подвале более года. Сюда входят фотографии с концертов Amebix, Conflict, The English Dogs и Disorder, выступавших в Манчестере в 1980-х годах. Большинство фотографий были сделаны в Манчестере в 1980-х и включают других панков того времени».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 80-е   Англия   Великобритания   панк рок   панки   старые фото   
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4  комментария
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11k
Kostick 2 часа назад
и фоном сид)
Ссылка youtu.be
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13
sorych-st Полчаса назад
До чего же на Комарова из Масок похож.
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1k
DHC Час назад
А Николаев и в панк тусе 80х засветился. Пил за любовь))
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61k
Опиум для народа Час назад
Ссылка www.youtube.com
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