Боже, храни королеву: манчестерские панки в 80-х

Яркая и безумная, панк-мода в значительной степени повлияла на стили других субкультур, от глэм-рокеров до скинхедов, а также на массовую культуру в целом. Эта увлекательная подборка фотографий в полной мере демонстрирует эту моду и хаотичную жизнь манчестерских панков в 1980-х годах.
Снимками поделился пользователь Flickr по имени Джон: «Это сканы моих оригинальных фотографий, сделанные до того, как те распались, пролежав в холодном сыром подвале более года. Сюда входят фотографии с концертов Amebix, Conflict, The English Dogs и Disorder, выступавших в Манчестере в 1980-х годах. Большинство фотографий были сделаны в Манчестере в 1980-х и включают других панков того времени».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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