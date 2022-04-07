Боже, храни королеву: манчестерские панки в 80-х

Снимками поделился пользователь Flickr по имени Джон: «Это сканы моих оригинальных фотографий, сделанные до того, как те распались, пролежав в холодном сыром подвале более года. Сюда входят фотографии с концертов Amebix, Conflict, The English Dogs и Disorder, выступавших в Манчестере в 1980-х годах. Большинство фотографий были сделаны в Манчестере в 1980-х и включают других панков того времени».