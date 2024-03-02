Британский флот собирается продать авианосец из-за нехватки средств

Тут внезапно выяснилось, что бюджет Великобритании на следующей неделе не будет включать какого-либо существенного увеличения расходов на оборону. Армейские чиновники опасаются, что авианосец HMS Prince of Wales, строительство которого обошлось в 3,5 миллиарда фунтов стерлингов, может быть законсервирован или продан по бросовой цене вместо флагмана флота HMS Queen Elizabeth.

Военно-морской источник сообщил The Mail, что "кошмарный сценарий продажи авианосца ради экономии средств" обсуждался членами Группы планирования морских предприятий, которая рассматривает будущие соображения и стратегии.

"В группе осознают, что военно-морской флот изо всех сил пытается выполнять оперативные обязательства и должен расширять флот как можно быстрее".

Ну логично, в рамках расширения продаем авианосец.