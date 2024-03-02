Британский флот собирается продать авианосец из-за нехватки средств

Будущее британского авианосца HMS Prince of Wales находится под угрозой из-за проблем с финансированием флота.
Тут внезапно выяснилось, что бюджет Великобритании на следующей неделе не будет включать какого-либо существенного увеличения расходов на оборону. Армейские чиновники опасаются, что авианосец HMS Prince of Wales, строительство которого обошлось в 3,5 миллиарда фунтов стерлингов, может быть законсервирован или продан по бросовой цене вместо флагмана флота HMS Queen Elizabeth.
Военно-морской источник сообщил The Mail, что "кошмарный сценарий продажи авианосца ради экономии средств" обсуждался членами Группы планирования морских предприятий, которая рассматривает будущие соображения и стратегии.
"В группе осознают, что военно-морской флот изо всех сил пытается выполнять оперативные обязательства и должен расширять флот как можно быстрее".
Ну логично, в рамках расширения продаем авианосец.
Авианосец находится в резерве и представляет собой очень дорогое и редко используемое оборудование, на содержание которого уходят баснословные суммы, которых сейчас у Британии нет. Да еще и надо учитывать то, что для обслуживания и эксплуатации авианосца требуется почти 700 человек экипажа, а в стране сейчас проблема с набором и удержанием персонала.
Авианосцы были одобрены в 2007 году тогдашним премьер-министром Гордоном Брауном. В рамках сокращения расходов один из авианосцев был практически списан еще до того, как был спущен на воду. Но выяснилось, что списание тоже весьма дорогое удовольствие.
HMS Prince of Wales и HMS Queen Elizabeth в совокупности стоят 7 миллиардов фунтов стерлингов. Власти признали, что Великобритания не сможет адекватно защищать их или эксплуатировать самостоятельно.
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