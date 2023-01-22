Школьную программу по литературе планируют пересмотреть

Первый замглавы фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин сообщил журналистам, что изменения вступят в силу уже в этом году. Из программы будут убраны произведения, которые «не выдержали испытания временем». В качестве примера он назвал «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына.

«Многие факты Александром Исаевичем были «высосаны из пальца», придуманы. Историки проверяли все факты. Была попытка получить за это премию — за то, что он вымарал в грязи свою собственную Родину»