Школьную программу по литературе планируют пересмотреть

Депутаты считают, что часть произведений необходимо убрать из обязательного изучения, а кое-что нужно добавить.
Первый замглавы фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин сообщил журналистам, что изменения вступят в силу уже в этом году. Из программы будут убраны произведения, которые «не выдержали испытания временем». В качестве примера он назвал «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына.
«Многие факты Александром Исаевичем были «высосаны из пальца», придуманы. Историки проверяли все факты. Была попытка получить за это премию — за то, что он вымарал в грязи свою собственную Родину»
Депутат пообещал, что "рубить с плеча" не будут. Авторов и произведения будут тщательно проверять и в первую очередь опираться на экспертное мнение специалистов в области педагогики и культуры, на мнение родительского и педагогического сообществ.
Планируется возвращение в программу обязательного изучения советских классиков таких как Александр Фадеев, Константин Симонов, Юрий Бондарев.
Источник:
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А в школьную программу вернуть Полевого "Повесть о настоящем человеке".
При таком превосходстве в ядерном оружии можно будет ваше оружие остановить! И в одно несчастное утро открыто объявят: внимание, мы отправляем войска в Европу. А если вы пошевельнётесь, мы вас уничтожим. И окажется, что это соотношение тысяча к одному и пять к одному работает. Но концентрируется мировое зло, ненавистное человечеству, и оно полно решимости уничтожить ваш строй. Надо ли ждать, пока оно ударит ломом по вашим границам и что американская молодежь должна будет умирать на границах своего континента?
Так что еще не понятно насколько эти изменения повлияют на популярность этих книг у школьников.
Второй раз в 2006-м,уже имея доступ в публичную библиотеку и имея собственное критическое мышление на основе реальных исторических фактов и сравнительного анализа источников и их авторов.
И........Понял,какой же лживой мразью был этот псевдописатель...........