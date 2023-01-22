FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6015 постов • 2571 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Школьную программу по литературе планируют пересмотреть

Школьную программу по литературе планируют пересмотреть

Автор:
22 января 2023 11:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Солженицын   депутаты   классики   литература   школа   школьная программа   
1835
2

Депутаты считают, что часть произведений необходимо убрать из обязательного изучения, а кое-что нужно добавить.

Первый замглавы фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин сообщил журналистам, что изменения вступят в силу уже в этом году. Из программы будут убраны произведения, которые «не выдержали испытания временем». В качестве примера он назвал «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына.

«Многие факты Александром Исаевичем были «высосаны из пальца», придуманы. Историки проверяли все факты. Была попытка получить за это премию — за то, что он вымарал в грязи свою собственную Родину»

Депутат пообещал, что "рубить с плеча" не будут. Авторов и произведения будут тщательно проверять и в первую очередь опираться на экспертное мнение специалистов в области педагогики и культуры, на мнение родительского и педагогического сообществ.


Планируется возвращение в программу обязательного изучения советских классиков таких как Александр Фадеев, Константин Симонов, Юрий Бондарев. 


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Солженицын   депутаты   классики   литература   школа   школьная программа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
60  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Copycat Час назад
я в начале 2000х в школе учился, у нас в казахстане в программе не было ни каких архипелагов и есть такое ощущение что читать я его близко не хочу по тому что думаю что это не книга а чепуха какая то, это уже по названию видно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 15)
13k
Kucher Минуту назад
СоЛЖЕницина вообще вымарать из истории, чтоб об этой мерзости даже памяти не осталось.
А в школьную программу вернуть Полевого "Повесть о настоящем человеке".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
vagon1 4 минуты назад
Ещё бы Ельцин-центры убрали- рассадники предателей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20
r3mba4 12 минут назад
Сначала приходят солженицыны и переписывают историю. Затем приходят чубайсы и переписывают имущество. За ними приходят другие и говорят что в СССР ничего кроме галош для Африки не делали. А если ничего не было и ничего не делали, то ничего и не украли и не присвоили. Я бы ввел Островского" Как закалялась сталь", но думаю поджилки у некоторых затрясутся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
au3 21 минуту назад
А по чьей инициативе его включили когда-то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ирина К. 21 минуту назад
Читала в 90-х Солженицина. Было необычно. Потом попался Суворов - не зашло, очень похоже по стилю изложения. Попыталась Алексиевич почитать (наш бел.Нобелевский лауреат все-таки) - не смогла. Стойкое ощущение, что редактор текстов один и тот же. Отвратительные бесконечные повторы. Типа, с первого раза может не поняли? Карнеги так написан. Это для чего? Ясно же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Rus77 22 минуты назад
В Сенате Солженицын в весьма экзальтированной манере заявил буквально следующее:

При таком превосходстве в ядерном оружии можно будет ваше оружие остановить! И в одно несчастное утро открыто объявят: внимание, мы отправляем войска в Европу. А если вы пошевельнётесь, мы вас уничтожим. И окажется, что это соотношение тысяча к одному и пять к одному работает. Но концентрируется мировое зло, ненавистное человечеству, и оно полно решимости уничтожить ваш строй. Надо ли ждать, пока оно ударит ломом по вашим границам и что американская молодежь должна будет умирать на границах своего континента?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Джордж. Вашингтон. 23 минуты назад
Эх, Солж не дожил-не-по-лжи, чтобы придуманную тобою ложь тебе в е.бало втерли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
smakido Полчаса назад
По моему мнению, школьную программу надо составлять, во многом опираясь на советскую, но внося определенные коррективы, разумеется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
123
Охинец Сахалинцев Полчаса назад
Однозначно этого контрацептива в школьной программе быть не должно. Но вспоминая себя в 9 классе - рано в этом возрасте читать "Горе от ума" или "Преступление и наказание".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
316
Руслан Полчаса назад
Я вот в 90ые не читал Солженицина! Главное что бы не убрали Горького, Грибоедова, Пушкина и т.д. А то проипём всю культуру свою!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
portroy Полчаса назад
Я вот помню, что из школьной программы прочитал с удовольствием только Войну и Мир и Обломова. И то поначалу читать не хотел, вовлекся в процессе привычного надергивания цитат для сочинения и прочитал от корки до корки)). Хотя, чтение было одним из основных развлечений в школьные годы. А прекрасного Чехова, например, открыл для себя сильно после школы.
Так что еще не понятно насколько эти изменения повлияют на популярность этих книг у школьников.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
taxcop Полчаса назад
Давно пора эту мразь убрать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Slonyash 38 минут назад
Наконец то!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Кистень 38 минут назад
Давно пора очистить программу от соросовских фальшивок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
foggen2 39 минут назад
Прочитал "Архипелаг Гулаг" Солженицына дважды.В первый раз в 1992-м.Мне 11 лет было.Был в восторге от кучи новых впечатлений и "переворота осознания мира".
Второй раз в 2006-м,уже имея доступ в публичную библиотеку и имея собственное критическое мышление на основе реальных исторических фактов и сравнительного анализа источников и их авторов.
И........Понял,какой же лживой мразью был этот псевдописатель...........
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
klim425 42 минуты назад
Надо же,и 30-ти лет не прошло, а до депутатов этих уже осенило про этого СоЛЖЕницина.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
470
Андрей klim425 38 минут назад
А что вы хотите, кто ему памятник открывал....Повестка поменялась, на вранье оказывается патриотов не вырастишь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Vampire 44 минуты назад
Много чего менять надо. Как-то спросил свою старенькую учительницу почему у молодежи такие провалы, особенно по истории и географии? Говорит, что началось когда за "второгодника" учитель лишался премии и математику - раньше тему учили неделю,однотипные задачи, ночью подними, в уме решались. Сегодня на тему два часа. Объяснить не успеваешь не то что опросить. И так почти по всем предметам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Евгений Д 45 минут назад
Гулагов конечно в СССР хватало, но этот паршивец солженицин в угоду западу наваял выдуманное во многом произведение. Для страны этот гулаг был болью, а для солженицина незаслуженная слава
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
72k
Доктор Джонс 46 минут назад
Давно пора...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 21 комментарий
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

63865



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Российского хоккеиста, который отказался надеть свитер с символикой ЛГБТ, поддержали американцы
Российского хоккеиста, который отказался надеть свитер с символикой ЛГБТ, поддержали...
Большие перемены: 35 занимательных фотографий из серии "До и после"
Большие перемены: 35 занимательных фотографий из серии "До и после"
Набирающие популярность в сообществах
Почему предстоящий кризис больнее всего может ударить по it-шникам
Почему предстоящий кризис больнее всего может ударить по it-шникам
«Товарищ Старков — ударник труда»: как выглядели бы супергерои, если бы жили в СССР
«Товарищ Старков — ударник труда»: как выглядели бы супергерои, если бы жили в СССР
Samsung показал Galaxy Z Fold 5, но никто этого не заметил
Samsung показал Galaxy Z Fold 5, но никто этого не заметил
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Поработай ещё немного

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#Фотографии#Жизнь#аварии#картинки#Россия#школа#страна
#Юмор#интересно#кино#Прикол#в мире#дтп#Приколы#фильм#Турция#съемка
#история#люди#СССР#подборка#забавно#животные#природа#Украина#ГАЗ
Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона Министр образования Хакасии назвала Радищева автором пьесы «Горе от ума» Министр образования Хакасии назвала Радищева автором пьесы «Горе от ума» Без шансов: 17 неординарных способов борьбы со списыванием Без шансов: 17 неординарных способов борьбы со списыванием Ни ума, ни чести, ни совести: дайджест о "слугах народа" Ни ума, ни чести, ни совести: дайджест о "слугах народа" Депутат предложил ввести в школьную программу урок по написанию доносов Депутат предложил ввести в школьную программу урок по написанию доносов История книг бывает интересной: малоизвестные факты о мастерах пера и их творчестве История книг бывает интересной: малоизвестные факты о мастерах пера и их творчестве

На что жалуетесь?

Вернуться