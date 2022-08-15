Британки, которая покоряет шотландские горы со своими собаками

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Чудесная компания покорила уже 90 гор в Шотландии, а какие-то даже несколько раз.
Предлагаю посмотреть на фотографии Холли и подробнее узнать, как она пришла к такому увлечению.
Впервые Холли решила покорить самую высокую гору Бен-Невис в честь своего 25-летия
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Бен-Невис входит в число Мунро — это общее название больших шотландских гор, всего это 282 вершины
Все они высотой более 900 метров
Тогда Холли даже и понятия не имела, что такое Мунро, однако тот поход подарил ей новое хобби
Теперь она не представляет свою жизнь без покорения вершин
А компанию ей составляют Хьюго и Спенсер, ее любимые собаки
Вместе они поднялись на 90 гор, при этом на 12 из них было несколько повторных восхождений
Холли шутит, что теперь ее собакам недостаточно часовой прогулки вечером
И как только Хьюго и Спенсер видят походное снаряжение, они приходят в полный восторг
У спаниелей тоже есть своя экипировка: несколько костюмов, в том числе и для походов по снегу
Есть у них и свои спальные мешки, в которых собаки могут свернуться калачиком и сладко спать до утра
А еще они любят бегать и проводить время в гамаке, который девушка всегда берет с собой
Холли безумно любит подниматься в горы в одиночку, она говорит, что обычно на горах никого нет
Только она, ее четвероногие друзья и шотландские горы вокруг
Источник:
АНТИФИШКИ
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