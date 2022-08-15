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Британки, которая покоряет шотландские горы со своими собаками

Британки, которая покоряет шотландские горы со своими собаками

Автор:
15 августа 2022 09:40
Сообщество : Животные
Метки: в мире   горы   животные   история   люди   путешествие   собаки   
533
15

Чудесная компания покорила уже 90 гор в Шотландии, а какие-то даже несколько раз.

Предлагаю посмотреть на фотографии Холли и подробнее узнать, как она пришла к такому увлечению.


Впервые Холли решила покорить самую высокую гору Бен-Невис в честь своего 25-летия

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Бен-Невис входит в число Мунро — это общее название больших шотландских гор, всего это 282 вершины

Все они высотой более 900 метров

Тогда Холли даже и понятия не имела, что такое Мунро, однако тот поход подарил ей новое хобби

Теперь она не представляет свою жизнь без покорения вершин

А компанию ей составляют Хьюго и Спенсер, ее любимые собаки

Вместе они поднялись на 90 гор, при этом на 12 из них было несколько повторных восхождений

Холли шутит, что теперь ее собакам недостаточно часовой прогулки вечером

И как только Хьюго и Спенсер видят походное снаряжение, они приходят в полный восторг

У спаниелей тоже есть своя экипировка: несколько костюмов, в том числе и для походов по снегу

Есть у них и свои спальные мешки, в которых собаки могут свернуться калачиком и сладко спать до утра

А еще они любят бегать и проводить время в гамаке, который девушка всегда берет с собой

Холли безумно любит подниматься в горы в одиночку, она говорит, что обычно на горах никого нет

Только она, ее четвероногие друзья и шотландские горы вокруг

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   горы   животные   история   люди   путешествие   собаки   
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2  комментария
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5
Советский Час назад
Если британки, то которые. А если британка, то которая. Понаберут эникейщиков с хэд хантера, мать их.
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1k
Andrey 43 минуты назад
900 метров, великое восхождение
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Anarasius

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