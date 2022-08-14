Актёры советского театра и кино в фотопортретах Владимира Бондарева

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Первая мысль, которая проносится в голове, когда смотришь на портреты, сделанные фотографом Владимиром Бондаревым, — «сейчас так не снимают». И это действительно так. Кажется, безвозвратно ушла эпоха, когда фотограф стремился выразить не себя, а героя портрета. Индивидуальность сменилась стандартами красоты. Естественность — «фотошопом». И конечно, изменились сами герои этих портретов, а многих из них уже нет в живых.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия СССР актеры история фотографии
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долго рассматривал Гафта, Кононова, Евстигнеева, Дурова, Папанова - посмотрите - лица актеров на портретах уже не молодые, но какое принятие себя и возраста, какое мега понимание что с возрастом - да уйдут молодые роли, но и откроется огромное количество ролей возрастных персонажей и типажей, очень круто. Спасибо.
Эх, прошла эпоха, когда для фотографии важно было лицо, а для современных "актеров" главное .опу выставить!
Шикарная подборка, но исправь пожалуйста "Глагольеву"
Надо будет вечерком глянуть фильм "Гараж", или "Свой среди чужих...", или эээ, ммм...
Запутался.
А, да, Любшина не хватает. Всем добра!
Но! Все играют говно и только ... играет гениально! )))
Жалко Яковлева нет в списке.
Фотография случайно стала обыденностью.
Оператор-постановщик, фотограф-портретист, режиссер.
Работал со многими известными режиссёрами: Н. Михалковым, П. Чухраем, С. Колосовым и другими.
Спасибо!
К сожалению.... "... иных уж нет, а те - далече..."