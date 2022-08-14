Актёры советского театра и кино в фотопортретах Владимира Бондарева

Первая мысль, которая проносится в голове, когда смотришь на портреты, сделанные фотографом Владимиром Бондаревым, — «сейчас так не снимают». И это действительно так. Кажется, безвозвратно ушла эпоха, когда фотограф стремился выразить не себя, а героя портрета. Индивидуальность сменилась стандартами красоты. Естественность — «фотошопом». И конечно, изменились сами герои этих портретов, а многих из них уже нет в живых.

1. Валентин Гафт 0

2. Екатеина Васильева 0

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3. Ольга Остроумова 0

4. Андрей Миронов 0

5. Николай Гринько 0

6. Армен Джигарханян 0

7. Михаил Кононов 0

8. Елена Соловей 0

9. Жанна Болотова 0

10. Никита Михалков 0

11. Марина Неёлова 0

12. Виктор Проскурин 0

13. Алексей Баталов 0

14. Петр Вельяминов 0

15. Игорь Кваша 0

16. Евгения Симонова 0

17. Татьяна Друбич 0

18. Владимир Меньшов 0

19. Евгений Евстигнеев 0

20. Наталья Бондарчук 0

21. Алла Демидова 0

22. Вера Глагольева 0

23. Элина Быстрицкая 0

24. Михаил Глузский 0

25. Николай Ерёменко 0

26. Николай Бурляев 0

27. Эльза Леждей 0

28. Инна Макарова 0

29. Георгий Тараторкин 0

30. Евгений Стеблов 0

31. Елена Цыплакова 0

32. Юрий Богатырёв 0

33. Юрий Васильев 0

34. Олег Янковский 0

35. Елена Коренева 0

36. Лариса Голубкина 0

37. Александр Кайдановский 0

38. Бондарчук и Бурляев 0

39. Баадур Сократович Цуладзе 0

40. Василий Лановой 0

41. Валерий Золотухин 0

42. Андрей Мягков 0

43. Сергей Шакуров 0

44. Татьяна Лаврова 0

45. Евгений Киндинов 0

46. Ирина Мирошниченко 0

47. Лариса Лужина 0

48. Леонид Марков 0

49. Борис Плотников 0

50. Ия Саввина 0

51. Игорь Ледогоров 0

52. Елена Проклова 0

53. Олег Видов 0

54. Лев Дуров 0

55. Наталья Андрейченко 0

56. Владимир Конкин 0

57. Татьяна Аксюта 0

58. Андрей Смоляков 0

59. Анатолий Папанов 0

60. Александр Адабашьян 0

61. Василий Шукшин 0

62. Александр Пороховщиков 0

63. Константин Григорьев 0

64. Андрей Ростоцкий 0

65. Василий Ливанов 0

66. Донатас Банионис 0

67. Ирина Муравьёва 0

68. Анатолий Васильев 0

69. Юрий Соломин 0

70. Маргарита Терехова 0

71. Эдуард Марцевич 0

72. Владимир Бондарев 0 Автопортрет — автор всех этих фотографий,

Владимир Бондарев ( 1937-1994)