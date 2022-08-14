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Актёры советского театра и кино в фотопортретах Владимира Бондарева

Актёры советского театра и кино в фотопортретах Владимира Бондарева

Автор:
14 августа 2022 21:42
Метки: Россия   СССР   актеры   история   фотографии   
2910
73
Первая мысль, которая проносится в голове, когда смотришь на портреты, сделанные фотографом Владимиром Бондаревым, — «сейчас так не снимают». И это действительно так. Кажется, безвозвратно ушла эпоха, когда фотограф стремился выразить не себя, а героя портрета. Индивидуальность сменилась стандартами красоты. Естественность — «фотошопом». И конечно, изменились сами герои этих портретов, а многих из них уже нет в живых.
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Источник:

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Метки: Россия   СССР   актеры   история   фотографии   
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24  комментария
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17k
Алексей Теуш 13 часов назад
Вот это была творческая элита и интеллигенция!
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279
Vladimir Tolkunov 36 минут назад
Хорошие портреты,
долго рассматривал Гафта, Кононова, Евстигнеева, Дурова, Папанова - посмотрите - лица актеров на портретах уже не молодые, но какое принятие себя и возраста, какое мега понимание что с возрастом - да уйдут молодые роли, но и откроется огромное количество ролей возрастных персонажей и типажей, очень круто. Спасибо.
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2k
Vасилич 2 часа назад
Великолепная подборка!
Эх, прошла эпоха, когда для фотографии важно было лицо, а для современных "актеров" главное .опу выставить!
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58k
Александр 2 часа назад
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11
Alex Furlong 3 часа назад
Период 1975 - 1985. скорее всего
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580
Lvbnhbq 4 часа назад
Юганск!
Шикарная подборка, но исправь пожалуйста "Глагольеву"
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8
ZMEY74 4 часа назад
Спасибо за пост! Прям бальзам на душу.
Надо будет вечерком глянуть фильм "Гараж", или "Свой среди чужих...", или эээ, ммм...
Запутался.
А, да, Любшина не хватает. Всем добра!
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66k
Варакин Алексей 8 часов назад
Борменталя не узнал.(
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2k
Pioner76 10 часов назад
Ето таланты.
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12k
Sergey_Z 10 часов назад
Мега-актеры..
Но! Все играют говно и только ... играет гениально! )))
Жалко Яковлева нет в списке.

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72
Алексей 10 часов назад
Смотришь и сразу всплывают фрагменты кинофильмов. Как в Советский Союз вернулся
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5k
Divergent?!? 11 часов назад
У меня слов нет. Я не знаю, где фотограф доставал такие объективы и свет. Я тридцать лет любительски занимался портретным фото, у меня полно оборудования, но такое... Каждый снимок - не только история, но и картина. Я тоже до последнего снимал на пленку, правда черно-белую, но потом появились цифровые камеры (сам грешен, у меня их четыре) и смартфоны.
Фотография случайно стала обыденностью.
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39k
Бабай 12 часов назад
Молодые... Живые...
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51k
smakido 12 часов назад
Действительно эти фотографии элиты нашего советского и российского кинематографа просто бесценны!
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4k
Александр 12 часов назад
Хотелось бы уточнить - Владимир Александрович Бондарев в 1969 году окончил ВГИК, операторский факультет.
Оператор-постановщик, фотограф-портретист, режиссер.
Работал со многими известными режиссёрами: Н. Михалковым, П. Чухраем, С. Колосовым и другими.
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6k
workmen77 12 часов назад
Мастерски снято! Постановка, свет, размытие, смотришь и взгляд не оторвать.
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1k
Веселый Пук 12 часов назад
От наших актёров веет человеческим теплом.
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4k
Александр 12 часов назад
Потрясающие фото, замечательные актёры!
Спасибо!
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187
Максим Макашев 12 часов назад
ЗВЁЗДЫ!!! СОЗВЕЗДИЕ Актёров, которого не найдёшь ни в одной стране мира! И, заметьте, все Звёзды "зажглись" на "кинонебосклоне СССР" во второй половине 20 века!
К сожалению.... "... иных уж нет, а те - далече..."
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14k
Объект реальности 12 часов назад
Золотой фонд отечественного кино и театра.
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4k
GROMOZEKA 13 часов назад
Да, фотографии отличные!
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