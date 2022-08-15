Подслушано: убойная подборка о родственниках

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Если у вас много родственников, то вы, вероятно, по-настоящему оцените данную подборку. Пост о забавных ситуациях, которые могли произойти между людьми с кровным родством.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор подборка подслушано прикол родственники семья
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Я на верно очень тугой. В чем смысл фото? Зачем покупать 10 кабачков, если тебе нужен один?