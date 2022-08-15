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Подслушано: убойная подборка о родственниках

Подслушано: убойная подборка о родственниках

Автор:
15 августа 2022 15:22
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   подборка   подслушано   прикол   родственники   семья   
14039
15
Если у вас много родственников, то вы, вероятно, по-настоящему оцените данную подборку. Пост о забавных ситуациях, которые могли произойти между людьми с кровным родством.
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Источник:

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Метки: Юмор   подборка   подслушано   прикол   родственники   семья   
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30  комментариев
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15k
Bill 8 часов назад
Если от слова "Ладога" - то станция метро должна так и называться: "Ладогская".
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6k
Сергей 2 часа назад

Я на верно очень тугой. В чем смысл фото? Зачем покупать 10 кабачков, если тебе нужен один?
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978
Макс Дорошенко 3 часа назад
А чё кабачёк то такой дорогой!? Ну, на последнем фото, у сиротинки
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7k
Фомич 4 часа назад
Про грузовик улыбнуло...)))
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10k
Hunson Abadeer 4 часа назад
Новая модная "фишка" в этом году - про кабачки?)
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126
Денис Медведев 5 часов назад
Комментарий к фото
Теперь ясно, почему в Питере практикуется расчленёнка...
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1k
Лимонадный Джо 6 часов назад
Бедные,бедные кабачки. И как им сейчас достаётся. И за что? Что просто вырос? Обидно...
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10k
a_komolow 6 часов назад
От некоторых родственников лучше держаться на расстоянии!
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55
Димыч 7 часов назад
Из личного опыта: с некоторыми родственниками и врагов не надо.
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19k
nobody® 7 часов назад
Кровь и бетон: История любви
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5k
BenderRodriguez 7 часов назад
Ну значит родственники такие. Слава Богу есть и нормальные отношения между родственниками.
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1
Bro of Mercy 8 часов назад
Самые сложные отношения, это с родственниками.
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Никифоридис

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