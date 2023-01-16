25 ужасных родственников, жить с которыми просто невыносимо

Ты встаешь утром, но кто-то оккупировал ванную комнату и полчаса поет там песни под душем. На кухне ждет другой подвох: молоко для хлопьев закончилось... И блинчики тоже - а с чего бы из ванной доносились такие веселые звуки? Эта картина из серии "в большой семье не щелкай клювом" знакома многим. Но бывают ситуации и похлеще!

0 Иногда родственники как будто проверяют нас на прочность.

1. "Моя мать разбила экран моего компьютера, потому что мои собаки ее разбудили" 0 Источник:

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2. "Мой партнер одолжил мою машину на несколько дней и вернул ее вот в таком виде" 0 Источник:

3. "Мой брат решил выместить свой гнев на чем-то, что принадлежит мне" 0 Источник:

4. "Я попросила мужа подписывать дату на бутылке, когда он открывает сок. "Сегодня" - это очень информативно, спасибо" 0 Источник:

5. "Я лечусь от алкоголизма и переехал в новую квартиру. Это "подарочек" от папы, который он оставил для меня в холодильнике" 0 Источник:

6. "Мои родители просмотрели мой телефон, удалили более 1500 различных изображений и видео и очистили корзину. Мне 15, и они никогда не находили ничего запрещенного в моем телефоне" 0 Источник:

7. "Когда мой муж злится на меня, он кладет вещи туда, где я не могу их достать (мой рост 160 см). Затем он прячет мою стремянку" 0 Источник:

8. "Муж должен был покрасить эту стену. Он сказал, что всё готово" 0 Источник:

9. "Дедушка спросил у моего младшего брата, можно ли снять с его игрушки плащ из ткани и использовать ее для растопки печки. Брат отказался. А потом мы нашли игрушку не только без плаща, но и без головы" 0 Источник:

10. "Как мой бойфренд складывает в ящик столовые приборы" 0 Источник:

11. "Мой муж выбрасывает мусор прямо в кладовку" 0 Источник:

12. "Родители уехали из города, и перед отъездом отец отключил интернет на всех моих устройствах, кроме телефона (про него он забыл). Мне 18 лет и я плачу свою долю арендной платы" 0 Источник:

13. "Отец поставил пароль на термостат" 0 Источник:

14. "Моя девушка, проснувшись, обнаружила отпечаток утюга на ноутбуке. Этим она обязана своему братцу" 0 Источник:

15. "Как моя жена ест маффины" 0 Источник:

16. "Попросила сына закрывать пакеты с чипсами прищепками" 0 Источник:

17. "Мой младший брат поставил это в холодильник" 0 Источник:

18. "Моя девушка сунула багет в морозилку в таком виде. Я приношу свои извинения всему французскому народу" 0 Источник:

19. "Мой брат посыпал солью площадку перед домом. Как видно, очень старался" 0 Источник:

20. "Моя девушка отказывается допивать кока-колу на дне бутылки и открывает следующую" 0 Источник:

21. "Моя жена угрожала выбросить мою любимую пару рабочих шорт. Сегодня я нашел их в таком виде" 0 Источник:

22. "О, давайте просто положим пустые яичные скорлупки обратно в контейнер. Я замужем за дикарем" 0 Источник:

23. "Вот так моя жена хранит свои капы для отбеливания зубов" 0 Источник:

24. "Отец сказал, что сегодня сам приготовит ужин, и приготовил на гриле дорогой стейк, который я купила. Это результат" 0 Источник: