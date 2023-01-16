25 ужасных родственников, жить с которыми просто невыносимо

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Ты встаешь утром, но кто-то оккупировал ванную комнату и полчаса поет там песни под душем. На кухне ждет другой подвох: молоко для хлопьев закончилось... И блинчики тоже - а с чего бы из ванной доносились такие веселые звуки? Эта картина из серии "в большой семье не щелкай клювом" знакома многим. Но бывают ситуации и похлеще!
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4. "Я попросила мужа подписывать дату на бутылке, когда он открывает сок. "Сегодня" - это очень информативно, спасибо"
5. "Я лечусь от алкоголизма и переехал в новую квартиру. Это "подарочек" от папы, который он оставил для меня в холодильнике"
6. "Мои родители просмотрели мой телефон, удалили более 1500 различных изображений и видео и очистили корзину. Мне 15, и они никогда не находили ничего запрещенного в моем телефоне"
7. "Когда мой муж злится на меня, он кладет вещи туда, где я не могу их достать (мой рост 160 см). Затем он прячет мою стремянку"
9. "Дедушка спросил у моего младшего брата, можно ли снять с его игрушки плащ из ткани и использовать ее для растопки печки. Брат отказался. А потом мы нашли игрушку не только без плаща, но и без головы"
12. "Родители уехали из города, и перед отъездом отец отключил интернет на всех моих устройствах, кроме телефона (про него он забыл). Мне 18 лет и я плачу свою долю арендной платы"
14. "Моя девушка, проснувшись, обнаружила отпечаток утюга на ноутбуке. Этим она обязана своему братцу"
18. "Моя девушка сунула багет в морозилку в таком виде. Я приношу свои извинения всему французскому народу"
21. "Моя жена угрожала выбросить мою любимую пару рабочих шорт. Сегодня я нашел их в таком виде"
22. "О, давайте просто положим пустые яичные скорлупки обратно в контейнер. Я замужем за дикарем"
24. "Отец сказал, что сегодня сам приготовит ужин, и приготовил на гриле дорогой стейк, который я купила. Это результат"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я изо всех сил надеюсь, что мы НИКОГДА не дойдём до такой глубины и душевности отношений с родителями...
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А что не так? Лучше, если в тепле и завоняются?