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25 ужасных родственников, жить с которыми просто невыносимо

25 ужасных родственников, жить с которыми просто невыносимо

Автор:
16 января 2023 18:19
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   жизненные ситуации   конфликты   курьезные ситуации   ну и ну   родственники   семейные разборки   семья   ссоры   ужасные родственники   
3063
26
Ты встаешь утром, но кто-то оккупировал ванную комнату и полчаса поет там песни под душем. На кухне ждет другой подвох: молоко для хлопьев закончилось... И блинчики тоже - а с чего бы из ванной доносились такие веселые звуки? Эта картина из серии "в большой семье не щелкай клювом" знакома многим. Но бывают ситуации и похлеще!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   жизненные ситуации   конфликты   курьезные ситуации   ну и ну   родственники   семейные разборки   семья   ссоры   ужасные родственники   
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20  комментариев
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22k
sssss3 2 часа назад
Дайте угадаю.... ПИНДОСЫ???
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700
Nik Nik 9 минут назад
Йеллоустоун, проснись.....))
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1k
КАКАнгел 21 минуту назад
С женами и мужьями хоть можно развестись, но вот как отомстить родителям или братьям-сестрам, вот тут надо долго думать , так чтоб кровью умылось.
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634
Sumrak58100 21 минуту назад
И с этими инопланетянами мы живём на одной планете?
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176
алекс Полчаса назад
такое чувство что у авторов комментариев одна хромосома лишняя.
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17k
Александр 39 минут назад
Семейные отношения пиндостана как они есть
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299
gloomy old fart 44 минуты назад
"...и я плачу свою долю арендной платы..."
Я изо всех сил надеюсь, что мы НИКОГДА не дойдём до такой глубины и душевности отношений с родителями...
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9k
Света 50 минут назад
Убирает высоко нужные вещи и прячет стремянку... Хммм. Ну побрейте ноги его бритвой, а потом не полощите её. И высыпьте несколько инструментов в огороде на клумбу. Типа отвёрткой порыхлите, гаечный ключ используйте как опору и прчие милые шалости. Мстя ведь может быть взаимной.
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49k
Сергей 50 минут назад
Всегда удивлялся - как можно таким [мат] жить вместе, да еще называться - СЕМЬЕЙ
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2k
MPEG-8 Час назад
Дедушка явно не поклонник Бэтмена.
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773
Дмитрий Час назад
Пиндоское гавно
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12k
a_komolow Час назад
Опять пиндоская херня
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2k
S__D 2 часа назад
Комментарий к фото
брат поставил это в холодильник
.
А что не так? Лучше, если в тепле и завоняются?
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2k
S__D 2 часа назад
Комментарий к фото
Ботинки ему ещё пососи.
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4k
Tuskub 2 часа назад
Фишки - сайт хорошего настроения?)) Да тут людей засуживать и пожизненно сажать нужно!!)))))
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2k
S__D 2 часа назад
Комментарий к фото
Тысячелетний сокол?
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