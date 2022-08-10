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Традиция рыбного четверга – действительно ли это изобретение эпохи СССР?

Традиция рыбного четверга – действительно ли это изобретение эпохи СССР?

Автор:
10 августа 2022 11:36
Сообщество : СССР
Метки: Еда   СССР   введение   идея   норма   общепит   рационализация   рыбный день   столовая   уклад   
1655
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Не один, а целых два раза власти провозглашали рыбный день. Задача заключалась в привлечении внимания к ценному и полезному, а тогда еще и доступному продукту. Первым был Анастас Микоян – нарком пищевой промышленности. По его распоряжению в 1932 году вступило в силу постановление Наркомснаба СССР «О введении рыбного дня на предприятиях общественного питания».

Идея пришлась по душе, поскольку в 30-х из-за коллективизации упало производство мясных продуктов. А тут выход: и мясо экономится, и меню разнообразится, и огромная польза для здоровья.


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В годы ВОВ, понятно, было не до этого. И флот ориентировался на выполнение других задач. А в тяжелые и голодные послевоенные годы вопрос снова стал актуальным. И о микояновской идее вспомнили, введя осенью 1976 года рыбный день во всех заведениях общепита за исключением частных.


Собственно, почему четверг? В понедельник граждане выходили на работу после выходных, на которых могли проходить дружеские посиделки, семейные застолья и другие мероприятия. То есть на работу народ выходил сытым. Вторник и среда – пик рабочей недели. И пища в столовых должна быть сытной – мясной. Пятница – конец рабочей недели, можно уже более или менее расслабиться. Поэтому рыбный день поставили на четверг. Причем над подбором работала целая команда специалистов различных областей – медиков, психологов, социологов.


Разнообразные салаты, котлеты, закуски, заливное, студень, обычная жареная рыбка – ассортимент блюд в столовых был более чем широк. Впрочем, у граждан рыбное меню не пользовалось особой популярностью. И вскоре о нем  забыли. Тем более что на производстве главной задачей было накормить сытно, а не вкусно.


Но домашние хозяйки взяли способ на вооружение и научились готовить рыбные блюда действительно вкусно. Так, что домочадцев сложно было оттащить от рыбки даже за уши. Проверенные рецепты переписывались, передавались из поколения в поколение, а такое рационализаторское нововведение, которое власти СССР приняли в условиях недостатка мяса, стало одним из символов советской эпохи.


А какой сорт рыбы предпочитаете вы?

Источник:

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Метки: Еда   СССР   введение   идея   норма   общепит   рационализация   рыбный день   столовая   уклад   
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18  комментариев
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18k
Corvus Corax Час назад
"В понедельник граждане выходили на работу после выходных, на которых могли проходить дружеские посиделки, семейные застолья и другие мероприятия. То есть на работу народ выходил сытым. Вторник и среда – пик рабочей недели. И пища в столовых должна быть сытной – мясной. Пятница – конец рабочей недели, можно уже более или менее расслабиться. Поэтому рыбный день поставили на четверг."

Млять... эти дети 90-х и нулевых меня умиляют... лучше всех знают, как мы жили до рождения их родителей... Хоть бы фильмы смотрели советские.. как обожравшиеся каре ягненка, филе-миньонами и прочими шатобрианами, яйцами по бенедиктински, устрицами и шампанским рабочие в обед похмеляются батоном хлеба с кефиром...
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16k
Дядюшка Ау 11 минут назад
"И о микояновской идее вспомнили, введя осенью 1976 года рыбный день во всех заведениях общепита за исключением частных." (с)

Частные заведения общепита в 1976 году? .....
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58k
Александр Полчаса назад
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2k
Lo_Kon Полчаса назад
Я почему-то считала, что рыбный день в четверг во времена СССР - это не только экономические соображения, но и отголоски или некая трансформация церковного поста, когда именно в четверг разрешалась рыба. По аналогии, как ёлка на Рождество переродилась в новогоднюю традицию.
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322
Уля 50 минут назад
С чего это пятница у автора стала концом рабочей недели в 30-х?
Пятидневная рабочая неделя стала только в 1967 году, и то не у всех. А окончательно на пятидневку перешли только в последний год существования СССР.
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6k
Troll 53 минуты назад
У евреев существовал обычай устанавливать публичный пост в понедельник или четверг. Отдельные лица, особенно после разрушения Второго храма, постились каждый понедельник и четверг. В ряде случаев пост состоял в воздержании лишь от некоторых видов пищи, например, мяса или вина.
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13k
Виталий Касандров 55 минут назад
Ну рыбные котлеты из щуки или судака бывали постоянно 2-3 раза в неделю точно и брал их часто с пюре или отварным рисом . Вот жареный сом или сазан встречались реже но были и народ брал . Такого что бы были только рыбные блюда не припомню может и было такое когда разбирали мясные котлеты а оставались только рыбные не знаю не обращал внимания.
А вот в магазинах рыбных консервов было завались . Нравился сом в томатном соусе и сардины в масле. Рыба с овощами с морковью и томатом тоже была на уровне. Алкаши в качестве закуси, предпочитали совсем дешевую неразделанную кильку в томате ,братская могила. Несмотря на наличие голов килька была вполне съедобной .
Чего не скажу за современную консервную продукцию . Иногда таки попадалось совершенно несъедобное и невкусное нечно ржавое с добавление такое ощущение машинного масла .
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3k
SandMANn Час назад
Вопрос: "А какой сорт рыбы предпочитаете вы?"
Ответ: любой (той рыбы, которая при жизни плавала, а не прыгала)))), ...а конкретику пенсия (честно заработанная) подскажет.
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444
Lexx Час назад
Рыбный день был и в д/с, п/л и школе для тех кто на продлёнке. Правда осетрами и стерлядями не кормили, давали, что попроще.
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8k
Б.Касторский Час назад
Ледяную! Пожаренную в муке и соли. Лучше рыбы нет. Правда цена сейчас смущает, во времена СССР была просто как мойва.
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726k
А.Берестенко 2 часа назад
Лучшая рыба - это колбаса!
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