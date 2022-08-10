Традиция рыбного четверга – действительно ли это изобретение эпохи СССР?

Не один, а целых два раза власти провозглашали рыбный день. Задача заключалась в привлечении внимания к ценному и полезному, а тогда еще и доступному продукту. Первым был Анастас Микоян – нарком пищевой промышленности. По его распоряжению в 1932 году вступило в силу постановление Наркомснаба СССР «О введении рыбного дня на предприятиях общественного питания».
Идея пришлась по душе, поскольку в 30-х из-за коллективизации упало производство мясных продуктов. А тут выход: и мясо экономится, и меню разнообразится, и огромная польза для здоровья.
В годы ВОВ, понятно, было не до этого. И флот ориентировался на выполнение других задач. А в тяжелые и голодные послевоенные годы вопрос снова стал актуальным. И о микояновской идее вспомнили, введя осенью 1976 года рыбный день во всех заведениях общепита за исключением частных.
Собственно, почему четверг? В понедельник граждане выходили на работу после выходных, на которых могли проходить дружеские посиделки, семейные застолья и другие мероприятия. То есть на работу народ выходил сытым. Вторник и среда – пик рабочей недели. И пища в столовых должна быть сытной – мясной. Пятница – конец рабочей недели, можно уже более или менее расслабиться. Поэтому рыбный день поставили на четверг. Причем над подбором работала целая команда специалистов различных областей – медиков, психологов, социологов.
Разнообразные салаты, котлеты, закуски, заливное, студень, обычная жареная рыбка – ассортимент блюд в столовых был более чем широк. Впрочем, у граждан рыбное меню не пользовалось особой популярностью. И вскоре о нем забыли. Тем более что на производстве главной задачей было накормить сытно, а не вкусно.
Но домашние хозяйки взяли способ на вооружение и научились готовить рыбные блюда действительно вкусно. Так, что домочадцев сложно было оттащить от рыбки даже за уши. Проверенные рецепты переписывались, передавались из поколения в поколение, а такое рационализаторское нововведение, которое власти СССР приняли в условиях недостатка мяса, стало одним из символов советской эпохи.
А какой сорт рыбы предпочитаете вы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Млять... эти дети 90-х и нулевых меня умиляют... лучше всех знают, как мы жили до рождения их родителей... Хоть бы фильмы смотрели советские.. как обожравшиеся каре ягненка, филе-миньонами и прочими шатобрианами, яйцами по бенедиктински, устрицами и шампанским рабочие в обед похмеляются батоном хлеба с кефиром...
Частные заведения общепита в 1976 году? .....
Пятидневная рабочая неделя стала только в 1967 году, и то не у всех. А окончательно на пятидневку перешли только в последний год существования СССР.
А вот в магазинах рыбных консервов было завались . Нравился сом в томатном соусе и сардины в масле. Рыба с овощами с морковью и томатом тоже была на уровне. Алкаши в качестве закуси, предпочитали совсем дешевую неразделанную кильку в томате ,братская могила. Несмотря на наличие голов килька была вполне съедобной .
Чего не скажу за современную консервную продукцию . Иногда таки попадалось совершенно несъедобное и невкусное нечно ржавое с добавление такое ощущение машинного масла .
Ответ: любой (той рыбы, которая при жизни плавала, а не прыгала)))), ...а конкретику пенсия (честно заработанная) подскажет.
Я вот рыбку очень уважаю!