Традиция рыбного четверга – действительно ли это изобретение эпохи СССР?

Собственно, почему четверг? В понедельник граждане выходили на работу после выходных, на которых могли проходить дружеские посиделки, семейные застолья и другие мероприятия. То есть на работу народ выходил сытым. Вторник и среда – пик рабочей недели. И пища в столовых должна быть сытной – мясной. Пятница – конец рабочей недели, можно уже более или менее расслабиться. Поэтому рыбный день поставили на четверг. Причем над подбором работала целая команда специалистов различных областей – медиков, психологов, социологов.