Дерзкий побег силача Шарля Ригуло, задавшего нацистам жару

Но растущий успех прервала Вторая мировая война. В 1943 году Шарль попал в тюрьму за то, что ударил нацистского офицера. Правда, долго удерживать его там не вышло, ведь он подтвердил статус «самого сильного человека». Атлет совершил побег, разогнув руками прутья в камере.

Сразу после этого он стал членом Сопротивления, в составе которого в 1944 году успешно участвовал в освобождении Парижа. После окончания войны Ригуло подался в ряды спортивных функционеров.