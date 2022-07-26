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Дерзкий побег силача Шарля Ригуло, задавшего нацистам жару

Дерзкий побег силача Шарля Ригуло, задавшего нацистам жару

Автор:
26 июля 2022 19:38
Сообщество : Истории
Метки: Побег из тюрьмы   Шарль Ригуло   вторая мировая война   дерзкий побег   история   тяжелоатлет   
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На сегодняшний день известно много историй неординарных побегов из тюрем. Одним из самых дерзких стал побег французского тяжелоатлета Шарля Жана Ригуло, сумевшего не только вырваться из нацистского плена, используя только свою мощь, но и задать фашистам жару.

С юных лет Шарля тянуло заниматься с отягощением. В 16-летнем возрасте его приметил тренер по тяжёлой атлетике и сразу взял в свою секцию.  Усердные тренировки и хорошая генетика быстро сделали из молодого парня спортивную звезду.

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В 1924 году он успешно завоевал золото на Олимпийских играх в Париже, и за последующие несколько лет установил 8 мировых рекордов. Например, он первый поднял толчком штангу весом 181 кг. Так же он первый, кто сумел поднять вес в 118 кг одной рукой.

И ведь самое главное, что это было по-настоящему славная спортивная эпоха, ведь тогда ещё никто не знал про стероиды и допинг. Так что полученный Шарлем в 30-х годах титул «самого сильного человека» был вполне заслужен.

В 1932 году он решил опробовать себя в новой стезе, подавшись в реслинг. Но и этим его шедшая на взлёт карьера не ограничилась. Помимо этого он выступал в цирке и участвовал в автогонках. Его крепкое телосложение и харизма привлекли внимание режиссеров, так что Ригуло успел ещё и сняться в 5 фильмах.

Но растущий успех прервала Вторая мировая война. В 1943 году Шарль попал в тюрьму за то, что ударил нацистского офицера. Правда, долго удерживать его там не вышло, ведь он подтвердил статус «самого сильного человека». Атлет совершил побег, разогнув руками прутья в камере.


Сразу после этого он стал членом Сопротивления, в составе которого в 1944 году успешно участвовал в освобождении Парижа.  После окончания войны Ригуло подался в ряды спортивных функционеров.

Вне всяких сомнений, у Шарля выдалась интересная и насыщенная жизнь, во время которой, даже несмотря на войну, он сумел быстро освоить новые профессии. А ведь сегодня мы живём в эпоху возможностей. Так что стоит воспользоваться опытом этого французского тяжелоатлета, показывающим, что добиваться высот можно в любое время.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Побег из тюрьмы   Шарль Ригуло   вторая мировая война   дерзкий побег   история   тяжелоатлет   
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1  комментарий
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Альберт 47 минут назад
Фашисты поймали его и приговорили к повешенью.
Благодаря невероятно развитым мышцам шеи, Шарль провисел три дня, затем подтянулся, перегрыз верёвку и убежал.
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